Инструменты визуализации данных - Самые популярные приложения - Парагвай

Datadeck

datadeck.com

Datadeck — это платформа визуализации данных, которая позволяет вам видеть все ваши данные на одной платформе. Создавайте красивые информационные панели на основе таких источников данных, как реклама в Facebook, MySQL, Excel и Google Analytics, чтобы консолидировать и анализировать ваши данные в одном месте. Экономьте время, повышайте безопасность обмена файлами и привлекайте к работе с данными всю свою команду. Datadeck синхронизирует всех с помощью красивых информационных панелей, делая вашу компанию счастливее и продуктивнее. Использование Datadeck позволяет командам совместно работать над анализом данных, создавать профессиональные отчеты и, в конечном итоге, экономить время, располагая все источники данных в одном месте. Централизуйте свои данные, чтобы создавать мощные отчеты, информационные панели и отслеживать важные показатели. Безопасность: все ваши данные и файлы в безопасности с Datadeck. Вы можете выбрать, кто к чему имеет доступ, предоставить разные права доступа вашей команде и многое другое. Вы можете пройти весь путь вниз, чтобы выбрать, какие IP-адреса могут получить доступ к вашей панели управления. Сотрудничество: позвольте любому сотруднику вашей компании получить доступ к данным и использовать эти данные на благо компании. Объедините свою команду и избегайте отправки файлов и других файлов по электронной почте или в мгновенных сообщениях. Простота в использовании: Datadeck не требует каких-либо предварительных знаний в области анализа данных или опыта работы с платформами бизнес-аналитики. Руководство не требуется, вы можете начать использовать в течение нескольких минут и изучить другие приемы по мере использования платформы. Просто перетащите поле, чтобы получить красивое визуальное представление ваших данных. Быстрая установка: легко добавляйте источники данных и начинайте работать с ними менее чем за минуту. Профессиональная отчетность: информационные панели Datadeck служат профессиональными отчетами для любого периода времени, в течение которого вам может потребоваться действовать — ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно — вы создаете их и делитесь ими со всеми, кому хотите предоставить доступ. Экономия времени: централизуйте свои данные в одном месте и тратьте меньше времени на вход и выход из приложений, переключение между приложениями и отправку файлов своим коллегам и клиентам. Уделяйте больше времени важным делам с помощью такого хорошо продуманного и эргономичного инструмента, как Datadeck.