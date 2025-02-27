Платформы для анализа данных и машинного обучения - Самые популярные приложения - Тунис

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Платформы обработки данных и машинного обучения — это важные инструменты для разработчиков, стремящихся использовать возможности машинного обучения в своих проектах. Эти платформы облегчают создание, развертывание и мониторинг алгоритмов машинного обучения, предоставляя разработчикам возможность создавать эффективные бизнес-решения. Они интегрируют интеллектуальные алгоритмы с данными, позволяя пользователям беспрепятственно связывать данные и разрабатывать алгоритмы, адаптированные к их потребностям. Эти платформы предлагают спектр функций, ориентированных на пользователей с разным уровнем знаний. Некоторые предоставляют готовые алгоритмы и интуитивно понятные рабочие процессы с такими функциями, как моделирование перетаскиванием и визуальные интерфейсы, что делает их доступными для пользователей с ограниченным техническим опытом. Другие требуют более продвинутых навыков разработки и кодирования, но предлагают большую гибкость и возможности настройки. Функциональные возможности этих алгоритмов охватывают широкий диапазон, включая распознавание изображений, обработку естественного языка, распознавание голоса, системы рекомендаций и другие возможности машинного обучения. Такая универсальность позволяет разработчикам решать разнообразные варианты использования и потребности бизнеса. Одним из ключевых преимуществ платформ для анализа данных и машинного обучения является их способность демократизировать машинное обучение, позволяя пользователям без обширных навыков в области анализа данных использовать возможности искусственного интеллекта. Эти платформы работают аналогично платформам как услуга (PaaS), но со специализированными возможностями машинного обучения, предлагая пользователям возможность разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта без необходимости создавать все с нуля. Чтобы быть отнесенным к категории «платформа для анализа данных и машинного обучения», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Возможность подключения к данным. Платформа должна предоставить разработчикам механизмы для подключения данных к алгоритмам машинного обучения, облегчая процесс обучения и адаптации. * Создание алгоритмов. Пользователи должны иметь возможность создавать свои собственные алгоритмы машинного обучения на платформе. Кроме того, платформа может предлагать готовые алгоритмы для начинающих пользователей или для обычных случаев использования. * Масштабируемость развертывания. Платформа должна предлагать возможности для масштабного развертывания решений искусственного интеллекта, позволяя пользователям эффективно реализовывать свои модели в производственных средах. Соответствуя этим критериям, платформы обработки данных и машинного обучения позволяют разработчикам использовать потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта в своих проектах независимо от уровня их опыта.
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JADBio
jadbio.com
JADBio позволяет аналитикам медицинских данных и специалистам в области медико-биологических наук легко и доступно использовать науку о данных для поиска знаний, сокращая при этом время и усилия за счет сочетания надежной комплексной платформы машинного обучения с множеством возможностей, начиная от интеллектуальных функций выбор повторного использования прогнозных моделей. Специализированная платформа JADBio для здравоохранения предоставляет передовые инструменты искусственного интеллекта и возможности автоматизации, позволяющие специалистам в области медико-биологических наук быстро и легко создавать и развертывать точные и объяснимые прогностические модели, даже если у них нет опыта работы с данными. Платформа поддерживает предварительную обработку и вменение пропущенных значений; он выбирает функции и моделирование, настраивает гиперпараметры и эффективно тестирует тысячи алгоритмических конфигураций, чтобы определить лучшие из них для создания окончательной модели ML. Платформа оценивает свою прогнозную производительность и создает множество визуализаций и отчетов. Клиенты имеют возможность выбирать несколько выбранных поднаборов функций, которые приводят к одинаково прогнозируемым моделям, создавать свои собственные расширенные пользовательские модели, используя обширную библиотеку контента JADBio, или брать готовые модели и настраивать их как свои собственные. Все созданные модели можно загрузить в исполняемой форме, применить к внешнему набору проверки или запустить вручную, введя наблюдаемые значения выбранных функций. Библиотека JADBio содержит тысячи алгоритмов и готовых моделей, которые могут прогнозировать общие проблемы со здоровьем, а также новые функции, такие как обнаружение причин или прогнозирование выживания, а также другие результаты, связанные с временем до события. Предварительно созданные элементы и возможности AutoML JADBio предоставляют ученым, занимающимся медицинскими данными, биоинформатикам и организациям без внутреннего опыта работы с данными возможность легко и недорого анализировать свои данные о здоровье. Между тем, JADBio REST API позволяет опытным пользователям использовать возможности JADBio в своих собственных приложениях или автоматизировать свои рабочие процессы и процессы. Предоставляя комплексную платформу, специально созданную для ученых-биологов, поддерживаемую исследованиями и разработками в крупнейших исследовательских центрах Европы, мы позволяем клиентам использовать постоянно растущие биомедицинские данные и запускать их в производство в течение нескольких минут.
