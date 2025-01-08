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Инструменты визуализации данных - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Инструменты и программное обеспечение для визуализации данных необходимы для преобразования данных и показателей в визуальные представления, такие как диаграммы и графики. Эти средства позволяют компаниям отслеживать бизнес-показатели и ключевые показатели эффективности (KPI) в режиме реального времени, способствуя более глубокому пониманию производительности и целей. Эти визуализации могут принимать форму диаграмм, графиков, отчетов и информационных панелей, что делает понимание данных более доступным. В частности, информационные панели предлагают различные варианты визуализации, такие как системы показателей и удобное отображение данных компании, что позволяет пользователям эффективно отслеживать тенденции и ключевые показатели эффективности. Многие пакеты программного обеспечения для визуализации данных оснащены интуитивно понятными интерфейсами перетаскивания и другими удобными для пользователя функциями, что позволяет нетехническим пользователям легко создавать информационные панели. Однако некоторые программы также предлагают расширенные возможности, включая создание информационных панелей посредством программирования. Эти инструменты могут получать данные из различных источников, таких как загрузка файлов, базы данных и бизнес-приложения, хотя для интеграции определенных приложений или баз данных может потребоваться помощь ИТ-специалистов или опыт кодирования.
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Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фотографии через интерфейс перетаскивания. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva for Enterprise, для дополнительных функций. Пользователи также могут платить за печать и отправку физических продуктов. По состоянию на 2019 год Canva привлекла сумму в 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva привлекла 60 миллионов долларов при оценке в 6 миллиардов долларов. Это почти вдвое превысило его последнюю оценку в 2019 году.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — это инструмент дизайна, который использует модели глубокого обучения, которые понимают текст пользователя и преобразуют его в визуально привлекательные изображения или клипарты за считанные секунды. Инструмент идеально подходит для создания дизайна, будь то привлекательный дизайн товаров или публикаций в социальных сетях. Пользователи могут легко освоить новые методы дизайна независимо от уровня навыков, используя функции преобразования текста в изображение и текста в клипарт Kittl AI, которые генерируют потрясающие изображения, иллюстрации или фотографии на основе текстовых описаний всего за несколько кликов. Созданный контент сохраняется, и доступ к нему можно получить из раздела «Загрузки». Kittl AI удаляет фон клипартов одним щелчком мыши, а инструмент предлагает предустановки стилей изображений и клипартов, которые помогут пользователям найти нужные стили. Изображения, сгенерированные искусственным интеллектом на Kittl AI, создаются с использованием моделей глубокого обучения, что позволяет пользователям творить быстрее и экономить деньги и ресурсы. Пользователи могут использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для коммерческих проектов при условии, что они соблюдают условия использования и лицензирования Kittl. Инструмент предлагает специальный справочный центр, и пользователи могут обратиться в службу поддержки Kittl за помощью в своих проектах.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее известная как Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интерактивных информационных панелей и красивых отчетов, которые вдохновляют на принятие более разумных бизнес-решений.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для открытия исследований, который сочетает в себе интерактивные карты цитирования, современные инструменты поиска и целевые обновления, помогающие исследователям и группам исследований и разработок разобраться в обширном научном массиве. Он может визуализировать тему вашего исследования со всем: от научных статей, патентов, предварительных и электронных отпечатков.
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Grow
grow.com
Grow — это полнофункциональная платформа бизнес-аналитики (BI) без программирования, которая позволяет каждому сотруднику вашей организации принимать решения на основе данных. Объединив ETL, хранилища данных и визуализацию в одной простой в использовании платформе, любая организация может подключиться и исследовать свои данные для получения ценной информации. Наша модель лицензирования с неограниченным числом пользователей дает каждому доступ к необходимым ответам, не дожидаясь очереди к аналитику. Теперь каждый может принимать важные решения в режиме реального времени, чтобы ускорить свой рост.
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует процесс исследования данных, предлагая эффективное решение для поиска, очистки, визуализации и преобразования данных. Уделяя особое внимание простоте использования, Rose использует передовые LLM с открытым исходным кодом (модели языковых моделей) и методы обработки естественного языка для анализа информации на основе подсказок человеческого языка. Это позволяет пользователям легко находить соответствующие источники данных, обеспечивая плавную интеграцию с ведущими поставщиками данных по всему миру. Сила платформы заключается в ее способности эффективно использовать и визуализировать данные. Сочетая творческие аспекты технологии SF (Сан-Франциско) с надежностью финансов Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose предоставляет полностью проверяемую структуру, позволяющую пользователям проследить логику ее выходных данных до входных необработанных данных. Эта функция повышает прозрачность и подотчетность. Rose также обеспечивает беспрепятственный обмен данными, позволяя пользователям легко обмениваться информацией с внутренними командами или третьими сторонами. Пользователи могут контролировать уровень разрешений, предоставляемых получателям, обеспечивая защиту конфиденциальной информации. Кроме того, Rose действует как надежный сторонний рынок данных, облегчая покупку и продажу разнообразных и обширных наборов данных. Эта функция предлагает пользователям возможность с легкостью просматривать, покупать и продавать наборы данных, создавая среду для совместной работы. Rose используется аналитиками известных финансовых учреждений, что еще раз подтверждает ее надежность и пригодность для задач, требующих большого объема данных. Инструмент сопровождается обширной документацией и обеспечивает поддержку клиентов по каналам связи, включая электронную почту.
