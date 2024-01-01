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Программное обеспечение для виртуализации данных - Самые популярные приложения - ОАЭ

Программное обеспечение для виртуализации данных используется командами для упрощения процессов хранения, извлечения и интеграции данных за счет использования уровней виртуальных данных. Чтобы претендовать на включение в категорию «Виртуализация данных», продукт должен: -Абстрактные данные через виртуализированный уровень. - Интеграция данных из разных источников. -Облегчение поиска и обработки данных.

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Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и инф...

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

Ваша организация зависит от бизнес-данных и операционных данных в режиме реального времени, которые позволяют получать полезную информацию и стимулировать рост. CData Connect — это недостающее звено в вашей цепочке создания стоимости данных. CData Connect позволяет пользователям подключаться к данны...

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality предлагает два продукта для гибкого решения проблем интеграции и управления данными индивидуальным способом, который лучше всего подходит группам данных в быстро меняющемся мире данных. Платформа Data Virtuality Platform — виртуализация данных для гибких архитектур данных Благодаря у...

Denodo

Denodo

denodo.com

Мы даем организациям возможность подключаться ко всем своим данным в режиме реального времени. Denodo — лидер в области логической фабрики данных, основанной на виртуализации данных, обеспечивающей доступ к данным, управление данными и возможности доставки данных в самом широком диапазоне корпоратив...

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