Инструменты визуализации данных - Самые популярные приложения - Эсватини

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Инструменты и программное обеспечение для визуализации данных необходимы для преобразования данных и показателей в визуальные представления, такие как диаграммы и графики. Эти средства позволяют компаниям отслеживать бизнес-показатели и ключевые показатели эффективности (KPI) в режиме реального времени, способствуя более глубокому пониманию производительности и целей. Эти визуализации могут принимать форму диаграмм, графиков, отчетов и информационных панелей, что делает понимание данных более доступным. В частности, информационные панели предлагают различные варианты визуализации, такие как системы показателей и удобное отображение данных компании, что позволяет пользователям эффективно отслеживать тенденции и ключевые показатели эффективности. Многие пакеты программного обеспечения для визуализации данных оснащены интуитивно понятными интерфейсами перетаскивания и другими удобными для пользователя функциями, что позволяет нетехническим пользователям легко создавать информационные панели. Однако некоторые программы также предлагают расширенные возможности, включая создание информационных панелей посредством программирования. Эти инструменты могут получать данные из различных источников, таких как загрузка файлов, базы данных и бизнес-приложения, хотя для интеграции определенных приложений или баз данных может потребоваться помощь ИТ-специалистов или опыт кодирования.
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Canva
canva.com
Canva - это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы, документы и другой визуальный контент. Пользователи могут выбирать из многих профессиональных шаблонов, а также редактировать проекты и загружать свои собственные фотографии через интерфейс Drag and Drop. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva для Enterprise для дополнительной функциональности. Пользователи также могут оплачивать физические продукты, которые должны быть напечатаны и отправлены. Начиная с 2019 года, Canva собрала в размере 3,2 млрд. Долл. США и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva собрала 60 миллионов долларов при оценке 6 миллиардов долларов. Это почти удвоило свою последнюю оценку в 2019 году.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ — это самый быстрый способ визуализировать ваши данные и поделиться ценными историями в Microsoft Power BI. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UX) без программирования помогает даже обычным пользователям создавать информационные панели и раскадровки за считанные минуты с помощью более 50 диаграмм, диаграмм и таблиц, интегрированных в единый визуальный элемент. Analytics+ призван помочь клиентам перенести свои устаревшие панели мониторинга из Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira или статические панели мониторинга PowerPoint из Think-cell или Mekko Graphics и консолидировать их в Microsoft Power BI.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — это платформа визуализации данных, которая позволяет вам видеть все ваши данные на одной платформе. Создавайте красивые информационные панели на основе таких источников данных, как реклама в Facebook, MySQL, Excel и Google Analytics, чтобы консолидировать и анализировать ваши данные в одном месте. Экономьте время, повышайте безопасность обмена файлами и привлекайте к работе с данными всю свою команду. Datadeck синхронизирует всех с помощью красивых информационных панелей, делая вашу компанию счастливее и продуктивнее. Использование Datadeck позволяет командам совместно работать над анализом данных, создавать профессиональные отчеты и, в конечном итоге, экономить время, располагая все источники данных в одном месте. Централизуйте свои данные, чтобы создавать мощные отчеты, информационные панели и отслеживать важные показатели. Безопасность: все ваши данные и файлы в безопасности с Datadeck. Вы можете выбрать, кто к чему имеет доступ, предоставить разные права доступа вашей команде и многое другое. Вы можете пройти весь путь вниз, чтобы выбрать, какие IP-адреса могут получить доступ к вашей панели управления. Сотрудничество: позвольте любому сотруднику вашей компании получить доступ к данным и использовать эти данные на благо компании. Объедините свою команду и избегайте отправки файлов и других файлов по электронной почте или в мгновенных сообщениях. Простота в использовании: Datadeck не требует каких-либо предварительных знаний в области анализа данных или опыта работы с платформами бизнес-аналитики. Руководство не требуется, вы можете начать использовать в течение нескольких минут и изучить другие приемы по мере использования платформы. Просто перетащите поле, чтобы получить красивое визуальное представление ваших данных. Быстрая установка: легко добавляйте источники данных и начинайте работать с ними менее чем за минуту. Профессиональная отчетность: информационные панели Datadeck служат профессиональными отчетами для любого периода времени, в течение которого вам может потребоваться действовать — ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно — вы создаете их и делитесь ими со всеми, кому хотите предоставить доступ. Экономия времени: централизуйте свои данные в одном месте и тратьте меньше времени на вход и выход из приложений, переключение между приложениями и отправку файлов своим коллегам и клиентам. Уделяйте больше времени важным делам с помощью такого хорошо продуманного и эргономичного инструмента, как Datadeck.
Slemma
slemma.com
Slemma — это простой, но мощный инструмент отчетности, предназначенный для бизнеса. Slemma позволяет пользователям просматривать, анализировать и обмениваться всеми своими данными – из хранилищ данных, поставщиков хранилищ данных и решений облачных сервисов – в одном месте.
