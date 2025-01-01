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Платформы для анализа данных и машинного обучения
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Платформы для анализа данных и машинного обучения - Самые популярные приложения

Платформы обработки данных и машинного обучения — это важные инструменты для разработчиков, стремящихся использовать возможности машинного обучения в своих проектах. Эти платформы облегчают создание, развертывание и мониторинг алгоритмов машинного обучения, предоставляя разработчикам возможность создавать эффективные бизнес-решения. Они интегрируют интеллектуальные алгоритмы с данными, позволяя пользователям беспрепятственно связывать данные и разрабатывать алгоритмы, адаптированные к их потребностям. Эти платформы предлагают спектр функций, ориентированных на пользователей с разным уровнем знаний. Некоторые предоставляют готовые алгоритмы и интуитивно понятные рабочие процессы с такими функциями, как моделирование перетаскиванием и визуальные интерфейсы, что делает их доступными для пользователей с ограниченным техническим опытом. Другие требуют более продвинутых навыков разработки и кодирования, но предлагают большую гибкость и возможности настройки. Функциональные возможности этих алгоритмов охватывают широкий диапазон, включая распознавание изображений, обработку естественного языка, распознавание голоса, системы рекомендаций и другие возможности машинного обучения. Такая универсальность позволяет разработчикам решать разнообразные варианты использования и потребности бизнеса. Одним из ключевых преимуществ платформ для анализа данных и машинного обучения является их способность демократизировать машинное обучение, позволяя пользователям без обширных навыков в области анализа данных использовать возможности искусственного интеллекта. Эти платформы работают аналогично платформам как услуга (PaaS), но со специализированными возможностями машинного обучения, предлагая пользователям возможность разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта без необходимости создавать все с нуля. Чтобы быть отнесенным к категории «платформа для анализа данных и машинного обучения», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Возможность подключения к данным. Платформа должна предоставить разработчикам механизмы для подключения данных к алгоритмам машинного обучения, облегчая процесс обучения и адаптации. * Создание алгоритмов. Пользователи должны иметь возможность создавать свои собственные алгоритмы машинного обучения на платформе. Кроме того, платформа может предлагать готовые алгоритмы для начинающих пользователей или для обычных случаев использования. * Масштабируемость развертывания. Платформа должна предлагать возможности для масштабного развертывания решений искусственного интеллекта, позволяя пользователям эффективно реализовывать свои модели в производственных средах. Соответствуя этим критериям, платформы обработки данных и машинного обучения позволяют разработчикам использовать потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта в своих проектах независимо от уровня их опыта.

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RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve — приложение для работы с данными и ИИ, предлагающее инструменты для управления данными и моделями в области науки о данных и MLOps.

Box

Box

box.com

Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Deepnote - это облачная платформа для совместной работы над проектами в области анализа данных с функциями деления, автозаполнения и интеграции с источниками данных.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks - это платформа для анализа данных, основанная на Apache Spark, которая объединяет разработку, аналитику и машинное обучение в одной среде.

Anaconda

Anaconda

anaconda.com

Anaconda - мощная платформа для науки о данных и машинного обучения, предлагающая менеджер пакетов Conda и инструменты для создания изолированных сред.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

Lightning AI — это платформа для создания ИИ с помощью PyTorch, поддерживает совместную работу, прототипирование и обучение моделей в облаке.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Obviously AI — это инструмент без кода для создания моделей машинного обучения, позволяющий предсказывать различные результаты на основе данных.

V7

V7

v7labs.com

V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — платформа для совместной аналитики и науки о данных, объединяющая коды, приложения и управление знаниями.

TensorFlow

TensorFlow

tensorflow.org

TensorFlow — это библиотека с открытым исходным кодом для машинного обучения и ИИ, используемая для создания и развертывания моделей глубоких нейронных сетей.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Приложение Landing AI упрощает создание и внедрение систем компьютерного зрения без необходимости программирования или опыта в ИИ.

JADBio

JADBio

jadbio.com

JADBio - приложение для анализа биомедицинских данных с помощью автоматизированного машинного обучения для быстрого выявления биомаркеров и построения прогнозных моделей.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.

SAS

SAS

sas.com

Приложение SAS обеспечивает анализ данных и предсказательную аналитику с использованием ИИ, машинного обучения и глубокого обучения для различных отраслей.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai - это платформа с открытым исходным кодом для генеративного ИИ и машинного обучения, предлагающая инструменты для создания и развертывания моделей.

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j - графическая база данных для хранения и анализа взаимосвязанных данных, применяемая в науке о данных и машинном обучении.

Akkio

Akkio

akkio.com

Akkio - платформа ИИ для анализа данных, помогающая агентствам и клиентам принимать обоснованные решения в реальном времени и прогнозировать результаты.

Sensetime

Sensetime

sensetime.com

Sensetime — платформа ИИ, предлагающая решения в области компьютерного зрения и распознавания лиц для различных отраслей.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

MindsDB — платформа для настройки ИИ на основе данных предприятия, позволяющая анализировать и управлять данными из разных источников.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr - платформа для аннотации данных, оптимизирующая процесс маркировки изображений для моделей компьютерного зрения.