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide и еще 15 миллионов пользователей используют Visme в качестве инструмента для создания контента, чтобы рассказывать и представлять свои истории и переводить скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работайте индивидуально или в команде для сотрудничества. Публикуйте в Интернете, встраивайте на свой сайт или загружайте для использования в автономном режиме. Пользователи могут сотрудничать, организовывать данные проекта в папках и предоставлять ролевые разрешения связанным группам или отдельным лицам. Более того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн-презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком, превратилось в платформу для проведения проверок, постановки и решения проблем, управления активами и обучения команд на ходу. SafetyCulture также помогает командам делать больше, чем просто отмечать флажки в отношении управления, рисков и соблюдения требований – она может помочь установить стандарты окружающей среды, здоровья и безопасности, а также поднять планку, когда дело доходит до операционной эффективности. Благодаря сбору данных в режиме реального времени и практическим рекомендациям вы всегда будете знать, что работает, а что нет, и сможете сосредоточиться на том, что действительно важно – становиться лучше с каждым днем. Раскройте потенциал своих рабочих групп, чтобы продвинуть свой бизнес вперед с помощью SafetyCulture.
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информационными панелями, которые демонстрируют весь ваш маркетинговый эффект. Подключайте и отслеживайте каждый маркетинговый канал ваших клиентов с помощью единых единых информационных панелей. AgencyAnalytics интегрируется с более чем 80 платформами для отслеживания и составления отчетов по SEO, PPC, отслеживанию звонков, социальным сетям, маркетингу по электронной почте, электронной коммерции, локальной торговле и т. д. — все это полностью предназначено для вашего агентства. AgencyAnalytics также включает в себя полный набор инструментов SEO, предназначенных для оптимизации и автоматизации вашего агентства. Ежедневно отслеживайте рейтинги, отслеживайте обратные ссылки, проводите технический SEO-аудит и не отставайте от конкурентов с помощью полного набора встроенных инструментов SEO. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным агентством или только начинаете, AgencyAnalytics предлагает простые и гибкие цены для каждого этапа роста вашего агентства, начиная всего с 12 долларов США за клиентскую кампанию в месяц. Попробуйте без риска в течение 14 дней, кредитная карта не требуется.
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы, которые можно добавить в вашу учебную программу по обучению и развитию, что, в свою очередь, помогает держать вашу организацию в курсе важных решений и процессов. Продукт Venngage помогает преобразовать аналитические данные для создания привлекательного и мощного визуального контента/исследовательских документов для установления интеллектуального лидерства в сфере b2b. Venngage также предоставляет полезные шаблоны внешних коммуникаций, которые помогут поделиться историей вашей компании с потенциальными клиентами и покупателями. Если у вас есть сложное решение, которое вы предлагаете, и вам нужен более простой способ донести ценностное предложение вашего бизнеса, шаблоны инфографики Venngage гарантируют, что они поймут ваши предложения. Venngage — отличное место для создания и систематизации важных визуальных ресурсов для вашей организации, таких как отчеты, организационная структура и информация, руководства и материалы для адаптации, исследовательские документы, официальные документы и многое другое. Вы можете отличиться от других компаний, используя рассказывание историй на основе данных, чтобы вдохновить вашу организацию и клиентов понимать сложную техническую информацию в визуальном формате. Присоединяйтесь к более чем 500 командам и организациям, использующим Venngage каждый день, чтобы оптимизировать свои коммуникации и вовлекать свои команды и аудиторию. Превратите сообщения и контент вашего бренда из высокотехнологичного и запутанного жаргона в визуально привлекательную и убедительную информационную графику. Обеспечьте связь и согласованность своих распределенных команд с помощью более эффективных корпоративных коммуникаций. Узнайте, почему такие компании, как Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, считают Venngage важнейшим инструментом для поддержания продуктивности, согласованности и вовлеченности своих организаций.
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максимальную отдачу от своих данных, гарантируя, что они хорошо структурированы и хранятся в одном месте. Никакого дублирования, никаких споров с электронными таблицами и объединения документов. Сотрудничайте в режиме реального времени, защищая свои данные с помощью настраиваемых правил доступа, которые контролируют разрешения вплоть до ячейки. Позвольте всем работать с одними и теми же данными без ущерба для конфиденциальности и стабильности. Зарегистрируйте бесплатную командную учетную запись или организуйте Grist самостоятельно — в любом случае ваши данные всегда будут вашими.
