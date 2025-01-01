Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для виртуализации данных - Самые популярные приложения - Науру

Программное обеспечение для виртуализации данных используется командами для упрощения процессов хранения, извлечения и интеграции данных за счет использования уровней виртуальных данных. Чтобы претендовать на включение в категорию «Виртуализация данных», продукт должен: -Абстрактные данные через виртуализированный уровень. - Интеграция данных из разных источников. -Облегчение поиска и обработки данных.