DataRobot

DataRobot

datarobot.com

DataRobot - платформа для автоматизации и развертывания моделей машинного обучения, обеспечивающая управление, интеграцию и адаптацию под потребности бизнеса.

C3.ai Developer

C3.ai Developer

developer.c3.ai

Приложение C3.AI Developer поддерживает разработчиков в создании и развертывании приложений искусственного интеллекта для бизнеса.

Deep Cognition

Deep Cognition

deepcognition.ai

Deep Cognition помогает автоматизировать ввод данных с использованием ИИ, обрабатывая сложные документы, такие как таможенные инвойсы и упаковочные списки.

Bitdeer

Bitdeer

bitdeer.com

Bitdeer - платформа для совместного использования мощности майнинга криптовалют с облачными решениями и поддержкой сольного майнинга.

Encord

Encord

encord.com

Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Saturn Cloud - платформа для машинного обучения в облаке, обеспечивающая инструменты для анализа данных и разработки моделей с интеграцией Git.

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

Hasty — это платформа для автоматизации аннотации изображений и видео, позволяющая создавать качественные обучающие данные быстрее, чем ручная разметка.

BigML

BigML

bigml.com

BigML - облачная платформа для автоматизированного машинного обучения, позволяющая анализировать данные и создавать модели без необходимости глубоких знаний в этой области.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.

Neural Designer

Neural Designer

neuraldesigner.com

Neural Designer — это программа для разработки и развертывания моделей машинного обучения, позволяющая пользователям создавать и обучать нейронные сети без программирования.

Expert.ai Developer

Expert.ai Developer

developer.expert.ai

Приложение Developer Expert.ai предоставляет разработчикам инструменты для создания и интеграции решений на основе искусственного интеллекта в различных приложениях.

Exploratory

Exploratory

exploratory.io

Приложение Exploratory позволяет пользователям быстро исследовать данные, находить более глубокие инсайты и эффективно общаться с ними.

PI.EXCHANGE

PI.EXCHANGE

pi.exchange

PI.EXCHANGE - платформа для науки о данных и машинного обучения без программирования, позволяющая быстро создавать и развертывать ML-приложения.

Deci AI

Deci AI

deci.ai

Deci AI - платформа для ускорения и оптимизации глубокого обучения, позволяющая разработчикам создавать более быстрые и точные AI-модели для любых платформ.

KNIME

KNIME

knime.com

KNIME - это платформа для анализа данных с открытым исходным кодом, предлагающая визуальный интерфейс для работы с данными и интеграции различных языков программирования.

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik — платформа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать и анализировать данные, создавая интерактивные визуализации и отчеты.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — платформа для систематизации использования данных и искусственного интеллекта, позволяющая компаниям принимать обоснованные решения на основе данных.

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub — платформа для создания проектов по науке о данных, позволяющая версионировать данные, отслеживать эксперименты и сотрудничать.

DataCanvas

DataCanvas

datacanvas.com

DataCanvas - это платформа для автоматизации анализа данных и машинного обучения, предназначенная для поддержки ученых и специалистов в различных отраслях.

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI помогает бизнесам быстро создавать и управлять AI-приложениями без необходимости в данных или инфраструктуре.

Decanter AI

Decanter AI

decanter.ai

Decanter AI — это платформа без кода для создания и развертывания AI-решений, помогающая предприятиям разрабатывать точные модели машинного обучения.

Chooch

Chooch

chooch.ai

Chooch - платформа для автоматизации визуального анализа данных, использующая ИИ для мониторинга и распознавания объектов в видео и изображениях.

Incorta

Incorta

incorta.com

Incorta - это платформа для доступа, обогащения и анализа данных из различных источников, упрощая анализ и принятие решений для организаций.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Spotfire — это платформа для визуализации и анализа данных, поддерживающая локальные и облачные развертывания, предназначенная для обработки больших наборов данных.

4Paradigm

4Paradigm

en.4paradigm.com

4Paradigm предлагает решения в области искусственного интеллекта для бизнеса, включая машинное обучение и анализ данных, оптимизируя процессы принятия решений.

Algforce.ai

Algforce.ai

ai.algforce.com

Algforce.ai — это приложение, которое помогает пользователям без технических навыков запрашивать данные из баз, используя естественный язык, для анализа и принятия решений.

ForePaaS

ForePaaS

forepaas.com

ForePaaS — платформа для создания и развертывания приложений с интенсивной обработкой данных, упрощающая управление данными и их анализ.

UbiOps

UbiOps

ubiops.com

UbiOps — это платформа для развертывания и управления моделями ИИ и ML, позволяющая интегрировать их в приложения и оптимизировать рабочие процессы.

Pecan

Pecan

pecan.ai

Pecan — платформа прогнозной аналитики, позволяющая компаниям делать предсказания о поведении клиентов и бизнес-тенденциях с помощью AI и машинного обучения.

Zerve

Zerve

zerve.ai

Zerve — приложение для команд работы с данными и ИИ, позволяющее выполнять анализ данных, оптимизировать процессы и интегрироваться с языковыми моделями.

Graphext

Graphext

graphext.com

Graphext - платформа для бизнес-аналитики, позволяющая пользователям анализировать данные и визуализировать их без необходимости в программировании.

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