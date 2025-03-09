Инструменты визуализации данных - Самые популярные приложения - Ватикан

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Инструменты и программное обеспечение для визуализации данных необходимы для преобразования данных и показателей в визуальные представления, такие как диаграммы и графики. Эти средства позволяют компаниям отслеживать бизнес-показатели и ключевые показатели эффективности (KPI) в режиме реального времени, способствуя более глубокому пониманию производительности и целей. Эти визуализации могут принимать форму диаграмм, графиков, отчетов и информационных панелей, что делает понимание данных более доступным. В частности, информационные панели предлагают различные варианты визуализации, такие как системы показателей и удобное отображение данных компании, что позволяет пользователям эффективно отслеживать тенденции и ключевые показатели эффективности. Многие пакеты программного обеспечения для визуализации данных оснащены интуитивно понятными интерфейсами перетаскивания и другими удобными для пользователя функциями, что позволяет нетехническим пользователям легко создавать информационные панели. Однако некоторые программы также предлагают расширенные возможности, включая создание информационных панелей посредством программирования. Эти инструменты могут получать данные из различных источников, таких как загрузка файлов, базы данных и бизнес-приложения, хотя для интеграции определенных приложений или баз данных может потребоваться помощь ИТ-специалистов или опыт кодирования.
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Vareto
vareto.com
Vareto — это современная, интуитивно понятная платформа FP&A, позволяющая стратегическим финансам и бизнес-командам планировать, прогнозировать и составлять отчеты в одном источнике достоверных данных. Vareto создан для команд среднего, быстрорастущего и корпоративного бизнеса и спроектирован так, чтобы быть гибким, настраиваемым и масштабируемым по мере развития потребностей бизнеса. ✅ Получите время, чтобы оценить результат за несколько недель. Vareto предлагает штатных менеджеров по развитию клиентов (с опытом FP&A), которые обеспечат успех вашего внедрения и адаптации. ✅ Сделайте планирование безболезненным. Преобразуйте свой процесс планирования с помощью интуитивно понятного инструмента, который делает построение моделей простым и интуитивно понятным. Больше никаких устаревших, разрозненных таблиц с неточными данными. Поддерживайте актуальность своих планов и отслеживайте прогресс в достижении целей с помощью новейших данных, получаемых непосредственно из ваших ERP, CRM, HRIS и других бизнес-систем. ✅ Легко сотрудничайте с деловыми партнерами прямо в Варето. Собирайте информацию о планах от заинтересованных сторон с помощью комментариев и @упоминаний, а также добавляйте примечания к диаграммам, графикам и отчетам для обеспечения контекста. ✅ Освободите время для дорогостоящей работы. Автоматизируйте всю свою управленческую и ведомственную отчетность: от ежемесячных бюджетов и анализа фактических отклонений до мониторинга производительности в режиме реального времени. Vareto автоматически получает последние данные для обновления отчетов. ✅ Укрепить доверие и согласие. Предоставьте своим деловым партнерам самостоятельный доступ к отчетам с возможностью мгновенного просмотра подробностей на уровне транзакций. Используйте детальные права доступа, чтобы контролировать, кто что видит. ✅ Создавайте и настраивайте отчеты так, как вы хотите. Легко создавайте любой отчет в Vareto без SQL или кода. Самостоятельная настройка и обновление пользовательских метрик и визуализаций занимает несколько минут, без необходимости привлечения внешнего консультанта.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — платформа для визуализации данных, позволяющая создавать информационные панели из различных источников данных и анализировать их в одном месте.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver - аналитическое решение для визуализации данных в Microsoft Power BI с поддержкой миграции отчетов и интуитивным интерфейсом без кода.
Slemma
slemma.com
Slemma — это простой, но мощный инструмент отчетности, предназначенный для бизнеса. Slemma позволяет пользователям просматривать, анализировать и обмениваться всеми своими данными – из хранилищ данных, поставщиков хранилищ данных и решений облачных сервисов – в одном месте.
Easyflow
easyflow.io
Easyflow - это инструмент для автоматизации рабочих процессов, позволяющий интегрировать приложения и визуализировать данные без навыков программирования.