Easyflow
easyflow.io
У вас есть данные — вероятно, их много. Проблема не в этом. Реальные данные о проблеме, по сути, бесполезны, если вы не превратите эти данные в идеи – и эти идеи в действия, без боли! Easyflow поможет вам добиться успеха в этом путешествии, позволяя вам все автоматизировать и визуализировать! Это решение с возможностью перетаскивания, не требующее навыков разработки. С Easyflow вы можете подключать приложения, анализировать данные, а также создавать средства автоматизации и запоминающуюся информационную панель KPI, которая работает именно так, как вы хотите.
MyDash
mydash.ai
DASH — ЭТО ЛЕГКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ПОМОГАЮЩАЯ ТОП-ОРГАНИЗАЦИЯМ БЫСТРЕЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, СДЕЛАЯ КРИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО. Бесплатная информационная панель, коннекторы и визуализация. Бизнес-аналитика важна и дорога. Но это не обязательно. Мы создали инструмент, основные соединители платформ и лучшую в своем классе библиотеку визуализации. Наш сервис, единственное, за что нам платят, — это его настройка для наших партнеров. Наша миссия: мягкие затраты и подписки не должны мешать лидерам принимать правильные бизнес-решения.
Displayr
displayr.com
Displayr — это универсальное программное обеспечение для анализа и составления отчетов, призванное помочь исследователям рынка быстро находить и делиться важными данными. 1. Более быстрое завершение проекта. 2. Выполняйте задачи самостоятельно, которые вы обычно передаете на аутсорсинг. 3. Упрощенное создание интересных, автоматически обновляемых отчетов и информационных панелей. 4. Усиленный контроль качества. С Displayr у вас есть единая платформа для анализа, визуализации, отчетности и создания информационных панелей. Будь то MaxDiff, Conjoint, сегментация рынка, обратная связь с клиентами, исследование бренда или расширенные функции, такие как автоматическое обновление, интерактивные информационные панели, а также передовое машинное обучение и кодирование текста, в Displayr есть все.
ChartBlocks
chartblocks.io
Создавайте красивые пользовательские диаграммы. ChartBlocks переносит ваши данные из электронных таблиц в общедоступную графику — кодирование не требуется.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack автоматически создает и обновляет слайды и документы с помощью инструментов бизнес-аналитики (BI), CRM и хранилищ данных. Никакой инженерной или ручной работы не требуется.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus — мощная и эффективная платформа для отчетности. Qalyptus является гибким и позволяет создавать собственные отчеты из Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed и QlikView в различных форматах: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML и других. Используя интерфейс перетаскивания, создавайте отчеты для неограниченного количества получателей без дополнительных затрат. Отчеты можно доставлять по электронной почте, хранить в папках, публиковать в Интернете. Qalyptus Cloud — это 100% облачный продукт для Qlik Sense SaaS. Qalyptus Server — это 100% локальный продукт для Qlik Sense, управляемый клиентом.
Datapad
datapad.io
Datapad — это платформа для создания отчетов без кода. Это помогает любому бизнесу мгновенно интегрироваться с более чем 15 источниками, консолидировать свои данные в одном месте и сотрудничать со своими командами и клиентами. Инструмент отличается простотой использования, дизайном и простотой использования. Некоторые выделенные функции: - Более 15 интеграций - Шаблоны показателей и информационных панелей - Генерация AI Insight - Построитель диаграмм Google Sheets - Ссылки на информационную панель и встраивание - Ежедневные оценочные карты по электронной почте - Совместная работа по ключевым показателям эффективности в команде
Highcharts
highcharts.com
Highcharts — это многоплатформенная библиотека диаграмм, которая позволяет разработчикам легко добавлять интерактивные диаграммы в веб- и мобильные проекты любого размера. Более 80% из 100 крупнейших компаний мира используют Highcharts, а также более 50 000+ компаний в таких отраслях, как разработка приложений, издательское дело, обработка данных и финансы. Highcharts находится в активной разработке с 2009 года и остается фаворитом среди разработчиков благодаря надежному набору функций, простоте использования, подробной документации, соблюдению требований доступности и активному сообществу.
Vareto
vareto.com
Vareto — это современная, интуитивно понятная платформа FP&A, позволяющая стратегическим финансам и бизнес-командам планировать, прогнозировать и составлять отчеты в одном источнике достоверных данных. Vareto создан для команд среднего, быстрорастущего и корпоративного бизнеса и спроектирован так, чтобы быть гибким, настраиваемым и масштабируемым по мере развития потребностей бизнеса. ✅ Получите время, чтобы оценить результат за несколько недель. Vareto предлагает штатных менеджеров по развитию клиентов (с опытом FP&A), которые обеспечат успех вашего внедрения и адаптации. ✅ Сделайте планирование безболезненным. Преобразуйте свой процесс планирования с помощью интуитивно понятного инструмента, который делает построение моделей простым и интуитивно понятным. Больше никаких устаревших, разрозненных таблиц с неточными данными. Поддерживайте актуальность своих планов и отслеживайте прогресс в достижении целей с помощью новейших данных, получаемых непосредственно из ваших ERP, CRM, HRIS и других бизнес-систем. ✅ Легко сотрудничайте с деловыми партнерами прямо в Варето. Собирайте информацию о планах от заинтересованных сторон с помощью комментариев и @упоминаний, а также добавляйте примечания к диаграммам, графикам и отчетам для обеспечения контекста. ✅ Освободите время для дорогостоящей работы. Автоматизируйте всю свою управленческую и ведомственную отчетность: от ежемесячных бюджетов и анализа фактических отклонений до мониторинга производительности в режиме реального времени. Vareto автоматически получает последние данные для обновления отчетов. ✅ Укрепить доверие и согласие. Предоставьте своим деловым партнерам самостоятельный доступ к отчетам с возможностью мгновенного просмотра подробностей на уровне транзакций. Используйте детальные права доступа, чтобы контролировать, кто что видит. ✅ Создавайте и настраивайте отчеты так, как вы хотите. Легко создавайте любой отчет в Vareto без SQL или кода. Самостоятельная настройка и обновление пользовательских метрик и визуализаций занимает несколько минут, без необходимости привлечения внешнего консультанта.