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность инвестиций. Whatagraph — это интуитивно понятная универсальная платформа для маркетинговых данных, которая легко устраняет ручную работу и хлопоты, связанные с данными, из повседневной работы маркетолога. Вы можете заменить несколько медленных и сложных инструментов одной платформой. И в отличие от других предложений на рынке, Whatagraph прост в использовании, надежен и делает работу с данными (управление, объединение и визуализацию многоканальных данных) быстрой и легкой для любого члена команды: соедините все свои маркетинговые данные в единую систему. один концентратор без сторонних инструментов и разъемов. Управляйте и систематизируйте неструктурированные, разрозненные межканальные данные с помощью преобразований без кода. Любой член маркетинговой команды достаточно легко может выполнять сложные задачи по управлению данными, не имея навыков аналитики, программирования или технических знаний. За несколько кликов создайте потрясающую визуализацию подключенных и подготовленных многоканальных данных. Быстро превращайте их в готовые к анализу или презентации отчеты, информационные панели или отдельные графики, диаграммы, воронки или таблицы. Наконец, автоматизируйте способ обмена или доставки этих данных в любой пункт назначения: клиентам, заинтересованным сторонам, коллегам или другим инструментам и платформам. Независимо от того, выступаете ли вы перед залом заседаний совета директоров или перед своими клиентами или ищете идеи для улучшения кампаний, вы уверены, что у вас есть надежная и быстрая платформа со всеми актуальными данными в одном месте, представленными в четком и наглядном виде. Подготовка займет минуты, а не часы, и минуты, а не часы, чтобы масштабировать его для новых клиентов или источников данных.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, которые помогут вам получить свои данные и за считанные минуты получить профессионально выглядящую панель мониторинга для других. Никакого программирования или обучения не требуется. Создавайте информационные панели прямо в браузере с помощью простого интерфейса с возможностью перетаскивания и извлекайте важные цифры, показатели и ключевые показатели эффективности из безжизненных отчетов и таблиц. Geckoboard делает ваши ключевые данные более привлекательными для всех благодаря визуализациям, которые каждый может понять с первого взгляда, и которые автоматически обновляются, чтобы всегда оставаться актуальными. Выделите примечательные изменения в определенных показателях с помощью индикаторов состояния, которые привлекают внимание к показателям, эффективность которых выше или ниже ожиданий, и визуально показывают цели, над достижением которых вы работаете, одним щелчком мыши. Как бы ни работала ваша команда, Geckoboard упрощает обмен вашими панелями мониторинга. Скопируйте и вставьте ссылку на действующую панель мониторинга, которую можно просмотреть в любом веб-браузере, или предложите своим товарищам по команде войти в систему, просмотреть и даже создать свои собственные панели мониторинга. Для регулярных обновлений вы можете запланировать отправку снимков экрана информационной панели по электронной почте или публикацию на канале Slack через регулярные промежутки времени. Для максимальной наглядности в Geckoboard есть функция «Отправить на ТВ», позволяющая вам связать свою учетную запись с браузером на большом экране или телевизоре и выбрать, какие информационные панели вы хотите там отображать. Он может даже просматривать несколько панелей мониторинга на одном экране. У нас есть простые инструкции о том, как добиться этого за день, используя доступное готовое оборудование. Наконец, вы можете отслеживать ключевые цифры на ходу, войдя в свою учетную запись в браузере мобильного устройства, где вы получите доступ к своим информационным панелям, идеально отформатированным для небольших экранов. Создайте свои первые информационные панели бесплатно в течение 14 дней – платежные данные не требуются.
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений и повышения эффективности вашей компании. Мы взяли все мощные аналитические функции, которые обычно присутствуют в сложных корпоративных инструментах, и сделали их доступными для растущего бизнеса. Создавайте красивые пользовательские информационные панели без кода, чтобы всегда знать, как вы работаете. Создавайте автоматические отчеты, чтобы делиться обновлениями, информационными панелями и контекстом со своей командой или клиентами. Ставьте цели для каждой команды и автоматически отслеживайте их прогресс. Используйте «Бенчмарки», чтобы сравнить свою деятельность с такими компаниями, как ваша, и найти возможности для улучшения. Используйте прогнозы, чтобы прогнозировать будущие результаты и лучше планировать прямо сейчас. И автоматически отслеживайте производительность вашей компании с помощью настраиваемой электронной почты и обновлений Slack.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных информационных панелей, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform и Exasol.
NVivo
qsrinternational.com
Откройте возможности для анализа с помощью программного обеспечения для качественного анализа данных. Узнайте больше о своих данных качественных и смешанных методов с помощью NVivo 14, ведущего решения для качественного анализа данных. С помощью NVivo 14 вы можете задавать сложные вопросы о своих данных, чтобы выявить темы и сделать выводы, использовать передовые инструменты управления данными и визуализации для получения более глубокой информации, а также получать четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные строгими доказательствами, — и все это на одной платформе для совместной работы. Купите сейчас или запросите бесплатную пробную версию NVivo 14, чтобы глубже погрузиться в свои исследования уже сегодня.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и других. все каналы на одном экране. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Попробуйте прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу. --- Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте на одном экране основные показатели: Instagram, Facebook, метаобъявления, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и другие каналы. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Проведите простой тест прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачных приложений самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных интегрированных источников бизнес-аналитики. Это бесплатное приложение для отслеживания и мониторинга всех бизнес-показателей в одном месте. Cyfe предоставляет агентствам и маркетологам информационные панели для подтверждения рентабельности инвестиций, объединения источников данных и визуализации тенденций. Основанная в 2012 году Девеном Пателем и показанная в популярном шоу «Силиконовая долина», Cyfe расширилась до более чем трехсот тысяч пользователей. В 2020 году Cyfe присоединилась к недавно запущенному пакету маркетинговых технологий, ориентированному на агентства, — Traject. Traject, состоящая из увлеченных членов команды из 22 городов и 11 стран, представляет 7 брендов в сфере маркетинговых технологий. Cyfe остается верным своим корням, стремясь предоставить самое простое готовое решение для создания информационных панелей, а также внедрять инновации, расширять интеграцию и повышать удобство использования. Cyfe by Traject поддерживает сотни тысяч пользователей и предприятий, от индивидуальных предпринимателей до предприятий, уделяя особое внимание тому, чтобы помочь растущим агентствам отслеживать свои усилия и приносить пользу.