MyDash
mydash.ai
DASH — ЭТО ЛЕГКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ПОМОГАЮЩАЯ ТОП-ОРГАНИЗАЦИЯМ БЫСТРЕЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, СДЕЛАЯ КРИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО. Бесплатная информационная панель, коннекторы и визуализация. Бизнес-аналитика важна и дорога. Но это не обязательно. Мы создали инструмент, основные соединители платформ и лучшую в своем классе библиотеку визуализации. Наш сервис, единственное, за что нам платят, — это его настройка для наших партнеров. Наша миссия: мягкие затраты и подписки не должны мешать лидерам принимать правильные бизнес-решения.
Displayr
displayr.com
Displayr — это программное обеспечение для анализа и визуализации данных, позволяющее исследователям быстро создавать отчеты и панели мониторинга.
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks - это онлайн-инструмент для создания настраиваемых диаграмм из данных, с возможностью импорта из Excel, CSV и Google Sheets.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack автоматически создает и обновляет слайды и документы с помощью инструментов бизнес-аналитики (BI), CRM и хранилищ данных. Никакой инженерной или ручной работы не требуется.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus — мощная и эффективная платформа для отчетности. Qalyptus является гибким и позволяет создавать собственные отчеты из Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed и QlikView в различных форматах: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML и других. Используя интерфейс перетаскивания, создавайте отчеты для неограниченного количества получателей без дополнительных затрат. Отчеты можно доставлять по электронной почте, хранить в папках, публиковать в Интернете. Qalyptus Cloud — это 100% облачный продукт для Qlik Sense SaaS. Qalyptus Server — это 100% локальный продукт для Qlik Sense, управляемый клиентом.
Datapad
datapad.io
Datapad — это платформа без кода для создания отчетов и визуализации данных, позволяющая интегрировать данные из более 15 источников и сотрудничать командам.
Highcharts
highcharts.com
Highcharts — это многоплатформенная библиотека диаграмм, которая позволяет разработчикам легко добавлять интерактивные диаграммы в веб- и мобильные проекты любого размера. Более 80% из 100 крупнейших компаний мира используют Highcharts, а также более 50 000+ компаний в таких отраслях, как разработка приложений, издательское дело, обработка данных и финансы. Highcharts находится в активной разработке с 2009 года и остается фаворитом среди разработчиков благодаря надежному набору функций, простоте использования, подробной документации, соблюдению требований доступности и активному сообществу.
Ardoq
ardoq.com
Ardoq — платформа для управления корпоративной архитектурой, помогающая оптимизировать бизнес-процессы и принимать обоснованные решения.
Pigment
pigment.com
Что такое пигмент? Pigment — это платформа бизнес-планирования. Объединив людей, данные и процессы в интуитивно понятную, адаптируемую интегрированную платформу, команды могут быстро создавать надежные стратегические и оперативные бизнес-планы для стимулирования роста, реагирования на изменения и обеспечения устойчивости своего бизнеса к будущему. Ведущие компании отрасли, такие как Klarna, Figma, Airtable, PVH и Webhelp, доверяют Pigment каждый день, что позволяет им принимать уверенные и точные решения.
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics позволяет вашей команде получать важную информацию с помощью ваших наиболее распространенных и ценных инструментов общения с клиентами — вашей телефонной системы и приложения контакт-центра. Brightmetrics извлекает и систематизирует данные о вашем телефоне и других многоканальных взаимодействиях из системы Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral или Genesys Cloud в любую необходимую вам конфигурацию. Наши аналитические панели и информационные панели в режиме реального времени позволяют вашей команде переходить от сводных отчетов или визуализаций, показывающих тенденции высокого уровня, к отдельным звонкам или взаимодействиям, чтобы вы могли понять контекст и сделать более обоснованные выводы, которые помогут вам принимать разумные бизнес-решения. Разница Brightmetrics: время окупаемости Установка бесплатной пробной версии занимает минуты, а не дни, при этом плата за подключение не взимается. Простота использования Просматривайте свои данные сегодня с помощью наших простых в использовании шаблонов или быстро настраивайте свои собственные. Демократизация аналитики и доступа Мы предлагаем неограниченное количество пользователей Brightmetrics — лицензия Genesys Cloud не требуется. Уникальные функции. Используйте отчеты о соблюдении требований и плавную детализацию данных. Начните получать ценную информацию уже сегодня. Brightmetrics не похож ни на один другой инструмент для анализа взаимодействия с клиентами и панели мониторинга, который вы когда-либо использовали, и мы можем это доказать. Нажмите, чтобы запросить демо-версию сегодня!