Pigment
pigment.com
Что такое пигмент? Pigment — это платформа бизнес-планирования. Объединив людей, данные и процессы в интуитивно понятную, адаптируемую интегрированную платформу, команды могут быстро создавать надежные стратегические и оперативные бизнес-планы для стимулирования роста, реагирования на изменения и обеспечения устойчивости своего бизнеса к будущему. Ведущие компании отрасли, такие как Klarna, Figma, Airtable, PVH и Webhelp, доверяют Pigment каждый день, что позволяет им принимать уверенные и точные решения.
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics позволяет вашей команде получать важную информацию с помощью ваших наиболее распространенных и ценных инструментов общения с клиентами — вашей телефонной системы и приложения контакт-центра. Brightmetrics извлекает и систематизирует данные о вашем телефоне и других многоканальных взаимодействиях из системы Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral или Genesys Cloud в любую необходимую вам конфигурацию. Наши аналитические панели и информационные панели в режиме реального времени позволяют вашей команде переходить от сводных отчетов или визуализаций, показывающих тенденции высокого уровня, к отдельным звонкам или взаимодействиям, чтобы вы могли понять контекст и сделать более обоснованные выводы, которые помогут вам принимать разумные бизнес-решения. Разница Brightmetrics: время окупаемости Установка бесплатной пробной версии занимает минуты, а не дни, при этом плата за подключение не взимается. Простота использования Просматривайте свои данные сегодня с помощью наших простых в использовании шаблонов или быстро настраивайте свои собственные. Демократизация аналитики и доступа Мы предлагаем неограниченное количество пользователей Brightmetrics — лицензия Genesys Cloud не требуется. Уникальные функции. Используйте отчеты о соблюдении требований и плавную детализацию данных. Начните получать ценную информацию уже сегодня. Brightmetrics не похож ни на один другой инструмент для анализа взаимодействия с клиентами и панели мониторинга, который вы когда-либо использовали, и мы можем это доказать. Нажмите, чтобы запросить демо-версию сегодня!
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практические выводы из качественных и смешанных методов с помощью интуитивно понятных инструментов исследования и лучших в своем классе технологий: • Получите доступ к собственным приложениям для Mac и Win, а также к нашей веб-версии • Все функции и инструменты включены в один полный пакет программного обеспечения • Экономьте время и автоматически находите ценную информацию с помощью искусственного интеллекта. • Беспрепятственный обмен проектами между версиями. • Воспользуйтесь преимуществами совместной работы команд в режиме реального времени. • Делитесь многопользовательскими лицензиями с любым количеством людей. • Воспользуйтесь нашей бесплатной поддержкой в режиме реального времени и экспертным обучением. Узнайте больше здесь. : www.atlasti.com.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять аналитическую информацию для бизнеса. С помощью PopSQL пользователи могут легко понимать свою модель данных, писать SQL с контролем версий, сотрудничать в реальном времени, визуализировать данные в диаграммах и информационных панелях, планировать отчеты, делиться результатами и организовывать основные запросы для поиска и обнаружения. Даже если ваша команда уже использует крупный инструмент бизнес-аналитики, такой как Tableau или Looker, или смесь редакторов SQL, PopSQL обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между вашими опытными пользователями SQL, младшими аналитиками и даже менее техническими заинтересованными сторонами, которые жаждут ценной информации о данных. . * Кроссплатформенная совместимость с macOS, Windows и Linux * Работает со Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra и другими.
Discern
discern.io
B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это приводит к трате миллионов долларов на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколько месяцев или лет проектирования платформы. Различать — это упрощение бизнес-аналитики. Наша готовая конфигурация позволяет клиентам приступить к работе с сотнями метрик и их полным набором.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (ранее Cumul.io) — это встроенная аналитическая платформа, специально созданная для SaaS-компаний. Он воплощает в жизнь сложные данные с помощью красивых и простых в использовании информационных панелей, легко встраиваемых в любую SaaS-платформу или веб-платформу. С помощью Luzmo продуктовые команды могут добавлять ценную информацию к своему SaaS-продукту за дни, а не месяцы. И быстро и быстро переведите пользователей своих продуктов от данных к решениям.