Trendskout
trendskout.com
Раскройте возможности искусственного интеллекта и автоматизированного машинного обучения Trendskout исключает дорогостоящий и трудоемкий проектный подход, характерный для типичного внедрения ИИ. Наше программное обеспечение для искусственного интеллекта готово улучшить ваш бизнес прямо из коробки и предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который упрощает доступ к сложным базовым алгоритмам искусственного интеллекта. Просто выберите необходимое приложение искусственного интеллекта и укажите необходимые параметры. Trendskout сгенерирует наиболее подходящую модель искусственного интеллекта для вашего бизнес-кейса. Обильные первоначальные инвестиции в проекты искусственного интеллекта и автоматизированного машинного обучения остались в прошлом.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra — это платформа самообслуживания, позволяющая инженерам машинного обучения определять конвейеры в реальном времени на основе необработанных данных о событиях. Подключите потоки событий, объявите о своих преобразованиях и мгновенно обслуживайте функции онлайн и офлайн. Никакой повторной реализации не требуется — нет инфраструктуры для управления Команды роста используют Sumatra для оптимизации конверсии, предоставляя каждому пользователю персонализированный опыт. - Увеличение аудитории с помощью искусственного интеллекта - Персонализация для каждого этапа воронки – Оптимизация конверсии в 3 раза быстрее по сравнению с A/B-тестированием.
Sensetime
sensetime.com
Привержена развитию инновационных технологий искусственного интеллекта, вносящих позитивный вклад в экономическое, социальное и человеческое развитие.
Qwak
qwak.com
Qwak — это полностью управляемая, доступная и надежная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет специалистам по искусственному интеллекту преобразовывать и хранить данные, создавать, обучать и развертывать свои приложения искусственного интеллекта, а затем контролировать весь их конвейер — и все это на единой платформе. Модель ценообразования Qwak с оплатой по факту использования позволяет легко достигать результатов в больших масштабах.
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI изначально создавался как облачное контейнерное решение на основе микросервисов и поддерживает CI/CD с непрерывными обновлениями. Это обеспечивает гибкость, масштабируемость и эластичность. Он построен на лучших и новейших технологиях и может масштабироваться, чтобы соответствовать ожиданиям 5G и цифровой реальности.
Gurobi
gurobi.com
Gurobi производит самый быстрый и мощный в мире решатель математической оптимизации — Gurobi Optimizer, который используется ведущими мировыми компаниями в более чем 40 различных отраслях для быстрого решения сложных реальных задач и принятия автоматизированных решений, оптимизирующих их эффективность и прибыльность. Являясь лидером рынка программного обеспечения для математической оптимизации, мы стремимся предоставить не только лучший решатель, но и лучшую поддержку, чтобы компании могли в полной мере использовать возможности математической оптимизации (само по себе или в сочетании с другими методами искусственного интеллекта, такими как машинная оптимизация). обучение) для принятия оптимальных бизнес-решений и достижения результатов. Основанная в 2008 году, компания Gurobi осуществляет свою деятельность в США, Европе и Азии и имеет более 2500 клиентов по всему миру, включая SAP. Air France, Uber и Национальная футбольная лига (НФЛ).