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti - программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее организовывать, кодировать и интерпретировать неструктурированные данные.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.
Discern
discern.io
B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это приводит к трате миллионов долларов на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколько месяцев или лет проектирования платформы. Различать — это упрощение бизнес-аналитики. Наша готовая конфигурация позволяет клиентам приступить к работе с сотнями метрик и их полным набором.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (ранее Cumul.io) — это встроенная аналитическая платформа, специально созданная для SaaS-компаний. Он воплощает в жизнь сложные данные с помощью красивых и простых в использовании информационных панелей, легко встраиваемых в любую SaaS-платформу или веб-платформу. С помощью Luzmo продуктовые команды могут добавлять ценную информацию к своему SaaS-продукту за дни, а не месяцы. И быстро и быстро переведите пользователей своих продуктов от данных к решениям.
datapine
datapine.com
Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.
Explo
explo.co
Explo предоставляет мощную встроенную панель мониторинга и решение для создания отчетов. Безопасно делитесь настраиваемой аналитикой по продуктам, отчетами по проектам и ключевыми показателями эффективности с каждым из ваших клиентов, при этом полностью согласовывая дизайн вашего продукта. Предоставьте своим пользователям возможность самостоятельно исследовать свои данные, редактируя информационные панели и создавая собственные отчеты с данными для самостоятельного обслуживания.
IBM
ibm.com
Analytics IBM Cognos действует как ваш доверенный совместный пилот для бизнеса с целью сделать вас умнее, быстрее и более уверенно в ваших решениях, основанных на данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю-будь то ученый, бизнес-аналитик или специалист по IT-больше возможностей для выполнения соответствующего анализа таким образом, чтобы связаться с организационными целями. Он сокращает путешествие каждого пользователя от простой до сложной аналитики, позволяя им использовать данные для изучения неизвестных, выявлять новые отношения, получить более глубокое понимание результатов и оспаривать статус -кво. Визуализируйте, анализируйте и делятся действенными пониманиями о ваших данных с кем угодно в вашей организации с IBM Cognos Analytics.
Octoboard for Business
octoboard.com
Маркетинговые агентства экономят время и привлекают клиентов, создавая автоматизированные отчеты и клиентские порталы с белой этикеткой. Octoboard рассылает клиентам отчеты и размещает клиентские порталы с данными из более чем 50 маркетинговых платформ — SEO, PPC, социальных сетей, электронного маркетинга, веб-аналитики и многого другого. * Полностью белая маркировка — создавайте собственные фирменные отчеты * Размещенные клиентские порталы — привлекайте больше трафика на ваш сайт * 50+ интеграций со всеми вашими любимыми маркетинговыми платформами * Более 100 готовых шаблонов для панелей и отчетов клиентских порталов * Неограниченное количество отчетов, панелей мониторинга и пользователей всего от 5 долларов США за клиента. Клиентские порталы White Label, размещенные на веб-сайтах агентств, привлекают клиентов и информируют клиентов о прогрессе агентства. Неограниченное количество пользователей, неограниченное количество отчетов, более 50 интеграций с социальными сетями, SEO, PPC, веб-аналитикой, анализом ключевых слов от Octoboard — единая клиентская платформа отчетности для маркетинговых агентств и занятых маркетологов.