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
Explo
explo.co
Explo предоставляет мощную встроенную панель мониторинга и решение для создания отчетов. Безопасно делитесь настраиваемой аналитикой по продуктам, отчетами по проектам и ключевыми показателями эффективности с каждым из ваших клиентов, при этом полностью согласовывая дизайн вашего продукта. Предоставьте своим пользователям возможность самостоятельно исследовать свои данные, редактируя информационные панели и создавая собственные отчеты с данными для самостоятельного обслуживания.
IBM
ibm.com
Analytics IBM Cognos действует как ваш доверенный совместный пилот для бизнеса с целью сделать вас умнее, быстрее и более уверенно в ваших решениях, основанных на данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю-будь то ученый, бизнес-аналитик или специалист по IT-больше возможностей для выполнения соответствующего анализа таким образом, чтобы связаться с организационными целями. Он сокращает путешествие каждого пользователя от простой до сложной аналитики, позволяя им использовать данные для изучения неизвестных, выявлять новые отношения, получить более глубокое понимание результатов и оспаривать статус -кво. Визуализируйте, анализируйте и делятся действенными пониманиями о ваших данных с кем угодно в вашей организации с IBM Cognos Analytics.
Octoboard for Business
octoboard.com
Маркетинговые агентства экономят время и привлекают клиентов, создавая автоматизированные отчеты и клиентские порталы с белой этикеткой. Octoboard рассылает клиентам отчеты и размещает клиентские порталы с данными из более чем 50 маркетинговых платформ — SEO, PPC, социальных сетей, электронного маркетинга, веб-аналитики и многого другого. * Полностью белая маркировка — создавайте собственные фирменные отчеты * Размещенные клиентские порталы — привлекайте больше трафика на ваш сайт * 50+ интеграций со всеми вашими любимыми маркетинговыми платформами * Более 100 готовых шаблонов для панелей и отчетов клиентских порталов * Неограниченное количество отчетов, панелей мониторинга и пользователей всего от 5 долларов США за клиента. Клиентские порталы White Label, размещенные на веб-сайтах агентств, привлекают клиентов и информируют клиентов о прогрессе агентства. Неограниченное количество пользователей, неограниченное количество отчетов, более 50 интеграций с социальными сетями, SEO, PPC, веб-аналитикой, анализом ключевых слов от Octoboard — единая клиентская платформа отчетности для маркетинговых агентств и занятых маркетологов.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard — это компания в сфере образовательных технологий, предоставляющая K12, высшему образованию, корпоративным и государственным учреждениям возможность просматривать учебные данные, поступающие из разных источников, с легкостью «укажи и щелкни». IntelliBoard собирает данные из систем управления обучением, информационных систем для студентов, инструментов для совместной работы, инструментов оценки, систем управления персоналом и талантами. IntelliBoard позволяет вводить и анализировать важные данные о вовлеченности каждого учебного заведения с помощью онлайн-обучения, а также предоставляет доступ к точкам данных о студентах и платформе для организации общения для всех, кто участвует в успехе студентов.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — это инструмент анализа данных, который интегрируется с набором инструментов компании, обеспечивая более глубокое понимание и эффективность. Наша цель — сделать данные легко доступными, предоставив командам простые информационные панели данных.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — это платформа анализа данных, объединяющая финансовые и маркетинговые системы, которая помогает амбициозным компаниям максимально эффективно использовать свои данные и быстрее расти. Мы предоставляем B2B-компаниям единый источник достоверной информации, объединяя данные из ведущих систем (бухгалтерский учет, продажи, маркетинг), что облегчает уверенный рост. Обеспечение совместной работы между командами через общие информационные панели. Благодаря автоматизированным KPI и метрикам B2B в зависимости от типа вашего бизнеса (SaaS, стартап и т. д.) для расчета MRR, ARR, LTC, CAC, когортного анализа и многого другого! Платформа предназначена для растущих компаний, особенно с инвесторами. ScaleXP позволяет пользователям уверенно собирать средства, используя наши данные в режиме реального времени, а учредители просматривают информационную панель, чтобы держать руку на пульсе эффективности бизнеса.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — это облачная платформа данных и решение для создания отчетов для организаций малого и среднего размера. Мы специализируемся на данных и отчетности для организаций здравоохранения, бухгалтерского учета и спорта.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — это система бизнес-аналитики и отчетности, это гибкий и простой способ анализа и визуализации прогресса вашей компании. Инструмент бизнес-аналитики, который помогает собрать все данные вашей компании в одном месте, сэкономить время на ручном управлении данными, быстрее принимать решения и мотивировать вашу команду для более эффективного достижения целей. Подходит для: малых и средних предприятий в любой области, у которых данные находятся в разных местах (системы ERP, Excel или другие файлы) и которым нужен инструмент для объединения всех данных в одном месте, их визуализации и подготовки к анализу. Обзор цен на flex.bi: цена на flex.bi начинается от 35 евро в месяц. flex.bi предлагает бесплатную пробную версию. Дополнительную информацию о ценах см. ниже https://flex.bi/pricing/.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile помогает людям работать более продуктивно, измеряя и анализируя звонки, приложения и местоположение телефонов сотрудников.