DashThis
dashthis.com
Если вы ищете инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу ТОЛЬКО с теми функциями, которые вам нужны, и без каких-либо сложных «лишних» вещей, DashThis для вас! Мы интегрируемся с более чем 30 источниками данных, а для всего остального есть наш отличный файловый менеджер CSV, который поможет вам добавить любые другие данные, которые вы захотите иметь на своих информационных панелях. И, прежде всего, мы известны нашей потрясающей поддержкой клиентов. Вы не останетесь один на один с инструментом и несколькими статьями Справочного центра (хотя, если вы предпочитаете именно это, это тоже нормально!). Если вам нужен преданный член нашей команды, который в кратчайшие сроки позаботится о том, чтобы вы приступили к работе, и всегда готов ответить на вопросы, когда вам нужно, это именно то, что вы получите!
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций для социальных сетей и аналитики рекламы, которые облегчают повседневную жизнь маркетологов. Вот как клиенты Vaizle используют этот инструмент для повышения производительности и прибыльного масштабирования маркетинговых операций: 1. Получайте быстрые полезные идеи из маркетинговых данных. 2. Визуализируйте маркетинговые данные из нескольких каналов на единой интерактивной информационной панели. 3. Экономьте время, используя соединители данных для автоматического обновления маркетинговых данных. отчеты 4. Создавайте маркетинговые отчеты с белой маркировкой для руководства и клиентов. 5. Эффективно масштабируйте маркетинговые операции, поддерживая систему сдержек и противовесов. Аналитика социальных сетей и соединители данных: 1. Мета: Facebook и Instagram 2. YouTube 3. Рекламные платформы LinkedIn Аналитика и соединители данных: 1. Мета-объявления 2. Реклама Google 3. Реклама LinkedIn 4. Веб-аналитика Amazon Ads и соединители данных: 1. Google Analytics 2. Аналитика консоли поиска Google 3. Shopify Analytics
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, — больше возможностей для выполнения соответствующего анализа, связанного с целями организации. Оно сокращает путь каждого пользователя от простой аналитики к сложной, позволяя использовать данные для изучения неизведанного, выявления новых взаимосвязей, более глубокого понимания результатов и бросания вызов статус-кво. Визуализируйте, анализируйте и делитесь полезной информацией о своих данных со всеми сотрудниками вашей организации с помощью IBM Cognos Analytics.
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 и Grafana. Все услуги Aiven оплачиваются почасово, исходя из фактического использования, без каких-либо скрытых комиссий. Начните 30-дневную пробную версию сегодня!
Reportz
reportz.io
Reportz — это инструмент для создания отчетов в режиме реального времени на основе информационной панели для компаний, агентств и фрилансеров цифрового маркетинга, который может помочь автоматизировать процессы отчетности клиентов. Установите правильные ключевые показатели эффективности и позвольте Reportz сделать за вас всю рутинную работу. Подключите своих клиентов и предоставьте им самую прозрачную отчетность о клиентах, которую они когда-либо видели. Неограниченные интеграции. Неограниченное количество пользователей. Бесплатная электронная почта и учетная запись. Неограниченное количество KPI внутри информационных панелей.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — это веб-приложение с открытым исходным кодом, которое может напрямую подключаться к базам данных и API и использовать данные для создания красивых диаграмм. Он включает в себя построитель диаграмм, редактируемые информационные панели, встраиваемые диаграммы, редактор запросов и запросов, а также возможности работы в команде. Chartbrew можно бесплатно разместить на собственном хостинге или использовать в качестве управляемой службы на сайтеchartbrew.com. Интеграции Charbrew (перейдите на веб-сайт для получения актуального списка) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, базы данных Firebase Realtime, Custom REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase и других. Некоторые функции Chartbrew - Брендинг и белая маркировка отчетов - Поддержка шаблонов - выбирайте из уже созданных для вас или даже создавайте свои собственные для повторного использования на своих информационных панелях - График автоматического обновления ваших информационных панелей - Оповещения по электронной почте, Webhook и Slack с настраиваемыми триггерами - Обнаружение аномалий данных - Встраивание диаграмм - Общие отчеты - Фильтры данных на уровне информационной панели или на уровне диаграммы - Фильтры общедоступных данных - доступны для зрителей - Экспорт в Excel и PDF - Детализированные разрешения для вашей команды и клиентов
Jet Admin
jetadmin.io
Представляем JetAdmin: ваш мощный инструмент для создания внутренних инструментов и клиентских порталов без программирования! Откройте будущее разработки программного обеспечения с помощью JetAdmin, вашего идеального конструктора без кода для создания внутренних инструментов и привлекательных клиентских порталов. Попрощайтесь со сложностями традиционного кодирования и воспользуйтесь более быстрым и эффективным способом создания надежных, индивидуальных решений, расширяющих возможности вашего бизнеса. Почему ДжетАдмин? Простота без кода: с JetAdmin вам не нужно быть мастером кодирования, чтобы создавать мощные приложения. Наш интуитивно понятный интерфейс с возможностью перетаскивания и готовые компоненты упрощают создание внутренних инструментов и клиентских порталов. Универсальный доступ. С легкостью разрабатывайте веб-решения, к которым можно получить доступ из любого места и в любое время. Будь то оптимизация внутренних процессов или улучшение взаимодействия с клиентами, JetAdmin обеспечивает непревзойденную доступность. Совершенство: JetAdmin дает вам возможность создавать решения, которые точно соответствуют вашим уникальным потребностям. Настраивайте все, от полей данных до пользовательских интерфейсов, без особых усилий. Анализ данных: используйте наши надежные инструменты управления данными, чтобы с легкостью собирать, анализировать и визуализировать информацию. Принимайте обоснованные решения и оптимизируйте свои операции, как никогда раньше. Безопасность прежде всего: мы уделяем приоритетное внимание безопасности ваших данных и приложений. JetAdmin может похвастаться первоклассными функциями безопасности для защиты ваших внутренних инструментов и клиентских порталов от угроз, обеспечивая душевное спокойствие. Масштабируемость в основе: JetAdmin растет вместе с вами. Начните с малого и масштабируйтесь по мере расширения вашего бизнеса без ущерба для производительности и стабильности. Бесшовная интеграция: легко интегрируйте JetAdmin с существующими системами и сторонними приложениями, максимизируя эффективность и возможности подключения во всей вашей экосистеме. Раскройте свой творческий потенциал: с JetAdmin возможности безграничны. Создавайте потрясающие интерфейсы, автоматизируйте задачи и с легкостью предоставляйте исключительный пользовательский опыт. Никаких ограничений, только возможности: независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или полным новичком, JetAdmin дает вам возможность без ограничений воплотить свои идеи в реальность. Испытайте революцию в разработке программного обеспечения. Присоединяйтесь к числу компаний по всему миру, которые используют JetAdmin для создания инновационных внутренних инструментов и клиентских порталов, которые устанавливают новые стандарты производительности и удовлетворенности пользователей. JetAdmin: Там, где отсутствие кода сочетается с безграничным потенциалом. Начните сегодня и по-новому определите возможности своего цифрового путешествия!
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять аналитическую информацию для бизнеса. С помощью PopSQL пользователи могут легко понимать свою модель данных, писать SQL с контролем версий, сотрудничать в реальном времени, визуализировать данные в диаграммах и информационных панелях, планировать отчеты, делиться результатами и организовывать основные запросы для поиска и обнаружения. Даже если ваша команда уже использует крупный инструмент бизнес-аналитики, такой как Tableau или Looker, или смесь редакторов SQL, PopSQL обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между вашими опытными пользователями SQL, младшими аналитиками и даже менее техническими заинтересованными сторонами, которые жаждут ценной информации о данных. . * Кроссплатформенная совместимость с macOS, Windows и Linux * Работает со Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra и другими.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практические выводы из качественных и смешанных методов с помощью интуитивно понятных инструментов исследования и лучших в своем классе технологий: • Получите доступ к собственным приложениям для Mac и Win, а также к нашей веб-версии • Все функции и инструменты включены в один полный пакет программного обеспечения • Экономьте время и автоматически находите ценную информацию с помощью искусственного интеллекта. • Беспрепятственный обмен проектами между версиями. • Воспользуйтесь преимуществами совместной работы команд в режиме реального времени. • Делитесь многопользовательскими лицензиями с любым количеством людей. • Воспользуйтесь нашей бесплатной поддержкой в режиме реального времени и экспертным обучением. Узнайте больше здесь. : www.atlasti.com.
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в одном месте. Импортируйте файлы электронных таблиц, подключайтесь к электронным таблицам на облачных дисках или подключайте базы данных из других источников, таких как Airtable или Notion. С GRID вы можете перестать переключаться между инструментами и выполнять весь анализ, визуализацию и обмен данными в одном продукте. GRID сочетает в себе возможности электронных таблиц, программного обеспечения для презентаций и текстовых редакторов на одной красивой поверхности. Мы создаем инструмент, который делает работу с данными проще и доступнее для всех. GRID предлагает подходящие типы диаграмм во время вашей работы и может даже помочь вам найти правильные формулы для использования с нашим полностью интегрированным вторым пилотом формул на базе GPT-3. GRID — это будущее чисел. Зарегистрируйтесь и запустите GRID бесплатно на сайте www.grid.is.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.
Trevor.io
trevor.io
Предоставьте всей вашей команде возможность создавать отчеты, выполнять поиск и получать специальные ответы на основе ваших данных с помощью простого и интуитивно понятного построителя запросов (или SQL). Легко создавайте красивые визуализации, информационные панели и отчеты на основе своих данных: - экспортируйте в свои любимые форматы - отправляйте оповещения по электронной почте, Zapier или в Slack - делитесь внутри своей команды - делитесь с клиентами через встроенные информационные панели Тревор использует безопасный доступ только для чтения транзакция, настройка занимает всего 20 минут и совместима с dbt.
Easyflow
easyflow.io
У вас есть данные — вероятно, их много. Проблема не в этом. Реальные данные о проблеме, по сути, бесполезны, если вы не превратите эти данные в идеи – и эти идеи в действия, без боли! Easyflow поможет вам добиться успеха в этом путешествии, позволяя вам все автоматизировать и визуализировать! Это решение с возможностью перетаскивания, не требующее навыков разработки. С Easyflow вы можете подключать приложения, анализировать данные, а также создавать средства автоматизации и запоминающуюся информационную панель KPI, которая работает именно так, как вы хотите.