Graphext
graphext.com
Graphext — это расширенное аналитическое решение, которое помогает компаниям принимать более обоснованные решения на основе данных. Мы собираем их данные, обогащаем их и предоставляем мощный визуальный интерфейс для получения действенной информации об их клиентах, рынке и продуктах.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai — ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения для искусственного интеллекта, предназначенного для ускорения цифровой трансформации. Академия C3 AI предлагает опыт обучения, который позволяет разработчикам и специалистам по обработке данных добиться успеха, независимо от их уровня знаний. Курсы знакомят студентов с основными концепциями платформы приложений C3 AI и учат их создавать приложения машинного обучения. Короткие курсы углубленного изучения тем позволяют студентам глубже изучить эти темы и отточить конкретные навыки. Независимо от того, что вам нужно для достижения успеха с платформой приложений C3 AI, у нас есть обучение, которое поможет вам.
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic, ключевая часть консалтинговой группы D2C, находится в авангарде цифровых инноваций в сфере страхования и здравоохранения. Наша платформа производит революцию в отрасли, автоматизируя и оцифровывая весь жизненный цикл операций, включая продажи, регистрацию, ценовое предложение, андеррайтинг, обработку претензий и обслуживание клиентов. Разработанный для обслуживания перевозчиков, брокеров, дистрибьюторов, перестраховщиков, TPA и поставщиков медицинских услуг, Artivatic повышает эффективность, прозрачность и управление рисками, предоставляя при этом персонализированные решения. Используя глубокое машинное обучение и собственные алгоритмы, наша платформа предоставляет беспрецедентные возможности анализа, анализа и принятия решений. Мы преобразуем традиционные универсальные модели в гибкие системы, управляемые данными.
Kortical
kortical.com
Kortical — это платформа искусственного интеллекта, предназначенная для ускорения предоставления решений искусственного интеллекта с упором на предоставление прозрачных моделей AutoML, масштабируемого развертывания, операций машинного обучения и автоматического обучения моделей AI/ML. Kortical, предназначенный в первую очередь для специалистов по обработке данных и программистов, призван упростить повторяющиеся задачи и повысить ценность бизнеса. Это позволяет пользователям быстро масштабировать предоставление решений искусственного интеллекта и машинного обучения, используя как пользовательский интерфейс, так и интерфейсы кода. Платформа предоставляет функциональные возможности для исследовательского анализа данных, очистки пользовательских данных и разработки функций. С помощью Kortical пользователи могут создавать тысячи модельных экспериментов и уточнять каждую деталь или позволить AutoML справиться с этим. Платформа также может похвастаться расширенными возможностями объяснения моделей и предлагает развертывание одним щелчком мыши через пользовательский интерфейс или API. Кроме того, Kortical позволяет создавать, развертывать и создавать инфраструктуру приложений/сервисов ML с возможностью создания и развертывания приложения ML с помощью кода. Примечательно, что Kortical подчеркивает свою философию простоты использования, обеспечивая при этом функциональность для изменения каждой детали решений искусственного интеллекта. Облачная платформа помогает быстро и эффективно адаптироваться к поведению потребителей и рынка, продвигая самообучающийся искусственный интеллект.
UbiOps
ubiops.com
Превратите свои локальные аналитические сценарии в мощные приложения, управляемые данными! UbiOps — это простой в использовании уровень развертывания и обслуживания вашего кода обработки данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он превращает ваши модели и скрипты Python и R в действующие веб-сервисы, позволяя вам использовать их где угодно и когда угодно. От простых функций обработки данных до сложных конвейеров машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта. С помощью UbiOps вы можете легко запускать их в своих собственных приложениях, веб-сайтах или внутри своей инфраструктуры данных/ИТ. Не беспокоясь о безопасности, надежности и масштабируемости. UbiOps значительно снижает затраты на разработку, повышает производительность вашей команды по обработке данных и сокращает время выхода на рынок. UbiOps можно использовать как программное обеспечение как услугу (SaaS) или установить в вашей собственной (облачной) среде. Вы можете использовать UbiOps из нашего веб-приложения или работать с нашим интерфейсом командной строки или нашим клиентом Python/R для интеграции. Предлагая максимальную гибкость для внедрения в существующий стек и процессы обработки данных.
