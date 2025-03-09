Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality предлагает два продукта для гибкого решения проблем интеграции и управления данными индивидуальным способом, который лучше всего подходит группам данных в быстро меняющемся мире данных. Платформа Data Virtuality Platform — виртуализация данных для гибких архитектур данных Благодаря уникальному сочетанию виртуализации данных и репликации данных платформа Data Virtuality Platform предоставляет группам данных гибкость, позволяющую всегда выбирать правильный метод для конкретных требований. Это поддержка Data Fabric и Data Mesh, предоставляющая возможности самообслуживания и функции управления данными, которые необходимы для этих платформ. Предприятия по всему миру, такие как BSH, PGGM, PartnerRe или Crédit Agricole, используют платформу виртуализации данных для создания современных архитектур данных, отвечающих сегодняшним и будущим бизнес-требованиям. Pipes — простая и надежная репликация данных. С помощью Pipes любой может построить конвейеры данных из более чем 200 доступных источников в хранилище данных всего за несколько кликов. Полностью автоматизировано и без какого-либо кодирования. Многие компании из сферы электронной коммерции и торговых площадок, а также маркетинговые агентства выбирают Pipes, чтобы всегда иметь свежие данные в любое время. С помощью Pipes Professional группы обработки данных могут дополнительно создавать свои собственные конвейеры данных с помощью SQL и использовать зависимости заданий, а также расширенные типы репликации. Выходные данные: https://datavirtuality.com/imprint/ Уведомление о конфиденциальности: https://datavirtuality.com/privacy-notice/