Runway Financial
runway.com
Runway — это современный и интуитивно понятный способ моделирования, планирования и согласования вашего бизнеса для всех членов вашей команды. Быстрорастущие компании, в том числе Superhuman, AngelList и 818 Tequila, доверяют Runway управление своими финансовыми операциями и уверенное принятие стратегических решений.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Маркетинговые агентства экономят время и привлекают клиентов, создавая автоматизированные отчеты и клиентские порталы с белой этикеткой. Octoboard рассылает клиентам отчеты и размещает клиентские порталы с данными из более чем 50 маркетинговых платформ — SEO, PPC, социальных сетей, электронного маркетинга, веб-аналитики и многого другого. * Полностью белая маркировка — создавайте собственные фирменные отчеты * Размещенные клиентские порталы — привлекайте больше трафика на ваш сайт * 50+ интеграций со всеми вашими любимыми маркетинговыми платформами * Более 100 готовых шаблонов для панелей и отчетов клиентских порталов * Неограниченное количество отчетов, панелей мониторинга и пользователей всего от 5 долларов США за клиента. Клиентские порталы White Label, размещенные на веб-сайтах агентств, привлекают клиентов и информируют клиентов о прогрессе агентства. Неограниченное количество пользователей, неограниченное количество отчетов, более 50 интеграций с социальными сетями, SEO, PPC, веб-аналитикой, анализом ключевых слов от Octoboard — единая клиентская платформа отчетов для маркетинговых агентств и занятых маркетологов.
CloudNine
cloudnine.com
Данные больше не живут только в документах. Это повсюду. CloudNine Analyst работает там, где находятся ваши данные — от традиционных источников, таких как электронная почта, до современных источников, таких как Facebook и WhatsApp. Мы находим данные в том виде, в котором они существуют в реальном мире, а затем объединяем их, чтобы вы могли увидеть всю историю по мере ее развития. Мы превращаем хаотичные данные в полезную информацию. Мы можем выполнять дедупликацию, поиск и фильтрацию по всем типам данных одновременно, помогая вашим данным рассказать более точную историю. Наша платформа для расследований представляет собой единую платформу, поддерживающую все типы данных в контексте и с указанием сроков. Теперь вы можете просмотреть несколько источников современных данных, расположенных в хронологическом порядке, и получить бесценную информацию. Перестаньте просматривать хаотичные данные и начните искать полную историю.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — это надстройка PowerPoint, предназначенная для всех, кто работает с отчетами или бизнес-презентациями в PowerPoint. Grunt может помочь вам улучшить четыре важные области при использовании PowerPoint: → Работайте более эффективно → Улучшите качество слайдов → Улучшите рабочий процесс и снизьте стресс → Окажите влияние своими презентациями Создавайте автоматические презентации и создавайте отчеты одним щелчком мыши: → Легко визуализация данных → Автоматическое выравнивание, изменение размера и форматирование → Динамические шаблоны, которые адаптируются к вашим потребностям → Надежная связь Excel с PowerPoint Разработан для консультантов, финансовых аналитиков, финансовых контролеров, менеджеров проектов, финансовых директоров, менеджеров по развитию бизнеса, менеджеров по продажам, инвестиционно-банковских услуг. Аналитики, бизнес-аналитики, инвестиционные менеджеры, управляющие директора и все, кто работает с бизнес-презентациями и PowerPoint.
Ardoq
ardoq.com
Reimagine Enterprise Architecture. Платформа, управляемая данными ARDOQ Наше программное обеспечение помогает организациям планировать, выполнять и прогнозировать влияние изменений на их люди, проекты, стратегии, процессы, приложения, инфраструктуру и возможности. С помощью ARDOQ свежие данные создают динамический обзор, который дает информацию для лучших решений. Благодаря помощи мониторингам, интерактивным визуализациям и диаграммам пользователи могут сосредоточиться на понимании взаимозависимости между технологиями и людьми, а также на меньшее время документирования. Ardoq - это смелая, заботливая и управляемая компания, с миссией по расширению прав и возможностей наших клиентов повысить ценность путем успешных изменений. Более подробная информация: www.ardoq.com.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — это платформа визуализации данных, которая позволяет вам видеть все ваши данные на одной платформе. Создавайте красивые информационные панели на основе таких источников данных, как реклама в Facebook, MySQL, Excel и Google Analytics, чтобы консолидировать и анализировать ваши данные в одном месте. Экономьте время, повышайте безопасность обмена файлами и привлекайте к работе с данными всю свою команду. Datadeck синхронизирует всех с помощью красивых информационных панелей, делая вашу компанию счастливее и продуктивнее. Использование Datadeck позволяет командам совместно работать над анализом данных, создавать профессиональные отчеты и, в конечном итоге, экономить время, располагая все источники данных в одном месте. Централизуйте свои данные, чтобы создавать мощные отчеты, информационные панели и отслеживать важные показатели. Безопасность: все ваши данные и файлы в безопасности с Datadeck. Вы можете выбрать, кто к чему имеет доступ, предоставить разные права доступа вашей команде и многое другое. Вы можете пройти весь путь вниз, чтобы выбрать, какие IP-адреса могут получить доступ к вашей панели управления. Сотрудничество: позвольте любому сотруднику вашей компании получить доступ к данным и использовать эти данные на