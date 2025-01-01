Инструменты визуализации данных - Самые популярные приложения

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Инструменты и программное обеспечение для визуализации данных необходимы для преобразования данных и показателей в визуальные представления, такие как диаграммы и графики. Эти средства позволяют компаниям отслеживать бизнес-показатели и ключевые показатели эффективности (KPI) в режиме реального времени, способствуя более глубокому пониманию производительности и целей. Эти визуализации могут принимать форму диаграмм, графиков, отчетов и информационных панелей, что делает понимание данных более доступным. В частности, информационные панели предлагают различные варианты визуализации, такие как системы показателей и удобное отображение данных компании, что позволяет пользователям эффективно отслеживать тенденции и ключевые показатели эффективности. Многие пакеты программного обеспечения для визуализации данных оснащены интуитивно понятными интерфейсами перетаскивания и другими удобными для пользователя функциями, что позволяет нетехническим пользователям легко создавать информационные панели. Однако некоторые программы также предлагают расширенные возможности, включая создание информационных панелей посредством программирования. Эти инструменты могут получать данные из различных источников, таких как загрузка файлов, базы данных и бизнес-приложения, хотя для интеграции определенных приложений или баз данных может потребоваться помощь ИТ-специалистов или опыт кодирования.
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Canva
canva.com
Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.
Kittl
kittl.com
Kittl - это инструмент дизайна, который генерирует изображения и клипарт по текстовым описаниям, используя модели глубокого обучения.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio — это онлайн-инструмент для создания настраиваемых отчетов и информационных панелей из различных источников данных.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для исследователей, помогающий визуализировать сети цитирования и отслеживать новые публикации в научных областях.
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на основе ИИ для поиска, очистки, визуализации и трансформации данных, обеспечивающий простой доступ к источникам информации.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Flourish
flourish.studio
Flourish — это платформа для создания интерактивных визуализаций данных с акцентом на доступность и пользовательский опыт.
Grow
grow.com
Grow — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая каждой организации принимать решения на основе данных без необходимости в кодировании.
SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics - это платформа для отчетности, разработанная для маркетинговых агентств, позволяющая отслеживать данные клиентов с разных каналов в единой панели.
Infogram
infogram.com
Infogram - это инструмент для создания инфографики и диаграмм, позволяющий пользователям визуализировать данные и делиться ими онлайн.
Venngage
venngage.com
Venngage - это платформа для создания визуального контента, предлагающая шаблоны для инфографики, отчетов и бизнес-коммуникаций.
Grist
getgrist.com
Grist - это инструмент для работы с данными, который объединяет таблицы, базы данных и панели мониторинга, позволяя организовывать и визуализировать информацию.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo — программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее исследователям организовать и анализировать неструктурированные данные.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard - это инструмент для создания и совместного использования панелей мониторинга, который интегрируется с более чем 80 сервисами для отображения данных в реальном времени.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph — платформа для автоматизации отчетности, которая собирает и визуализирует данные из разных маркетинговых каналов в одном месте.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio позволяет запускать SQL-запросы к базам данных и визуализировать результаты в виде интерактивных панелей, которые можно легко делиться с командой.
Reportei
reportei.com
Reportei — приложение для создания отчетов и панелей мониторинга в области маркетинга и социальных медиа за 3 секунды, интегрируя данные из различных источников.
datapine
datapine.com
Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe - это облачное приложение для создания бизнес-панелей, позволяющее анализировать и визуализировать данные из разных источников.
DashThis
dashthis.com
DashThis — инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу, интегрирующий данные из 30+ источников и позволяющий настраивать панели без программирования.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle - это платформа для маркетинговой аналитики, помогающая компаниям визуализировать данные и принимать обоснованные решения в области цифрового маркетинга.
Databox
databox.com
Databox - платформа для бизнес-аналитики, позволяющая централизовать данные, создавать панели и отчёты, отслеживать цели и прогнозировать эффективность.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — это веб-приложение с открытым исходным кодом для создания диаграмм на основе данных из баз данных и API.
Aiven
aiven.io
Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.
