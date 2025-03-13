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Инструменты визуализации данных
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Инструменты визуализации данных - Самые популярные приложения

Инструменты и программное обеспечение для визуализации данных необходимы для преобразования данных и показателей в визуальные представления, такие как диаграммы и графики. Эти средства позволяют компаниям отслеживать бизнес-показатели и ключевые показатели эффективности (KPI) в режиме реального времени, способствуя более глубокому пониманию производительности и целей. Эти визуализации могут принимать форму диаграмм, графиков, отчетов и информационных панелей, что делает понимание данных более доступным. В частности, информационные панели предлагают различные варианты визуализации, такие как системы показателей и удобное отображение данных компании, что позволяет пользователям эффективно отслеживать тенденции и ключевые показатели эффективности. Многие пакеты программного обеспечения для визуализации данных оснащены интуитивно понятными интерфейсами перетаскивания и другими удобными для пользователя функциями, что позволяет нетехническим пользователям легко создавать информационные панели. Однако некоторые программы также предлагают расширенные возможности, включая создание информационных панелей посредством программирования. Эти инструменты могут получать данные из различных источников, таких как загрузка файлов, базы данных и бизнес-приложения, хотя для интеграции определенных приложений или баз данных может потребоваться помощь ИТ-специалистов или опыт кодирования.

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Canva

Canva

canva.com

Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl - это инструмент дизайна, который генерирует изображения и клипарт по текстовым описаниям, используя модели глубокого обучения.

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio — это онлайн-инструмент для создания настраиваемых отчетов и информационных панелей из различных источников данных.

Genially

Genially

genial.ly

Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps — это инструмент для исследователей, помогающий визуализировать сети цитирования и отслеживать новые публикации в научных областях.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose — это инструмент на основе ИИ для поиска, очистки, визуализации и трансформации данных, обеспечивающий простой доступ к источникам информации.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Flourish — это платформа для создания интерактивных визуализаций данных с акцентом на доступность и пользовательский опыт.

Grow

Grow

grow.com

Grow — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая каждой организации принимать решения на основе данных без необходимости в кодировании.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics - это платформа для отчетности, разработанная для маркетинговых агентств, позволяющая отслеживать данные клиентов с разных каналов в единой панели.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram - это инструмент для создания инфографики и диаграмм, позволяющий пользователям визуализировать данные и делиться ими онлайн.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage - это платформа для создания визуального контента, предлагающая шаблоны для инфографики, отчетов и бизнес-коммуникаций.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist - это инструмент для работы с данными, который объединяет таблицы, базы данных и панели мониторинга, позволяя организовывать и визуализировать информацию.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo — программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее исследователям организовать и анализировать неструктурированные данные.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard - это инструмент для создания и совместного использования панелей мониторинга, который интегрируется с более чем 80 сервисами для отображения данных в реальном времени.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — платформа для автоматизации отчетности, которая собирает и визуализирует данные из разных маркетинговых каналов в одном месте.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio позволяет запускать SQL-запросы к базам данных и визуализировать результаты в виде интерактивных панелей, которые можно легко делиться с командой.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei — приложение для создания отчетов и панелей мониторинга в области маркетинга и социальных медиа за 3 секунды, интегрируя данные из различных источников.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe - это облачное приложение для создания бизнес-панелей, позволяющее анализировать и визуализировать данные из разных источников.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis — инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу, интегрирующий данные из 30+ источников и позволяющий настраивать панели без программирования.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle - это платформа для маркетинговой аналитики, помогающая компаниям визуализировать данные и принимать обоснованные решения в области цифрового маркетинга.

Databox

Databox

databox.com

Databox - платформа для бизнес-аналитики, позволяющая централизовать данные, создавать панели и отчёты, отслеживать цели и прогнозировать эффективность.

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew — это веб-приложение с открытым исходным кодом для создания диаграмм на основе данных из баз данных и API.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz - это инструмент для автоматизации отчетности, который позволяет предприятиям интегрировать данные, настраивать отчеты и анализировать ключевые показатели в реальном времени.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti - программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее организовывать, кодировать и интерпретировать неструктурированные данные.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin — это платформа без кодов для создания внутренних инструментов и порталов. Она позволяет настраивать приложения, подключать данные и автоматизировать процессы.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.