благо компании. Объедините свою команду и избегайте отправки файлов и других файлов по электронной почте или в мгновенных сообщениях. Простота в использовании: Datadeck не требует каких-либо предварительных знаний в области анализа данных или опыта работы с платформами бизнес-аналитики. Руководство не требуется, вы можете начать использовать в течение нескольких минут и изучить другие приемы по мере использования платформы. Просто перетащите поле, чтобы получить красивое визуальное представление ваших данных. Быстрая установка: легко добавляйте источники данных и начинайте работать с ними менее чем за минуту. Профессиональная отчетность: информационные панели Datadeck служат профессиональными отчетами для любого периода времени, в течение которого вам может потребоваться действовать — ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно — вы создаете их и делитесь ими со всеми, кому хотите предоставить доступ. Экономия времени: централизуйте свои данные в одном месте и тратьте меньше времени на вход и выход из приложений, переключение между приложениями и отправку файлов своим коллегам и клиентам. Уделяйте больше времени важным делам с помощью такого хорошо продуманного и эргономичного инструмента, как Datadeck.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ — это самый быстрый способ визуализировать ваши данные и поделиться ценными историями в Microsoft Power BI. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UX) без программирования помогает даже обычным пользователям создавать информационные панели и раскадровки за считанные минуты с помощью более 50 диаграмм, диаграмм и таблиц, интегрированных в единый визуальный элемент. Analytics+ призван помочь клиентам перенести свои устаревшие панели мониторинга из Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira или статические панели мониторинга PowerPoint из Think-cell или Mekko Graphics и консолидировать их в Microsoft Power BI.
Screenful
screenful.com
Screenful — это самый простой способ получить визуальную панель мониторинга и автоматические отчеты о состоянии команды, чтобы держать каждую заинтересованную сторону в курсе статуса проекта. Screenful интегрируется с большинством распространенных инструментов управления задачами, такими как Jira или Trello, GitLab и Asana, и создает отчеты и аналитику на основе ваших проектов и задач. Это готовая панель управления с минимальной настройкой, необходимой пользователю. С помощью информационных панелей Screenful пользователи могут отслеживать такие показатели, как скорость работы команды, время выполнения задач/проблем и циклов, текущие узкие места, а также получать общее представление обо всех своих проектах. Считайте это панелями мониторинга вашего любимого инструмента управления задачами!
Vizzlo
vizzlo.com
Обзор временной шкалы и примеры. Эффективное планирование и составление графиков проектов с впечатляющими сроками всего за несколько кликов. Создавайте высококачественные диаграммы, инфографику и бизнес-визуализации бесплатно за считанные секунды. Создавайте временные шкалы, диаграммы, карты для презентаций, документов или Интернета.
MyDash
mydash.ai
DASH — ЭТО ЛЕГКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ПОМОГАЮЩАЯ ТОП-ОРГАНИЗАЦИЯМ БЫСТРЕЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, СДЕЛАЯ КРИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО. Бесплатная информационная панель, коннекторы и визуализация. Бизнес-аналитика важна и дорога. Но это не обязательно. Мы создали инструмент, основные соединители платформ и лучшую в своем классе библиотеку визуализации. Наш сервис, единственное, за что нам платят, — это его настройка для наших партнеров. Наша миссия: мягкие затраты и подписки не должны мешать лидерам принимать правильные бизнес-решения.
Displayr
displayr.com
Displayr — это универсальное программное обеспечение для анализа и составления отчетов, призванное помочь исследователям рынка быстро находить и делиться важными данными. 1. Более быстрое завершение проекта. 2. Выполняйте задачи самостоятельно, которые вы обычно передаете на аутсорсинг. 3. Упрощенное создание интересных, автоматически обновляемых отчетов и информационных панелей. 4. Усиленный контроль качества. С Displayr у вас есть единая платформа для анализа, визуализации, отчетности и создания информационных панелей. Будь то MaxDiff, Conjoint, сегментация рынка, обратная связь с клиентами, исследование бренда или расширенные функции, такие как автоматическое обновление, интерактивные информационные панели, а также передовое машинное обучение и кодирование текста, в Displayr есть все.
Swydo
swydo.com
Простая в использовании платформа отчетности и мониторинга Swydo извлекает данные из нескольких источников и создает профессиональные, настраиваемые маркетинговые отчеты. Удобный инструмент позволяет маркетологам создавать (клиентские) отчеты и информационные панели, объединяющие внешние источники данных в одном отчете. Цифровые агентства, бренды и франчайзеры экономят время, создавая профессионально выглядящие отчеты, одновременно повышая ценность анализа данных и получения практической информации.
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущая в отрасли система разрешения и анализа идентификационных данных Versium обеспечивает набор решений, которые помогают маркетологам значительно расширить охват (до 5 раз). Собственные данные Versium включают более 2 миллиардов точек контакта и более 2 триллионов аналитических атрибутов, создавая самый богатый в отрасли граф идентификации B2B2C и платформу технологий обработки данных, которая позволяет маркетологам привлекать клиентов.