Civis Analytics
civisanalytics.com
Civis Analytics помогает организациям использовать данные для получения конкурентного преимущества в том, как они идентифицируют, привлекают и вовлекают свою аудиторию. Благодаря мощному сочетанию лучших в своем классе данных, передовых программных решений и междисциплинарной команде ученых, разработчиков и экспертов в области исследований, Civis работает с ведущими организациями государственного и частного секторов для принятия решений на основе данных. важно для того, как они ведут бизнес.
Peak
peak.ai
Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта Peak предоставляет широкий набор функций, который позволяет техническим и коммерческим командам создавать, развертывать и управлять приложениями искусственного интеллекта в масштабе всего бизнеса. Он также содержит библиотеку готовых приложений, которые подходят для различных случаев использования в различных секторах, включая CPG, розничную торговлю и производство. Эти приложения позволяют пользователям быстро применять ИИ для достижения коммерческих целей, одновременно предоставляя им инструменты, необходимые для расширения его использования с течением времени.
Datagran
datagran.io
Простой инструмент, который объединяет данные всей компании, включая экспертов и неспециалистов. Создавать сложные модели и проводить анализ, а также обмениваться ими и принимать меры на их основе.
DataCanvas
datacanvas.com
Компания Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) была основана в 2013 году с упором на непрерывную разработку и создание автоматизированной платформы для обработки данных, уделяя особое внимание предоставлению полного набора платформ разработки для специалистов по данным и специалистам по искусственному интеллекту, а также предоставлению комплексных вспомогательных услуг. для разумной модернизации и преобразования правительства и предприятий. DataCanvas — китайская компания, занимающаяся независимыми исследованиями и разработками. Опираясь на ведущую отечественную и зарубежную платформу обработки данных, DataCanvas обеспечивает гибкое создание возможностей искусственного интеллекта в режиме реального времени для клиентов в правительстве, финансах, авиации, производстве, транспорте, образовании, недвижимости, Интернете и других отраслях. Благодаря платформе DataCanvas он может обеспечить автоматический анализ машинного обучения и вычислительные возможности в реальном времени, а также помочь бизнес-аналитикам и специалистам по данным быстро сотрудничать в разработке, а также реализовать автоматическое создание моделей, управление ими и поддержку приложений. Создавать большую ценность для бизнеса клиентов за счет передовых технологий и решений, таких как технологические инновации и искусственный интеллект. В компании работают выдающиеся специалисты по данным, команда по исследованиям и разработкам продуктов, а также передовой опыт отраслевой практики в области автоматического глубокого машинного обучения, моделирования данных, анализа больших данных и других областей. В 2020 году с оригинальным проектом с открытым исходным кодом DeepTables DataCanvas заняла первое место в мире в конкурсе Kaggle среди более чем 1100 команд, включая известные компании электронной коммерции и компании-поисковики. Штаб-квартира компании находится в Пекине, а ее филиалы расположены по всей стране, а также в Шанхае, Шаньдуне и Шэньчжэне.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition специализируется на использовании передового искусственного интеллекта для автоматизации ввода сложных данных. PaperEntry AI, наша безграничная технология искусственного интеллекта, оптимизирует сложные документы на таможне и за ее пределами, включая коммерческие счета, упаковочные листы, PGA и многое другое. PaperEntry AI включает в себя сложные обучаемые механизмы искусственного интеллекта, сочетающие в себе оптическое распознавание текста, обработку естественного языка, компьютерное зрение и моделирование искусственного интеллекта с глубоким обучением. Интеграция нашей технологии в существующую систему вашей компании происходит без проблем. Простые в использовании интерфейсы и рабочие процессы напрямую подключаются к существующей TMS, что исключает необходимость обучения. Мы также предлагаем API для автоматизации документов, обеспечивающий возможность настройки для любого ввода данных. Испытайте это на себе! Свяжитесь с нами и позвольте нашей команде продемонстрировать следующее поколение автоматизации ввода данных. Запланируйте демонстрацию, чтобы увидеть, как мы обрабатываем ваши самые сложные документы в режиме реального времени. Попрощайтесь с устаревшим программным обеспечением для ручного ввода данных и базовым программным обеспечением оптического распознавания символов. Откройте будущее с GenAI Automation!
