Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для виртуализации данных - Самые популярные приложения - Беларусь Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для виртуализации данных используется командами для упрощения процессов хранения, извлечения и интеграции данных за счет использования уровней виртуальных данных. Чтобы претендовать на включение в категорию «Виртуализация данных», продукт должен: -Абстрактные данные через виртуализированный уровень. - Интеграция данных из разных источников. -Облегчение поиска и обработки данных.