Платформы для анализа данных и машинного обучения - Самые популярные приложения

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Платформы обработки данных и машинного обучения — это важные инструменты для разработчиков, стремящихся использовать возможности машинного обучения в своих проектах. Эти платформы облегчают создание, развертывание и мониторинг алгоритмов машинного обучения, предоставляя разработчикам возможность создавать эффективные бизнес-решения. Они интегрируют интеллектуальные алгоритмы с данными, позволяя пользователям беспрепятственно связывать данные и разрабатывать алгоритмы, адаптированные к их потребностям. Эти платформы предлагают спектр функций, ориентированных на пользователей с разным уровнем знаний. Некоторые предоставляют готовые алгоритмы и интуитивно понятные рабочие процессы с такими функциями, как моделирование перетаскиванием и визуальные интерфейсы, что делает их доступными для пользователей с ограниченным техническим опытом. Другие требуют более продвинутых навыков разработки и кодирования, но предлагают большую гибкость и возможности настройки. Функциональные возможности этих алгоритмов охватывают широкий диапазон, включая распознавание изображений, обработку естественного языка, распознавание голоса, системы рекомендаций и другие возможности машинного обучения. Такая универсальность позволяет разработчикам решать разнообразные варианты использования и потребности бизнеса. Одним из ключевых преимуществ платформ для анализа данных и машинного обучения является их способность демократизировать машинное обучение, позволяя пользователям без обширных навыков в области анализа данных использовать возможности искусственного интеллекта. Эти платформы работают аналогично платформам как услуга (PaaS), но со специализированными возможностями машинного обучения, предлагая пользователям возможность разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта без необходимости создавать все с нуля. Чтобы быть отнесенным к категории «платформа для анализа данных и машинного обучения», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Возможность подключения к данным. Платформа должна предоставить разработчикам механизмы для подключения данных к алгоритмам машинного обучения, облегчая процесс обучения и адаптации. * Создание алгоритмов. Пользователи должны иметь возможность создавать свои собственные алгоритмы машинного обучения на платформе. Кроме того, платформа может предлагать готовые алгоритмы для начинающих пользователей или для обычных случаев использования. * Масштабируемость развертывания. Платформа должна предлагать возможности для масштабного развертывания решений искусственного интеллекта, позволяя пользователям эффективно реализовывать свои модели в производственных средах. Соответствуя этим критериям, платформы обработки данных и машинного обучения позволяют разработчикам использовать потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта в своих проектах независимо от уровня их опыта.
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RunLve
web.runlve.com
Runlve — приложение для работы с данными и ИИ, предлагающее инструменты для управления данными и моделями в области науки о данных и MLOps.
Box
box.com
Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote - это облачная платформа для совместной работы над проектами в области анализа данных с функциями деления, автозаполнения и интеграции с источниками данных.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Databricks
databricks.com
Databricks - это платформа для анализа данных, основанная на Apache Spark, которая объединяет разработку, аналитику и машинное обучение в одной среде.
Anaconda
anaconda.com
Anaconda - мощная платформа для науки о данных и машинного обучения, предлагающая менеджер пакетов Conda и инструменты для создания изолированных сред.
Lightning AI
lightning.ai
Lightning AI — это платформа для создания ИИ с помощью PyTorch, поддерживает совместную работу, прототипирование и обучение моделей в облаке.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
Obviously AI
obviously.ai
Obviously AI — это инструмент без кода для создания моделей машинного обучения, позволяющий предсказывать различные результаты на основе данных.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для совместной аналитики и науки о данных, объединяющая коды, приложения и управление знаниями.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow — это библиотека с открытым исходным кодом для машинного обучения и ИИ, используемая для создания и развертывания моделей глубоких нейронных сетей.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
Observable
observablehq.com
Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.
Landing AI
landing.ai
Приложение Landing AI упрощает создание и внедрение систем компьютерного зрения без необходимости программирования или опыта в ИИ.
JADBio
jadbio.com
JADBio - приложение для анализа биомедицинских данных с помощью автоматизированного машинного обучения для быстрого выявления биомаркеров и построения прогнозных моделей.
Red Hat
redhat.com
Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.
SAS
sas.com
Приложение SAS обеспечивает анализ данных и предсказательную аналитику с использованием ИИ, машинного обучения и глубокого обучения для различных отраслей.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai - это платформа с открытым исходным кодом для генеративного ИИ и машинного обучения, предлагающая инструменты для создания и развертывания моделей.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j - графическая база данных для хранения и анализа взаимосвязанных данных, применяемая в науке о данных и машинном обучении.
Akkio
akkio.com
Akkio - платформа ИИ для анализа данных, помогающая агентствам и клиентам принимать обоснованные решения в реальном времени и прогнозировать результаты.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB — платформа для настройки ИИ на основе данных предприятия, позволяющая анализировать и управлять данными из разных источников.