Reportz
reportz.io
Reportz - это инструмент для автоматизации отчетности, который позволяет предприятиям интегрировать данные, настраивать отчеты и анализировать ключевые показатели в реальном времени.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti - программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее организовывать, кодировать и интерпретировать неструктурированные данные.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — это платформа без кодов для создания внутренних инструментов и порталов. Она позволяет настраивать приложения, подключать данные и автоматизировать процессы.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.
GRID
grid.is
GRID — это современный инструмент для работы с таблицами, который объединяет редактирование таблиц, визуализацию данных и презентации в одном приложении.
Screenful
screenful.com
Screenful — инструмент для создания визуальных панелей и автоматизации отчетов о статусе команды, интегрируется с популярных системами управления задачами.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver - аналитическое решение для визуализации данных в Microsoft Power BI с поддержкой миграции отчетов и интуитивным интерфейсом без кода.
Easyflow
easyflow.io
Easyflow - это инструмент для автоматизации рабочих процессов, позволяющий интегрировать приложения и визуализировать данные без навыков программирования.
Vizzlo
vizzlo.com
Vizzlo — инструмент для создания диаграмм, графиков и инфографики, который упрощает визуализацию данных для презентаций и отчетов.
Runway Financial
runway.com
Runway Financial - это инструмент для управления финансами, позволяющий отслеживать транзакции, устанавливать бюджеты и обеспечивать безопасность данных.
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io — платформа для анализа данных, позволяющая командам без технических знаний создавать отчеты и визуализации с помощью простого конструктора запросов.
Reach Reporting
reachreporting.com
Приложение Reach Reporting автоматизирует подготовку финансовых отчетов и анализа данных, предлагая удобные инструменты визуализации и интеграции с источниками данных.
Displayr
displayr.com
Displayr — это программное обеспечение для анализа и визуализации данных, позволяющее исследователям быстро создавать отчеты и панели мониторинга.
Datapad
datapad.io
Datapad — это платформа без кода для создания отчетов и визуализации данных, позволяющая интегрировать данные из более 15 источников и сотрудничать командам.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard помогает маркетинговым агентствам создавать автоматизированные отчеты и клиентские порталы с данными из более чем 50 платформ, включая SEO и SMM.
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks - это онлайн-инструмент для создания настраиваемых диаграмм из данных, с возможностью импорта из Excel, CSV и Google Sheets.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — надстройка для PowerPoint, помогающая улучшить отчеты и презентации, автоматизировать создание слайдов и упрощать работу с данными.
Ardoq
ardoq.com
Ardoq — платформа для управления корпоративной архитектурой, помогающая оптимизировать бизнес-процессы и принимать обоснованные решения.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — платформа для визуализации данных, позволяющая создавать информационные панели из различных источников данных и анализировать их в одном месте.
Pigment
pigment.com
Pigment — это платформа для бизнес-планирования, объединяющая людей, данные и процессы для создания стратегических и операционных планов.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.
MyDash
mydash.ai
MyDash — это легкий инструмент для создания панелей управления, который упрощает доступ к критическим данным и помогает компаниям быстро принимать решения.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus — это платформа для создания отчетов из Qlik Sense и QlikView в различных форматах. Пользователи могут отправлять отчеты по электронной почте или публиковать их в интернете.
Swydo
swydo.com
Swydo — платформа для создания отчетов и мониторинга, интегрирующая данные из разных источников для маркетологов и агентств.
Versium
versium.com
Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.
Highcharts
highcharts.com
Highcharts - библиотека для создания интерактивных диаграмм на веб-сайтах и мобильных приложениях, поддерживающая разные типы визуализаций и форматы данных.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile помогает пользователям оптимизировать рабочие процессы, отслеживая время, звонки и использование приложений на телефоне.
Waytobi
waytobi.com
Waytobi — облачное SaaS-решение для создания, отслеживания и анализа KPI вашей компании без необходимости в программировании.
Markaaz
markaaz.com
Markaaz — приложение для упрощения проверки и мониторинга малых бизнесов с доступом к базе данных из 300 млн записей, предоставляющее актуальную информацию о компаниях.
Slemma
slemma.com
Slemma - это инструмент для визуализации и анализа данных, позволяющий пользователям интегрировать и делиться данными из различных источников в одном месте.
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