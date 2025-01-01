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Программное обеспечение для виртуализации данных используется командами для упрощения процессов хранения, извлечения и интеграции данных за счет использования уровней виртуальных данных. Чтобы претендовать на включение в категорию «Виртуализация данных», продукт должен: -Абстрактные данные через виртуализированный уровень. - Интеграция данных из разных источников. -Облегчение поиска и обработки данных.
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Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.
CData Connect Cloud
cdata.com
CData Connect Cloud позволяет интегрировать данные из более чем 300 источников, обеспечивая доступ к данным в реальном времени без репликации.
Denodo
denodo.com
Denodo - платформа виртуализации данных, обеспечивающая доступ, управление и интеграцию данных из различных источников в реальном времени.
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality предлагает решение для интеграции и управления данными без их физического перемещения, позволяя пользователям эффективно взаимодействовать с данными из разных источников.
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