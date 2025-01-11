Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для виртуализации данных - Самые популярные приложения - Пакистан
Программное обеспечение для виртуализации данных используется командами для упрощения процессов хранения, извлечения и интеграции данных за счет использования уровней виртуальных данных. Чтобы претендовать на включение в категорию «Виртуализация данных», продукт должен: -Абстрактные данные через виртуализированный уровень. - Интеграция данных из разных источников. -Облегчение поиска и обработки данных.
Отправить новое приложение
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality предлагает два продукта для гибкого решения проблем интеграции и управления данными индивидуальным способом, который лучше всего подходит группам данных в быстро меняющемся мире данных. Платформа Data Virtuality Platform — виртуализация данных для гибких архитектур данных Благодаря уникальному сочетанию виртуализации данных и репликации данных платформа Data Virtuality Platform предоставляет группам данных гибкость, позволяющую всегда выбирать правильный метод для конкретных требований. Это поддержка Data Fabric и Data Mesh, предоставляющая возможности самообслуживания и функции управления данными, которые необходимы для этих платформ. Предприятия по всему миру, такие как BSH, PGGM, PartnerRe или Crédit Agricole, используют платформу виртуализации данных для создания современных архитектур данных, отвечающих сегодняшним и будущим бизнес-требованиям. Pipes — простая и надежная репликация данных. С помощью Pipes любой может построить конвейеры данных из более чем 200 доступных источников в хранилище данных всего за несколько кликов. Полностью автоматизировано и без какого-либо кодирования. Многие компании из сферы электронной коммерции и торговых площадок, а также маркетинговые агентства выбирают Pipes, чтобы всегда иметь свежие данные в любое время. С помощью Pipes Professional группы обработки данных могут дополнительно создавать свои собственные конвейеры данных с помощью SQL и использовать зависимости заданий, а также расширенные типы репликации. Выходные данные: https://datavirtuality.com/imprint/ Уведомление о конфиденциальности: https://datavirtuality.com/privacy-notice/
Denodo
denodo.com
Мы даем организациям возможность подключаться ко всем своим данным в режиме реального времени. Denodo — лидер в области логической фабрики данных, основанной на виртуализации данных, обеспечивающей доступ к данным, управление данными и возможности доставки данных в самом широком диапазоне корпоративных, облачных, больших данных и неструктурированных источников данных без перемещения данных из их исходных репозиториев. Клиенты Denodo во всех основных отраслях добились значительной гибкости бизнеса и рентабельности инвестиций. Платформа Denodo предлагает активный каталог данных для семантического поиска и управления данными в масштабе предприятия, лучшее в отрасли интеллектуальное ускорение запросов на базе искусственного интеллекта, автоматизированное управление облачной инфраструктурой для мультиоблачных и гибридных развертываний, а также встроенные возможности подготовки данных для самообслуживания. хорошо управляемая и безопасная аналитика. Denodo предлагает уникальный подход к интеграции и управлению данными, которого нет ни в одной другой технологии. Клиенты Denodo сообщили: Увеличение производительности бизнес-пользователей на 83 % Сокращение усилий по подготовке данных на 67 % Сокращение времени доставки данных на 65 % по сравнению с ETL, что привело к трехлетней выгоде в размере 6,8 млн долларов США, рентабельности инвестиций в 408 % и окупаемости в течение шести месяцев.
CData Connect Cloud
cdata.com
Ваша организация зависит от бизнес-данных и операционных данных в режиме реального времени, которые позволяют получать полезную информацию и стимулировать рост. CData Connect — это недостающее звено в вашей цепочке создания стоимости данных. CData Connect позволяет пользователям подключаться к данным из любого облачного приложения или базы данных посредством стандартного доступа к базе данных. Благодаря CData Connect поддерживаемые источники данных выглядят и ведут себя как стандартная база данных MySQL. CData Connect обеспечивает прямое подключение из любого приложения, которое поддерживает стандартное подключение к базе данных, включая популярные облачные приложения BI и ETL, такие как: - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Flow - Google Cloud Data Studio - Looker - Microsoft Power Apps — Microsoft Power Query — MicroStrategy Cloud — Qlik Sense Cloud — SAP Analytics Cloud — SAS Cloud — SAS Viya — Tableau Online… и многое другое! CData Connect действует как шлюз данных, преобразуя SQL и безопасно передавая запросы API. Доступ MySQL/SQL/OData к облачным источникам данных. Написание SQL, получение данных. Мощная абстракция SQL упрощает подключение и разделяет доступ к данным. SQL / MySQL Wire Protocol — используйте любое приложение или драйвер, который может взаимодействовать с MySQL или SQL Server. Полная поддержка CRUD — двунаправленный доступ к данным с полной поддержкой чтения, записи, обновления и удаления. Безопасность корпоративного класса — расширенная безопасность и аутентификация. Безопасное шифрование данных TLS/SSL. Запросите бесплатную пробную версию или узнайте больше на https://www.cdata.com/connect/details/.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.