GRID

GRID

grid.is

GRID — это современный инструмент для работы с таблицами, который объединяет редактирование таблиц, визуализацию данных и презентации в одном приложении.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful — инструмент для создания визуальных панелей и автоматизации отчетов о статусе команды, интегрируется с популярных системами управления задачами.

Inforiver

Inforiver

inforiver.com

Inforiver - аналитическое решение для визуализации данных в Microsoft Power BI с поддержкой миграции отчетов и интуитивным интерфейсом без кода.

Easyflow

Easyflow

easyflow.io

Easyflow - это инструмент для автоматизации рабочих процессов, позволяющий интегрировать приложения и визуализировать данные без навыков программирования.

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Vizzlo — инструмент для создания диаграмм, графиков и инфографики, который упрощает визуализацию данных для презентаций и отчетов.

Runway Financial

Runway Financial

runway.com

Runway Financial - это инструмент для управления финансами, позволяющий отслеживать транзакции, устанавливать бюджеты и обеспечивать безопасность данных.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Trevor.io — платформа для анализа данных, позволяющая командам без технических знаний создавать отчеты и визуализации с помощью простого конструктора запросов.

Reach Reporting

Reach Reporting

reachreporting.com

Приложение Reach Reporting автоматизирует подготовку финансовых отчетов и анализа данных, предлагая удобные инструменты визуализации и интеграции с источниками данных.

Displayr

Displayr

displayr.com

Displayr — это программное обеспечение для анализа и визуализации данных, позволяющее исследователям быстро создавать отчеты и панели мониторинга.

Datapad

Datapad

datapad.io

Datapad — это платформа без кода для создания отчетов и визуализации данных, позволяющая интегрировать данные из более 15 источников и сотрудничать командам.

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

Octoboard помогает маркетинговым агентствам создавать автоматизированные отчеты и клиентские порталы с данными из более чем 50 платформ, включая SEO и SMM.

Grunt

Grunt

grunt.pro

Grunt Pro — надстройка для PowerPoint, помогающая улучшить отчеты и презентации, автоматизировать создание слайдов и упрощать работу с данными.

Ardoq

Ardoq

ardoq.com

Ardoq — платформа для управления корпоративной архитектурой, помогающая оптимизировать бизнес-процессы и принимать обоснованные решения.

Datadeck

Datadeck

datadeck.com

Datadeck — платформа для визуализации данных, позволяющая создавать информационные панели из различных источников данных и анализировать их в одном месте.

ChartBlocks

ChartBlocks

chartblocks.io

ChartBlocks - это онлайн-инструмент для создания настраиваемых диаграмм из данных, с возможностью импорта из Excel, CSV и Google Sheets.

Pigment

Pigment

pigment.com

Pigment — это платформа для бизнес-планирования, объединяющая людей, данные и процессы для создания стратегических и операционных планов.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.

MyDash

MyDash

mydash.ai

MyDash — это легкий инструмент для создания панелей управления, который упрощает доступ к критическим данным и помогает компаниям быстро принимать решения.

Qalyptus

Qalyptus

qalyptus.com

Qalyptus — это платформа для создания отчетов из Qlik Sense и QlikView в различных форматах. Пользователи могут отправлять отчеты по электронной почте или публиковать их в интернете.

Swydo

Swydo

swydo.com

Swydo — платформа для создания отчетов и мониторинга, интегрирующая данные из разных источников для маркетологов и агентств.

Versium

Versium

versium.com

Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.

Yaware

Yaware

yaware.com

Yaware.Mobile помогает пользователям оптимизировать рабочие процессы, отслеживая время, звонки и использование приложений на телефоне.

Waytobi

Waytobi

waytobi.com

Waytobi — облачное SaaS-решение для создания, отслеживания и анализа KPI вашей компании без необходимости в программировании.

Markaaz

Markaaz

markaaz.com

Markaaz — приложение для упрощения проверки и мониторинга малых бизнесов с доступом к базе данных из 300 млн записей, предоставляющее актуальную информацию о компаниях.

Slemma

Slemma

slemma.com

Slemma - это инструмент для визуализации и анализа данных, позволяющий пользователям интегрировать и делиться данными из различных источников в одном месте.

Highcharts

Highcharts

highcharts.com

Highcharts - библиотека для создания интерактивных диаграмм на веб-сайтах и мобильных приложениях, поддерживающая разные типы визуализаций и форматы данных.

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Инструменты визуализации данных - Самые популярные приложения - WebCatalog