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта для генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения, которые решают серьезные проблемы. Клиенты, сообщество и партнеры являются стратегическими инвесторами H2O.ai, формирующими долгосрочное видение использования ИИ во благо. Искусственный интеллект H2O.ai для распределенного машинного обучения H2O-3, autoML Driverless AI, Hydrogen Torch и Document AI преобразовал более 20 000 глобальных организаций и более половины компаний из списка Fortune 500 и домашних брендов, включая AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio и AES. Программа H2O.ai «ИИ во благо» регулярно поддерживает некоммерческие группы, фонды и сообщества в их усилиях по развитию образования, здравоохранения и охране окружающей среды, включая выявление районов, уязвимых для стихийных бедствий, и защиту исчезающих видов.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им достичь 90 % быстрее, чем другие команды. TrueFoundry абстрагирует необходимое проектирование и предлагает ускорители GenAI — LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground и шаблоны приложений, которые могут позволить организации ускорить развертывание своей общей структуры GenAI/LLMOps. Предприятия могут подключать и использовать эти ускорители со своими внутренними системами, а также использовать их на базе наших ускорителей, чтобы предоставить разработчикам GenAI платформу LLMOps по своему выбору. TrueFoundry является модульным и полностью управляемым через API, имеет встроенную интеграцию с популярными на рынке инструментами, такими как LangChain, VectorDB, GuardRails и т. д. TrueFoundry работает с более чем 25 компаниями из списка Fortune 500, а также с высокотехнологичными компаниями среднего бизнеса, включая WadhwaniAI, WhatFix, 2 компании из списка Fortune 100 в сфере здравоохранения, Games24x7, AvisoAI и т. д. TrueFoundry поддерживается Sequoia, Eniac и ангелами, такими как Навал Равикант, Энтони Голдблум, а также более 50 руководителями AI и ML из ведущих технологических компаний, руководителями компаний из списка Fortune 500 и основателями таких компаний-единорогов, как AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik и т. д.
KNIME
knime.com
KNIME помогает отдельным лицам и организациям разобраться в данных. Программное обеспечение KNIME объединяет мир информационных панелей и расширенной аналитики посредством интуитивно понятного интерфейса, подходящего для всех, кто работает с данными. Это дает возможность большему количеству бизнес-экспертов стать самодостаточными, а большему количеству экспертов по данным — продвигать бизнес на передовые позиции современной науки о данных, интегрируя новейшие методы искусственного интеллекта и машинного обучения. KNIME отличается открытым подходом, который обеспечивает легкое внедрение и перспективный доступ к новым технологиям.
Explorium
explorium.ai
Explorium — ведущая компания по обработке данных, которая использует технологию GenAI для создания крупнейшей в мире и высококачественной коллекции внешних данных премиум-класса, что позволяет компаниям принимать точные решения при выходе на рынок. Благодаря нашему глубокому опыту в области науки о данных и многолетнему созданию внешних данных корпоративного уровня мы можем открыть для себя новый мир атрибутов бизнес-данных, которые были невозможны раньше, что позволяет нам создавать индивидуальные наборы данных для решения фундаментальных бизнес-вопросов для наших клиентов. .