Viur
viurdata.com
Viur предлагает простой и быстрый способ подключения к базам данных, сервисам и файлам, изучения данных, создания показателей и ключевых показателей эффективности и обмена ими с командой. Все это в облачном решении SaaS, которое может получить доступ к данным даже за брандмауэром компании. Для подключения к источникам данных и получения аналитической информации не требуются глубокие технические знания или знания языков программирования.
Ottava
ottava.io
Оттава находится на переднем крае разработки программного обеспечения для управления данными, органично сочетая рабочие процессы на базе Excel со сложными возможностями анализа данных. Разработанный для нетехнических пользователей, Ottava упрощает ввод данных, создание диаграмм и анализ, обеспечивая удобство использования. В отличие от традиционных инструментов, требующих тщательной подготовки данных перед проведением детального анализа, Ottava дает пользователям возможность вводить, исследовать и извлекать информацию непосредственно из сводных или агрегированных данных. Эта уникальная возможность ускоряет аналитический процесс и экономит драгоценное время, позволяя пользователям раскрывать скрытую информацию в своих данных и принимать обоснованные решения.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics — это инструмент SAAS, который создает информационные панели с диаграммами, таблицами данных и фильтрами, которые отображают данные в реальном времени из различных источников данных.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — это надстройка PowerPoint, предназначенная для всех, кто работает с отчетами или бизнес-презентациями в PowerPoint. Grunt может помочь вам улучшить четыре важные области при использовании PowerPoint: → Работайте более эффективно → Улучшите качество слайдов → Улучшите рабочий процесс и снизьте стресс → Окажите влияние своими презентациями Создавайте автоматические презентации и создавайте отчеты одним щелчком мыши: → Легко визуализация данных → Автоматическое выравнивание, изменение размера и форматирование → Динамические шаблоны, которые адаптируются к вашим потребностям → Надежная связь Excel с PowerPoint Разработан для консультантов, финансовых аналитиков, финансовых контролеров, менеджеров проектов, финансовых директоров, менеджеров по развитию бизнеса, менеджеров по продажам, инвестиционно-банковских услуг. Аналитики, бизнес-аналитики, инвестиционные менеджеры, управляющие директора и все, кто работает с бизнес-презентациями и PowerPoint.
Waytobi
waytobi.com
Облачное решение SaaS для создания, отслеживания, составления отчетов, анализа и визуализации ключевых показателей эффективности вашей компании или отдела. Управление KPI еще никогда не было таким простым. Никаких дополнительных навыков программирования, учебных занятий или вебинаров не требуется — вы можете начать работать и анализировать показатели своего бизнеса за считанные минуты. Мы помогаем компаниям достичь максимальной эффективности своего бизнеса, опираясь только на эффективные, своевременные и плодотворные бизнес-решения. С помощью нашего сервиса вы можете: - Создавать свои собственные ключевые показатели эффективности или выбирать шаблоны ключевых показателей эффективности из нашего магазина, основанные на лучших отраслевых практиках. - Использовать расчетные и скользящие ключевые показатели эффективности. - Выбирать роли и привилегии (4 уровня иерархии). - Управлять отчетами и аналитикой своих ключевых показателей эффективности. - Визуализировать и делиться своими результатами. производительность через информационные панели
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Маркетинговые агентства экономят время и привлекают клиентов, создавая автоматизированные отчеты и клиентские порталы с белой этикеткой. Octoboard рассылает клиентам отчеты и размещает клиентские порталы с данными из более чем 50 маркетинговых платформ — SEO, PPC, социальных сетей, электронного маркетинга, веб-аналитики и многого другого. * Полностью белая маркировка — создавайте собственные фирменные отчеты * Размещенные клиентские порталы — привлекайте больше трафика на ваш сайт * 50+ интеграций со всеми вашими любимыми маркетинговыми платформами * Более 100 готовых шаблонов для панелей и отчетов клиентских порталов * Неограниченное количество отчетов, панелей мониторинга и пользователей всего от 5 долларов США за клиента. Клиентские порталы White Label, размещенные на веб-сайтах агентств, привлекают клиентов и информируют клиентов о прогрессе агентства. Неограниченное количество пользователей, неограниченное количество отчетов, более 50 интеграций с социальными сетями, SEO, PPC, веб-аналитикой, анализом ключевых слов от Octoboard — единая клиентская платформа отчетов для маркетинговых агентств и занятых маркетологов.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI обеспечивает простое в использовании создание отчетов, диаграмм и информационных панелей путем перетаскивания. Анализируйте показатели импортированных данных по любому измерению, выявляйте тенденции и лучшие/наихудшие показатели, начните с сводного обзора и детализируйте детали.
Talligence
talligence.in
Talligence — это инструмент создания отчетов бизнес-аналитики для пользователей Tally. Talligence — это мощное и уникальное решение для бизнес-аналитики на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которое преобразует и визуализирует ваши данные Tally в значимую бизнес-идею. Он очень прост в использовании и прост в реализации.
Selfr
selfr.ai
Selfr — это готовая к использованию платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает аналитикам данных и бизнесменам создавать автоматизированные конвейеры, которые превращают данные из нескольких источников в интерактивные информационные панели BI. Это устраняет необходимость нанимать дорогостоящих инженеров по обработке данных для создания и обслуживания стека данных, а также автоматизирует множество утомительных ручных задач.