Waytobi
waytobi.com
Облачное решение SaaS для создания, отслеживания, составления отчетов, анализа и визуализации ключевых показателей эффективности вашей компании или отдела. Управление KPI еще никогда не было таким простым. Никаких дополнительных навыков программирования, учебных занятий или вебинаров не требуется — вы можете начать работать и анализировать показатели своего бизнеса за считанные минуты. Мы помогаем компаниям достичь максимальной эффективности своего бизнеса, опираясь только на эффективные, своевременные и плодотворные бизнес-решения. С помощью нашего сервиса вы можете: - Создавать свои собственные ключевые показатели эффективности или выбирать шаблоны ключевых показателей эффективности из нашего магазина, основанные на лучших отраслевых практиках. - Использовать расчетные и скользящие ключевые показатели эффективности. - Выбирать роли и привилегии (4 уровня иерархии). - Управлять отчетами и аналитикой своих ключевых показателей эффективности. - Визуализировать и делиться своими результатами. производительность через информационные панели
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — это инструмент анализа данных, который интегрируется с набором инструментов компании, обеспечивая более глубокое понимание и эффективность. Наша цель — сделать данные легко доступными, предоставив командам простые информационные панели данных.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — это платформа анализа данных, объединяющая финансовые и маркетинговые системы, которая помогает амбициозным компаниям максимально эффективно использовать свои данные и быстрее расти. Мы предоставляем B2B-компаниям единый источник достоверной информации, объединяя данные из ведущих систем (бухгалтерский учет, продажи, маркетинг), что облегчает уверенный рост. Обеспечение совместной работы между командами через общие информационные панели. Благодаря автоматизированным KPI и метрикам B2B в зависимости от типа вашего бизнеса (SaaS, стартап и т. д.) для расчета MRR, ARR, LTC, CAC, когортного анализа и многого другого! Платформа предназначена для растущих компаний, особенно с инвесторами. ScaleXP позволяет пользователям уверенно собирать средства, используя наши данные в режиме реального времени, а учредители просматривают информационную панель, чтобы держать руку на пульсе эффективности бизнеса.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — это облачная платформа данных и решение для создания отчетов для организаций малого и среднего размера. Мы специализируемся на данных и отчетности для организаций здравоохранения, бухгалтерского учета и спорта.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — это система бизнес-аналитики и отчетности, это гибкий и простой способ анализа и визуализации прогресса вашей компании. Инструмент бизнес-аналитики, который помогает собрать все данные вашей компании в одном месте, сэкономить время на ручном управлении данными, быстрее принимать решения и мотивировать вашу команду для более эффективного достижения целей. Подходит для: малых и средних предприятий в любой области, у которых данные находятся в разных местах (системы ERP, Excel или другие файлы) и которым нужен инструмент для объединения всех данных в одном месте, их визуализации и подготовки к анализу. Обзор цен на flex.bi: цена на flex.bi начинается от 35 евро в месяц. flex.bi предлагает бесплатную пробную версию. Дополнительную информацию о ценах см. ниже https://flex.bi/pricing/.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile помогает людям работать более продуктивно, измеряя и анализируя звонки, приложения и местоположение телефонов сотрудников.
Viur
viurdata.com
Viur предлагает простой и быстрый способ подключения к базам данных, сервисам и файлам, изучения данных, создания показателей и ключевых показателей эффективности и обмена ими с командой. Все это в облачном решении SaaS, которое может получить доступ к данным даже за брандмауэром компании. Для подключения к источникам данных и получения аналитической информации не требуются глубокие технические знания или знания языков программирования.
Ottava
ottava.io
Оттава находится на переднем крае разработки программного обеспечения для управления данными, органично сочетая рабочие процессы на базе Excel со сложными возможностями анализа данных. Разработанный для нетехнических пользователей, Ottava упрощает ввод данных, создание диаграмм и анализ, обеспечивая удобство использования. В отличие от традиционных инструментов, требующих тщательной подготовки данных перед проведением детального анализа, Ottava дает пользователям возможность вводить, исследовать и извлекать информацию непосредственно из сводных или агрегированных данных. Эта уникальная возможность ускоряет аналитический процесс и экономит драгоценное время, позволяя пользователям раскрывать скрытую информацию в своих данных и принимать обоснованные решения.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics — это инструмент SAAS, который создает информационные панели с диаграммами, таблицами данных и фильтрами, которые отображают данные в реальном времени из различных источников данных.