Sensetime
sensetime.com
Sensetime — платформа ИИ, предлагающая решения в области компьютерного зрения и распознавания лиц для различных отраслей.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr - платформа для аннотации данных, оптимизирующая процесс маркировки изображений для моделей компьютерного зрения.
DataRobot
datarobot.com
DataRobot - платформа для автоматизации и развертывания моделей машинного обучения, обеспечивающая управление, интеграцию и адаптацию под потребности бизнеса.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
Приложение C3.AI Developer поддерживает разработчиков в создании и развертывании приложений искусственного интеллекта для бизнеса.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition помогает автоматизировать ввод данных с использованием ИИ, обрабатывая сложные документы, такие как таможенные инвойсы и упаковочные списки.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer - платформа для совместного использования мощности майнинга криптовалют с облачными решениями и поддержкой сольного майнинга.
Encord
encord.com
Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud - платформа для машинного обучения в облаке, обеспечивающая инструменты для анализа данных и разработки моделей с интеграцией Git.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty — это платформа для автоматизации аннотации изображений и видео, позволяющая создавать качественные обучающие данные быстрее, чем ручная разметка.
BigML
bigml.com
BigML - облачная платформа для автоматизированного машинного обучения, позволяющая анализировать данные и создавать модели без необходимости глубоких знаний в этой области.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — это программа для разработки и развертывания моделей машинного обучения, позволяющая пользователям создавать и обучать нейронные сети без программирования.
Exploratory
exploratory.io
Приложение Exploratory позволяет пользователям быстро исследовать данные, находить более глубокие инсайты и эффективно общаться с ними.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE - платформа для науки о данных и машинного обучения без программирования, позволяющая быстро создавать и развертывать ML-приложения.
Deci AI
deci.ai
Deci AI - платформа для ускорения и оптимизации глубокого обучения, позволяющая разработчикам создавать более быстрые и точные AI-модели для любых платформ.
KNIME
knime.com
KNIME - это платформа для анализа данных с открытым исходным кодом, предлагающая визуальный интерфейс для работы с данными и интеграции различных языков программирования.
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Приложение Developer Expert.ai предоставляет разработчикам инструменты для создания и интеграции решений на основе искусственного интеллекта в различных приложениях.
Qlik
qlik.com
Qlik — платформа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать и анализировать данные, создавая интерактивные визуализации и отчеты.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — платформа для систематизации использования данных и искусственного интеллекта, позволяющая компаниям принимать обоснованные решения на основе данных.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub — платформа для создания проектов по науке о данных, позволяющая версионировать данные, отслеживать эксперименты и сотрудничать.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI помогает бизнесам быстро создавать и управлять AI-приложениями без необходимости в данных или инфраструктуре.
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI — это платформа без кода для создания и развертывания AI-решений, помогающая предприятиям разрабатывать точные модели машинного обучения.
DataCanvas
datacanvas.com
DataCanvas - это платформа для автоматизации анализа данных и машинного обучения, предназначенная для поддержки ученых и специалистов в различных отраслях.
Chooch
chooch.ai
Chooch - платформа для автоматизации визуального анализа данных, использующая ИИ для мониторинга и распознавания объектов в видео и изображениях.
Incorta
incorta.com
Incorta - это платформа для доступа, обогащения и анализа данных из различных источников, упрощая анализ и принятие решений для организаций.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire — это платформа для визуализации и анализа данных, поддерживающая локальные и облачные развертывания, предназначенная для обработки больших наборов данных.
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm предлагает решения в области искусственного интеллекта для бизнеса, включая машинное обучение и анализ данных, оптимизируя процессы принятия решений.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS — платформа для создания и развертывания приложений с интенсивной обработкой данных, упрощающая управление данными и их анализ.
Algforce.ai
ai.algforce.com
Algforce.ai — это приложение, которое помогает пользователям без технических навыков запрашивать данные из баз, используя естественный язык, для анализа и принятия решений.
UbiOps
ubiops.com
UbiOps — это платформа для развертывания и управления моделями ИИ и ML, позволяющая интегрировать их в приложения и оптимизировать рабочие процессы.
Pecan
pecan.ai
Pecan — платформа прогнозной аналитики, позволяющая компаниям делать предсказания о поведении клиентов и бизнес-тенденциях с помощью AI и машинного обучения.
Zerve
zerve.ai
Zerve — приложение для команд работы с данными и ИИ, позволяющее выполнять анализ данных, оптимизировать процессы и интегрироваться с языковыми моделями.
Graphext
graphext.com
Graphext - платформа для бизнес-аналитики, позволяющая пользователям анализировать данные и визуализировать их без необходимости в программировании.
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