DataReportive
datareportive.com
DataReportive — это инструмент отчетности для ваших баз данных SQL. Создавайте и отправляйте по электронной почте настраиваемые отчеты с данными своей команде прямо из баз данных.
Reach Reporting
reachreporting.com
Перейдите на отчеты об охвате. Автоматизация ваших финансовых и нефинансовых данных. Упрощает составление отчетности, прогнозирование и составление бюджета благодаря мощным информационным панелям и улучшенным визуальным элементам. Автоматизируйте повторяющиеся задачи, чтобы принимать более эффективные решения на основе данных за считанные минуты. Получите ценную информацию о траектории вашего бизнеса с помощью нашей функции трехстороннего прогнозирования. Объединив отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств, вы можете создать комплексное представление своих финансовых показателей с помощью автоматического прогнозирования движения денежных средств. По оценкам финансовых менеджеров, бухгалтеров и консультантов, 48% их времени тратится на подготовку финансовых отчетов и информационных панелей. Отчеты и информационные панели динамически обновляются по мере поступления данных каждый месяц. Визуализируйте данные всего за несколько кликов.
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI — это передовое решение для быстрого поиска информации на основе данных и отслеживания проблем в бизнесе, магазине и продуктах. Это набор готовых отчетов на базе искусственного интеллекта, которые были специально разработаны в сотрудничестве с ритейлерами для удовлетворения их уникальных потребностей.
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в одном месте. Импортируйте файлы электронных таблиц, подключайтесь к электронным таблицам на облачных дисках или подключайте базы данных из других источников, таких как Airtable или Notion. С GRID вы можете перестать переключаться между инструментами и выполнять весь анализ, визуализацию и обмен данными в одном продукте. GRID сочетает в себе возможности электронных таблиц, программного обеспечения для презентаций и текстовых редакторов на одной красивой поверхности. Мы создаем инструмент, который делает работу с данными проще и доступнее для всех. GRID предлагает подходящие типы диаграмм во время вашей работы и может даже помочь вам найти правильные формулы для использования с нашим полностью интегрированным вторым пилотом формул на базе GPT-3. GRID — это будущее чисел. Зарегистрируйтесь и запустите GRID бесплатно на сайте www.grid.is.
Markaaz
markaaz.com
Регистрация и мониторинг ваших клиентов из малого бизнеса никогда не были такими простыми. Благодаря нашим простым в использовании API-интерфейсам, предложениям «сделай сам» без кода и специальным комбинированным услугам, включающим возможности взаимодействия с малым бизнесом, мы быстро и легко помогаем вам проводить проверку клиентов в режиме реального времени для адаптации и эффективного бизнес-мониторинга большего количества малых предприятий по очень доступной цене. конкурентоспособная цена. Наши всегда доступные данные, основанные на каталоге Markaaz, нашей собственной базе данных деловой информации, содержащей более 300 миллионов глобальных бизнес-записей, 98% из которых составляют малые предприятия, объединяют данные о фирме, состоянии бизнеса и репутации для действительно целостного представления о каждой компании, которую вы хотите. для проверки, мониторинга или подключения 24/7/365. Присоединяйтесь к нам на www.markaaz.com/enterprise/.
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа повышения производительности контакт-центра на 360° в облаке: речевой анализ, голосовая биометрия, автоматическое картографирование/мониторинг IVR, SLA/мониторинг качества голоса, IVR/тестирование нагрузки/производительности контакт-центра, голосовой робот/разговорное IVR-тестирование и многое другое
Ardoq
ardoq.com
Reimagine Enterprise Architecture. Платформа, управляемая данными ARDOQ Наше программное обеспечение помогает организациям планировать, выполнять и прогнозировать влияние изменений на их люди, проекты, стратегии, процессы, приложения, инфраструктуру и возможности. С помощью ARDOQ свежие данные создают динамический обзор, который дает информацию для лучших решений. Благодаря помощи мониторингам, интерактивным визуализациям и диаграммам пользователи могут сосредоточиться на понимании взаимозависимости между технологиями и людьми, а также на меньшее время документирования. Ardoq - это смелая, заботливая и управляемая компания, с миссией по расширению прав и возможностей наших клиентов повысить ценность путем успешных изменений. Более подробная информация: www.ardoq.com.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Reportz
reportz.io
Reportz — это инструмент для создания отчетов в режиме реального времени на основе информационной панели для компаний, агентств и фрилансеров цифрового маркетинга, который может помочь автоматизировать процессы отчетности клиентов. Установите правильные ключевые показатели эффективности и позвольте Reportz сделать за вас всю рутинную работу. Подключите своих клиентов и предоставьте им самую прозрачную отчетность о клиентах, которую они когда-либо видели. Неограниченные интеграции. Неограниченное количество пользователей. Бесплатная электронная почта и учетная запись. Неограниченное количество KPI внутри информационных панелей.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — это неинвазивное и ориентированное на сотрудников решение для визуализации данных и мониторинга производительности сотрудников, которое обеспечивает прозрачность ежедневного цифрового взаимодействия. Предоставляя полезную информацию, основанную на данных и усваиваемую за считанные секунды, Prodoscore позволяет руководителям лучше информироваться и лучше готовиться, обеспечивая при этом гибкость для сотрудников и подотчетность для работодателей. Полезные идеи помогают добиться успеха организации и отдельных людей. Используя машинное обучение, искусственный интеллект и обработку естественного языка, мы измеряем тысячи ежедневных показателей активности в ваших основных бизнес-приложениях, таких как CRM, офисный пакет и телефонная система, чтобы предоставить аналитику производительности. Наша запатентованная система оценки генерирует ключевые показатели, которые можно усваивать за считанные секунды, поэтому руководители могут принимать обоснованные решения, основанные на данных. Наши сложные алгоритмы машинного обучения выводят единый балл, что позволяет вам быстро оценить возможности. Давно прошли те времена, когда приходилось анализировать множество отчетов и вести трудные разговоры для выявления проблемных областей. Внедрение занимает менее 15 минут и не оказывает никакого влияния на конечного пользователя. Есть много причин для измерения производительности сотрудников, но существует очень мало инструментов, которые действительно работают и просты в внедрении и использовании.