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — это надстройка PowerPoint, предназначенная для всех, кто работает с отчетами или бизнес-презентациями в PowerPoint. Grunt может помочь вам улучшить четыре важные области при использовании PowerPoint: → Работайте более эффективно → Улучшите качество слайдов → Улучшите рабочий процесс и снизьте стресс → Окажите влияние своими презентациями Создавайте автоматические презентации и создавайте отчеты одним щелчком мыши: → Легко визуализация данных → Автоматическое выравнивание, изменение размера и форматирование → Динамические шаблоны, которые адаптируются к вашим потребностям → Надежная связь Excel с PowerPoint Разработан для консультантов, финансовых аналитиков, финансовых контролеров, менеджеров проектов, финансовых директоров, менеджеров по развитию бизнеса, менеджеров по продажам, инвестиционно-банковских услуг. Аналитики, бизнес-аналитики, инвестиционные менеджеры, управляющие директора и все, кто работает с бизнес-презентациями и PowerPoint.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard помогает маркетинговым агентствам создавать автоматизированные отчеты и клиентские порталы с данными из более чем 50 платформ, включая SEO и SMM.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard — это компания в сфере образовательных технологий, предоставляющая K12, высшему образованию, корпоративным и государственным учреждениям возможность просматривать учебные данные, поступающие из разных источников, с легкостью «укажи и щелкни». IntelliBoard собирает данные из систем управления обучением, информационных систем для студентов, инструментов для совместной работы, инструментов оценки, систем управления персоналом и талантами. IntelliBoard позволяет вводить и анализировать важные данные о вовлеченности каждого учебного заведения с помощью онлайн-обучения, а также предоставляет доступ к точкам данных о студентах и платформе для организации общения для всех, кто участвует в успехе студентов.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI обеспечивает простое в использовании создание отчетов, диаграмм и информационных панелей путем перетаскивания. Анализируйте показатели импортированных данных по любому измерению, выявляйте тенденции и лучшие/наихудшие показатели, начните с сводного обзора и детализируйте детали.
Talligence
talligence.in
Talligence - это инструмент отчетности по бизнес -аналитике для пользователей Tally. Talligence - это мощное и уникальное решение AI и ML Powered BI, которое преобразует и визуализирует ваши данные в значимые знания в бизнесе. Это очень просто в использовании и легко реализовать.
Selfr
selfr.ai
Selfr — это готовая к использованию платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает аналитикам данных и бизнесменам создавать автоматизированные конвейеры, которые превращают данные из нескольких источников в интерактивные информационные панели BI. Это устраняет необходимость нанимать дорогостоящих инженеров по обработке данных для создания и обслуживания стека данных, а также автоматизирует множество утомительных ручных задач.
DataReportive
datareportive.com
DataReportive — это инструмент отчетности для ваших баз данных SQL. Создавайте и отправляйте по электронной почте настраиваемые отчеты с данными своей команде прямо из баз данных.
Reach Reporting
reachreporting.com
Приложение Reach Reporting автоматизирует подготовку финансовых отчетов и анализа данных, предлагая удобные инструменты визуализации и интеграции с источниками данных.
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI — это передовое решение для быстрого поиска информации на основе данных и отслеживания проблем в бизнесе, магазине и продуктах. Это набор готовых отчетов на базе искусственного интеллекта, которые были специально разработаны в сотрудничестве с ритейлерами для удовлетворения их уникальных потребностей.
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в одном месте. Импортируйте файлы электронных таблиц, подключайтесь к электронным таблицам на облачных дисках или подключайте базы данных из других источников, таких как Airtable или Notion. С GRID вы можете перестать переключаться между инструментами и выполнять весь анализ, визуализацию и обмен данными в одном продукте. GRID сочетает в себе возможности электронных таблиц, программного обеспечения для презентаций и текстовых редакторов на одной красивой поверхности. Мы создаем инструмент, который делает работу с данными проще и доступнее для всех. GRID предлагает подходящие типы диаграмм во время вашей работы и может даже помочь вам найти правильные формулы для использования с нашим полностью интегрированным вторым пилотом формул на базе GPT-3. GRID — это будущее чисел. Зарегистрируйтесь и запустите GRID бесплатно на сайте www.grid.is.
Markaaz
markaaz.com
Регистрация и мониторинг ваших клиентов из малого бизнеса никогда не были такими простыми. Благодаря нашим простым в использовании API-интерфейсам, предложениям «сделай сам» без кода и специальным комбинированным услугам, включающим возможности взаимодействия с малым бизнесом, мы быстро и легко помогаем вам проводить проверку клиентов в режиме реального времени для адаптации и эффективного бизнес-мониторинга большего количества малых предприятий по очень доступной цене. конкурентоспособная цена. Наши всегда доступные данные, основанные на каталоге Markaaz, нашей собственной базе данных деловой информации, содержащей более 300 миллионов глобальных бизнес-записей, 98% из которых составляют малые предприятия, объединяют данные о фирме, состоянии бизнеса и репутации для действительно целостного представления о каждой компании, которую вы хотите. для проверки, мониторинга или подключения 24/7/365. Присоединяйтесь к нам на www.markaaz.com/enterprise/.