Altair One
altairone.com
Altair One™ предлагает динамический совместный доступ к технологиям моделирования и анализа данных, а также масштабируемым высокопроизводительным вычислениям и облачным ресурсам — и все это в одном месте.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus — мощная и эффективная платформа для отчетности. Qalyptus является гибким и позволяет создавать собственные отчеты из Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed и QlikView в различных форматах: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML и других. Используя интерфейс перетаскивания, создавайте отчеты для неограниченного количества получателей без дополнительных затрат. Отчеты можно доставлять по электронной почте, хранить в папках, публиковать в Интернете. Qalyptus Cloud — это 100% облачный продукт для Qlik Sense SaaS. Qalyptus Server — это 100% локальный продукт для Qlik Sense, управляемый клиентом.
Datapad
datapad.io
Datapad — это платформа для создания отчетов без кода. Это помогает любому бизнесу мгновенно интегрироваться с более чем 15 источниками, консолидировать свои данные в одном месте и сотрудничать со своими командами и клиентами. Инструмент отличается простотой использования, дизайном и простотой использования. Некоторые выделенные функции: - Более 15 интеграций - Шаблоны показателей и информационных панелей - Генерация AI Insight - Построитель диаграмм Google Sheets - Ссылки на информационную панель и встраивание - Ежедневные оценочные карты по электронной почте - Совместная работа по ключевым показателям эффективности в команде
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — это платформа управления эффективностью цифрового маркетинга, которая помогает маркетологам унифицировать данные кампаний и автоматизировать отчетность. Мы работаем с агентствами, медиакомпаниями и брендами; любая маркетинговая команда, которой необходимо подготовить всеобъемлющие и последовательные отчеты для клиентов или заинтересованных сторон. NinjaCat интегрируется с более чем 150 каналами цифрового маркетинга, поэтому вы можете объединить показатели из нескольких источников данных в единый источник достоверной информации. С NinjaCat теперь можно укротить хаос данных и отказаться от маркетинговых технологий Frankenstack. Основные функции включают в себя: - Конвейер данных для более чем 150 маркетинговых каналов - Полностью управляемое хранилище данных - ETL - Автоматизированные шаблоны отчетов - Информационные панели для интерактивного обмена данными - Мониторинг бюджетов, кампаний и ключевых показателей эффективности - Масштабируемость и безопасность на уровне предприятия Если вы хотите узнать больше о NinjaCat, зайдите на наш сайт ninjacat.io, чтобы настроить демо-версию.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data упрощает решение сложных вопросов, предоставляя данные под рукой. Благодаря визуальному доступу к данным с мобильных устройств любой сотрудник вашей организации может ответить на вопросы с помощью данных за считанные секунды.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS уже более 17 лет поддерживает маркетинговые команды, помогая сделать их данные идеальными для отчетности и анализа. Наша платформа — победитель премии MarTech Breakthrough Awards 2019 в номинации «Лучшее решение для управления маркетинговыми кампаниями в целом».
Viur
viurdata.com
Viur предлагает простой и быстрый способ подключения к базам данных, сервисам и файлам, изучения данных, создания показателей и ключевых показателей эффективности и обмена ими с командой. Все это в облачном решении SaaS, которое может получить доступ к данным даже за брандмауэром компании. Для подключения к источникам данных и получения аналитической информации не требуются глубокие технические знания или знания языков программирования.
Waytobi
waytobi.com
Облачное решение SaaS для создания, отслеживания, составления отчетов, анализа и визуализации ключевых показателей эффективности вашей компании или отдела. Управление KPI еще никогда не было таким простым. Никаких дополнительных навыков программирования, учебных занятий или вебинаров не требуется — вы можете начать работать и анализировать показатели своего бизнеса за считанные минуты. Мы помогаем компаниям достичь максимальной эффективности своего бизнеса, опираясь только на эффективные, своевременные и плодотворные бизнес-решения. С помощью нашего сервиса вы можете: - Создавать свои собственные ключевые показатели эффективности или выбирать шаблоны ключевых показателей эффективности из нашего магазина, основанные на лучших отраслевых практиках. - Использовать расчетные и скользящие ключевые показатели эффективности. - Выбирать роли и привилегии (4 уровня иерархии). - Управлять отчетами и аналитикой своих ключевых показателей эффективности. - Визуализировать и делиться своими результатами. производительность через информационные панели
Reach Reporting
reachreporting.com
Перейдите на отчеты об охвате. Автоматизация ваших финансовых и нефинансовых данных. Упрощает составление отчетности, прогнозирование и составление бюджета благодаря мощным информационным панелям и улучшенным визуальным элементам. Автоматизируйте повторяющиеся задачи, чтобы принимать более эффективные решения на основе данных за считанные минуты. Получите ценную информацию о траектории вашего бизнеса с помощью нашей функции трехстороннего прогнозирования. Объединив отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств, вы можете создать комплексное представление своих финансовых показателей с помощью автоматического прогнозирования движения денежных средств. По оценкам финансовых менеджеров, бухгалтеров и консультантов, 48% их времени тратится на подготовку финансовых отчетов и информационных панелей. Отчеты и информационные панели динамически обновляются по мере поступления данных каждый месяц. Визуализируйте данные всего за несколько кликов.
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа повышения производительности контакт-центра на 360° в облаке: речевой анализ, голосовая биометрия, автоматическое картографирование/мониторинг IVR, SLA/мониторинг качества голоса, IVR/тестирование нагрузки/производительности контакт-центра, голосовой робот/разговорное IVR-тестирование и многое другое