Preset
preset.io
Быстро создавайте и делитесь красивыми, настраиваемыми и динамическими информационными панелями, которые отображают ваши данные всего за несколько кликов. Легко исследуйте данные с помощью нашего конструктора визуализаций без кода или проводите более глубокий анализ с помощью нашего современного редактора SQL. Используйте вложения, вложенные в инфраструктуру данных, с помощью легкого и мощного слоя визуализации. Superset не зависит от вашей базовой архитектуры данных и не требует дополнительного уровня приема. Apache Superset — это мощный инструмент визуализации данных с открытым исходным кодом, созданный на базе Airbnb. Компания Preset, основанная первоначальным создателем Superset, предоставляет полноценную, удобную и готовую к использованию платформу для Superset.
NVivo
qsrinternational.com
Откройте возможности для анализа с помощью программного обеспечения для качественного анализа данных. Узнайте больше о своих данных качественных и смешанных методов с помощью NVivo 14, ведущего решения для качественного анализа данных. С помощью NVivo 14 вы можете задавать сложные вопросы о своих данных, чтобы выявить темы и сделать выводы, использовать передовые инструменты управления данными и визуализации для получения более глубокой информации, а также получать четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные строгими доказательствами, — и все это на одной платформе для совместной работы. Купите сейчас или запросите бесплатную пробную версию NVivo 14, чтобы глубже погрузиться в свои исследования уже сегодня.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS уже более 17 лет поддерживает маркетинговые команды, помогая сделать их данные идеальными для отчетности и анализа. Наша платформа — победитель премии MarTech Breakthrough Awards 2019 в номинации «Лучшее решение для управления маркетинговыми кампаниями в целом».
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для открытия исследований, который сочетает в себе интерактивные карты цитирования, современные инструменты поиска и целевые обновления, помогающие исследователям и группам исследований и разработок разобраться в обширном научном массиве. Он может визуализировать тему вашего исследования со всем: от научных статей, патентов, предварительных и электронных отпечатков.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляем JetAdmin: ваш мощный инструмент для создания внутренних инструментов и клиентских порталов без программирования! Откройте будущее разработки программного обеспечения с помощью JetAdmin, вашего идеального конструктора без кода для создания внутренних инструментов и привлекательных клиентских порталов. Попрощайтесь со сложностями традиционного кодирования и воспользуйтесь более быстрым и эффективным способом создания надежных, индивидуальных решений, расширяющих возможности вашего бизнеса. Почему ДжетАдмин? Простота без кода: с JetAdmin вам не нужно быть мастером кодирования, чтобы создавать мощные приложения. Наш интуитивно понятный интерфейс с возможностью перетаскивания и готовые компоненты упрощают создание внутренних инструментов и клиентских порталов. Универсальный доступ. С легкостью разрабатывайте веб-решения, к которым можно получить доступ из любого места и в любое время. Будь то оптимизация внутренних процессов или улучшение взаимодействия с клиентами, JetAdmin обеспечивает непревзойденную доступность. Совершенство: JetAdmin дает вам возможность создавать решения, которые точно соответствуют вашим уникальным потребностям. Настраивайте все, от полей данных до пользовательских интерфейсов, без особых усилий. Анализ данных: используйте наши надежные инструменты управления данными, чтобы с легкостью собирать, анализировать и визуализировать информацию. Принимайте обоснованные решения и оптимизируйте свои операции, как никогда раньше. Безопасность прежде всего: мы уделяем приоритетное внимание безопасности ваших данных и приложений. JetAdmin может похвастаться первоклассными функциями безопасности для защиты ваших внутренних инструментов и клиентских порталов от угроз, обеспечивая душевное спокойствие. Масштабируемость в основе: JetAdmin растет вместе с вами. Начните с малого и масштабируйтесь по мере расширения вашего бизнеса без ущерба для производительности и стабильности. Бесшовная интеграция: легко интегрируйте JetAdmin с существующими системами и сторонними приложениями, максимизируя эффективность и возможности подключения во всей вашей экосистеме. Раскройте свой творческий потенциал: с JetAdmin возможности безграничны. Создавайте потрясающие интерфейсы, автоматизируйте задачи и с легкостью предоставляйте исключительный пользовательский опыт. Никаких ограничений, только возможности: независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или полным новичком, JetAdmin дает вам возможность без ограничений воплотить свои идеи в реальность. Испытайте революцию в разработке программного обеспечения. Присоединяйтесь к числу компаний по всему миру, которые используют JetAdmin для создания инновационных внутренних инструментов и клиентских порталов, которые устанавливают новые стандарты производительности и удовлетворенности пользователей. JetAdmin: Там, где отсутствие кода сочетается с безграничным потенциалом. Начните сегодня и по-новому определите возможности своего цифрового путешествия!
