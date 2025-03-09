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Программное обеспечение для виртуализации данных
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Программное обеспечение для виртуализации данных - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение для виртуализации данных используется командами для упрощения процессов хранения, извлечения и интеграции данных за счет использования уровней виртуальных данных. Чтобы претендовать на включение в категорию «Виртуализация данных», продукт должен: -Абстрактные данные через виртуализированный уровень. - Интеграция данных из разных источников. -Облегчение поиска и обработки данных.

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Denodo

Denodo

denodo.com

Denodo - платформа виртуализации данных, обеспечивающая доступ, управление и интеграцию данных из различных источников в реальном времени.

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

CData Connect Cloud позволяет интегрировать данные из более чем 300 источников, обеспечивая доступ к данным в реальном времени без репликации.

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality предлагает два продукта для гибкого решения проблем интеграции и управления данными индивидуальным способом, который лучше всего подходит группам данных в быстро меняющемся мире данных. Платформа Data Virtuality Platform — виртуализация данных для гибких архитектур данных Благодаря уникальному сочетанию виртуализации данных и репликации данных платформа Data Virtuality Platform предоставляет группам данных гибкость, позволяющую всегда выбирать правильный метод для конкретных требований. Это поддержка Data Fabric и Data Mesh, предоставляющая возможности самообслуживания и функции управления данными, которые необходимы для этих платформ. Предприятия по всему миру, такие как BSH, PGGM, PartnerRe или Crédit Agricole, используют платформу виртуализации данных для создания современных архитектур данных, отвечающих сегодняшним и будущим бизнес-требованиям. Pipes — простая и надежная репликация данных. С помощью Pipes любой может построить конвейеры данных из более чем 200 доступных источников в хранилище данных всего за несколько кликов. Полностью автоматизировано и без какого-либо кодирования. Многие компании из сферы электронной коммерции и торговых площадок, а также маркетинговые агентства выбирают Pipes, чтобы всегда иметь свежие данные в любое время. С помощью Pipes Professional группы обработки данных могут дополнительно создавать свои собственные конвейеры данных с помощью SQL и использовать зависимости заданий, а также расширенные типы репликации. Выходные данные: https://datavirtuality.com/imprint/ Уведомление о конфиденциальности: https://datavirtuality.com/privacy-notice/

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI — приложение, позволяющее легко анализировать данные через разговорный интерфейс, создавая отчеты и дашборды без необходимости в SQL или аналитических навыках.

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Программное обеспечение для виртуализации данных - Самые популярные приложения - Ватикан - WebCatalog