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа повышения производительности контакт-центра на 360° в облаке: речевой анализ, голосовая биометрия, автоматическое картографирование/мониторинг IVR, SLA/мониторинг качества голоса, IVR/тестирование нагрузки/производительности контакт-центра, голосовой робот/разговорное IVR-тестирование и многое другое
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
Venngage
venngage.com
Venngage - это платформа для создания визуального контента, предлагающая шаблоны для инфографики, отчетов и бизнес-коммуникаций.
Reportz
reportz.io
Reportz - это инструмент для автоматизации отчетности, который позволяет предприятиям интегрировать данные, настраивать отчеты и анализировать ключевые показатели в реальном времени.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — это неинвазивное и ориентированное на сотрудников решение для визуализации данных и мониторинга производительности сотрудников, которое обеспечивает прозрачность ежедневного цифрового взаимодействия. Предоставляя полезную информацию, основанную на данных и усваиваемую за считанные секунды, Prodoscore позволяет руководителям лучше информироваться и лучше готовиться, обеспечивая при этом гибкость для сотрудников и подотчетность для работодателей. Полезные идеи помогают добиться успеха организации и отдельных людей. Используя машинное обучение, искусственный интеллект и обработку естественного языка, мы измеряем тысячи ежедневных показателей активности в ваших основных бизнес-приложениях, таких как CRM, офисный пакет и телефонная система, чтобы предоставить аналитику производительности. Наша запатентованная система оценки генерирует ключевые показатели, которые можно усваивать за считанные секунды, поэтому руководители могут принимать обоснованные решения, основанные на данных. Наши сложные алгоритмы машинного обучения выводят единый балл, что позволяет вам быстро оценить возможности. Давно прошли те времена, когда приходилось анализировать множество отчетов и вести трудные разговоры для выявления проблемных областей. Внедрение занимает менее 15 минут и не оказывает никакого влияния на конечного пользователя. Есть много причин для измерения производительности сотрудников, но существует очень мало инструментов, которые действительно работают и просты в внедрении и использовании.
Preset
preset.io
Быстро создавайте и делитесь красивыми, настраиваемыми и динамическими информационными панелями, которые отображают ваши данные всего за несколько кликов. Легко исследуйте данные с помощью нашего конструктора визуализаций без кода или проводите более глубокий анализ с помощью нашего современного редактора SQL. Используйте вложения, вложенные в инфраструктуру данных, с помощью легкого и мощного слоя визуализации. Superset не зависит от вашей базовой архитектуры данных и не требует дополнительного уровня приема. Apache Superset — это мощный инструмент визуализации данных с открытым исходным кодом, созданный на базе Airbnb. Компания Preset, основанная первоначальным создателем Superset, предоставляет полноценную, удобную и готовую к использованию платформу для Superset.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo — программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее исследователям организовать и анализировать неструктурированные данные.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS уже более 17 лет поддерживает маркетинговые команды, помогая сделать их данные идеальными для отчетности и анализа. Наша платформа — победитель премии MarTech Breakthrough Awards 2019 в номинации «Лучшее решение для управления маркетинговыми кампаниями в целом».
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для исследователей, помогающий визуализировать сети цитирования и отслеживать новые публикации в научных областях.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — это платформа без кодов для создания внутренних инструментов и порталов. Она позволяет настраивать приложения, подключать данные и автоматизировать процессы.
Infogram
infogram.com
Infogram - это инструмент для создания инфографики и диаграмм, позволяющий пользователям визуализировать данные и делиться ими онлайн.
Grist
getgrist.com
Grist - это инструмент для работы с данными, который объединяет таблицы, базы данных и панели мониторинга, позволяя организовывать и визуализировать информацию.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio — это онлайн-инструмент для создания настраиваемых отчетов и информационных панелей из различных источников данных.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard - это инструмент для создания и совместного использования панелей мониторинга, который интегрируется с более чем 80 сервисами для отображения данных в реальном времени.
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