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максимальную отдачу от своих данных, гарантируя, что они хорошо структурированы и хранятся в одном месте. Никакого дублирования, никаких споров с электронными таблицами и объединения документов. Сотрудничайте в режиме реального времени, защищая свои данные с помощью настраиваемых правил доступа, которые контролируют разрешения вплоть до ячейки. Позвольте всем работать с одними и теми же данными без ущерба для конфиденциальности и стабильности. Зарегистрируйте бесплатную командную учетную запись или организуйте Grist самостоятельно — в любом случае ваши данные всегда будут вашими.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее Google Data Studio, является онлайн -инструментом для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и панели инструментов, представленные Google 15 марта 2016 года в рамках Suite Enterprise Google Analytics 360. Разблокируйте силу ваших данных интерактивными информационными панелями и красивыми отчетами, которые вдохновляют более умные деловые решения.
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы, которые можно добавить в вашу учебную программу по обучению и развитию, что, в свою очередь, помогает держать вашу организацию в курсе важных решений и процессов. Продукт Venngage помогает преобразовать аналитические данные для создания привлекательного и мощного визуального контента/исследовательских документов для установления интеллектуального лидерства в сфере b2b. Venngage также предоставляет полезные шаблоны внешних коммуникаций, которые помогут поделиться историей вашей компании с потенциальными клиентами и покупателями. Если у вас есть сложное решение, которое вы предлагаете, и вам нужен более простой способ донести ценностное предложение вашего бизнеса, шаблоны инфографики Venngage гарантируют, что они поймут ваши предложения. Venngage — отличное место для создания и систематизации важных визуальных ресурсов для вашей организации, таких как отчеты, организационная структура и информация, руководства и материалы для адаптации, исследовательские документы, официальные документы и многое другое. Вы можете отличиться от других компаний, используя рассказывание историй на основе данных, чтобы вдохновить вашу организацию и клиентов понимать сложную техническую информацию в визуальном формате. Присоединяйтесь к более чем 500 командам и организациям, использующим Venngage каждый день, чтобы оптимизировать свои коммуникации и вовлекать свои команды и аудиторию. Превратите сообщения и контент вашего бренда из высокотехнологичного и запутанного жаргона в визуально привлекательную и убедительную информационную графику. Обеспечьте связь и согласованность своих распределенных команд с помощью более эффективных корпоративных коммуникаций. Узнайте, почему такие компании, как Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, считают Venngage важнейшим инструментом для поддержания продуктивности, согласованности и вовлеченности своих организаций.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, которые помогут вам получить свои данные и за считанные минуты получить профессионально выглядящую панель мониторинга для других. Никакого программирования или обучения не требуется. Создавайте информационные панели прямо в браузере с помощью простого интерфейса с возможностью перетаскивания и извлекайте важные цифры, показатели и ключевые показатели эффективности из безжизненных отчетов и таблиц. Geckoboard делает ваши ключевые данные более привлекательными для всех благодаря визуализациям, которые каждый может понять с первого взгляда, и которые автоматически обновляются, чтобы всегда оставаться актуальными. Выделите примечательные изменения в определенных показателях с помощью индикаторов состояния, которые привлекают внимание к показателям, эффективность которых выше или ниже ожиданий, и визуально показывают цели, над достижением которых вы работаете, одним щелчком мыши. Как бы ни работала ваша команда, Geckoboard упрощает обмен вашими панелями мониторинга. Скопируйте и вставьте ссылку на действующую панель мониторинга, которую можно просмотреть в любом веб-браузере, или предложите своим товарищам по команде войти в систему, просмотреть и даже создать свои собственные панели мониторинга. Для регулярных обновлений вы можете запланировать отправку снимков экрана информационной панели по электронной почте или публикацию на канале Slack через регулярные промежутки времени. Для максимальной наглядности в Geckoboard есть функция «Отправить на ТВ», позволяющая вам связать свою учетную запись с браузером на большом экране или телевизоре и выбрать, какие информационные панели вы хотите там отображать. Он может даже просматривать несколько панелей мониторинга на одном экране. У нас есть простые инструкции о том, как добиться этого за день, используя доступное готовое оборудование. Наконец, вы можете отслеживать ключевые цифры на ходу, войдя в свою учетную запись в браузере мобильного устройства, где вы получите доступ к своим информационным панелям, идеально отформатированным для небольших экранов. Создайте свои первые информационные панели бесплатно в течение 14 дней – платежные данные не требуются.
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