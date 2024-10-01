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Программное обеспечение безопасности баз данных - Самые популярные приложения - Мальта
Инструменты безопасности баз данных необходимы предприятиям для защиты данных, хранящихся в их базах данных, и обеспечения их надлежащего использования. Многие из этих инструментов также предлагают мониторинг активности базы данных, который отслеживает действия внутри базы данных, чтобы гарантировать, что только авторизованные лица могут получить доступ к конфиденциальной информации. Общие функции включают оценку базы данных и тестирование безопасности, которые помогают поддерживать стандарты безопасности и моделировать потенциальные угрозы. Шифрование — еще одна ключевая функция, гарантирующая, что данные останутся недоступными в случае утечки или взлома. Эти инструменты могут защитить базы данных, независимо от того, находятся ли они локально, в облаке или в гибридной среде, хотя конкретные функции могут различаться в зависимости от решения. Компании внедряют эти инструменты, чтобы добавить дополнительный уровень защиты своих данных.
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imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
JackDB
jackdb.com
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Protegrity
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Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных (DSP), которая обеспечивает самообслуживание данных и аналитику. В отличие от традиционного процесса доступа к данным вручную, в Satori у пользователей есть портал личных данных, где они могут увидеть все доступные наборы данных и получить к ним немедленный...