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon — компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инновационные решения с открытым исходным кодом для планирования заданий, автоматизации ИТ, ускорения и масштабируемости, больших данных, распределенных вычислений и оркестрации приложений. Activeeon помогает компаниям автоматизировать свой бизнес и ускорить выход на рынок, чтобы получить конкурентное преимущество за счет автоматизации рабочих нагрузок. Activeeon производит программное обеспечение ProActive, доступное по лицензии или в режиме SaaS, как в облаке, так и локально. Наше программное обеспечение помогает пользователям достигать своих бизнес-целей благодаря многоязычным рабочим процессам, которые координируют приложения и процессы, одновременно добавляя эластичность и масштабируемость вычислительным ресурсам. В частности, ProActive очень подходит для процессов, основанных на локальных, гибридных и мультиоблачных инфраструктурах. Activeeon продает два основных продукта: 1) ProActive Workflows & Scheduling — решение для планирования заданий и автоматизации рабочих нагрузок, которое включает в себя определение многоязычных рабочих процессов, планирование и метапланирование, а также управление облачными ресурсами — важнейшую функцию экономии времени и средств в эпоху облачных вычислений. . 2) Machine Learning Open Studio — платформа для анализа данных и машинного обучения, которая полностью открыта, поддерживает несколько языков и поддерживает несколько ИИ-инфраструктур, а также полностью настраивается и расширяется нашими конечными пользователями.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® — это унифицированная платформа автоматизации данных и принятия решений, которая объединяет данные из нескольких источников для предоставления интеллектуальной информации и своевременной аналитики, что, в свою очередь, обеспечивает предприятиям ясность, необходимую для принятия критически важных решений. 4 столпа Infoveave®: * Insights — создавайте интерактивные визуализации, чтобы предоставить полезную информацию. Создавайте увлекательные повествования, созданные специально для воздействия * Анализ. Изучите закономерности, чтобы предсказать результаты. Выполняйте эффективный анализ с использованием «Что, если», AutoML и Python * Автоматизация — настройка интеллектуальных каналов передачи данных для оптимизации производственных процессов, сокращения ручных задач и улучшения потоков данных. * Приложения для обработки данных. Создавайте приложения, управляемые данными, которые позволяют собирать данные «последней мили». Ссылка на средства автоматизации и триггерные действия
Hiro
hiro.so
Хиро создает инструменты для разработчиков, которые позволяют использовать Web3 в Биткойне. Набор инструментов Хиро раскрывает весь потенциал Биткойна посредством смарт-контрактов, цифровых активов и децентрализованных приложений.
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Хэсти является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукте Vision AI, который объединяет лучших в своем классе сотрудников CloudFactory с ведущей в отрасли технологией маркировки с помощью искусственного интеллекта, которая генерирует высококачественные маркированные данные в 5 раз быстрее, чем маркировка вручную. Платформа Hasty предоставляет все необходимое для перехода от необработанных изображений и видео к готовым к производству моделям.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (компания OVHcloud) — это первая комплексная мультиоблачная платформа для создания, развертывания и масштабирования приложений и алгоритмов обработки данных промышленного уровня. Мы объединяем обработку данных, обработку данных и бизнес-аналитику в автоматизированную интегрированную среду, чтобы добиться более быстрой окупаемости инвестиций при минимальной технической сложности. Платформа предлагает простой и полностью безопасный интерфейс для оптимизации доступа к данным и их обработки, а также обеспечения гибкости ваших проектов, основанных на данных. Благодаря ForePaaS клиенты видят десятикратное сокращение времени выполнения проектов, запуская проекты за недели, а не за месяцы.
Exploratory
exploratory.io
Простой пользовательский интерфейс Exploratory позволяет любому использовать Data Science для быстрого исследования данных, получения более глубокой информации и эффективного общения.
evoML
evoml.ai
evoML дает специалистам по данным, инженерам и бизнес-лидерам возможность ускорить создание эффективных моделей машинного обучения с месяцев до недель и повысить эффективность кода машинного обучения для увеличения скорости работы и повышения прибыльности.
Spotfire
spotfire.com
Программное обеспечение Spotfire®, подразделение Cloud Software Group, обеспечивает мощную аналитику самообслуживания для предприятий с интенсивным использованием данных. Spotfire выходит за рамки базовых панелей заднего вида и предлагает единую платформу визуального анализа для исследования данных и принятия решений в режиме реального времени. Spotfire, опираясь на науку о данных «укажи и щелкни» без кода, позволяет даже неразработчикам анализировать как хранящиеся, так и движущиеся данные вместе — для более быстрого получения аналитической информации и улучшения бизнес-результатов. Spotfire теперь является частью Cloud Software Group.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI помогает предприятиям создавать, запускать и управлять приложениями искусственного интеллекта за считанные минуты с помощью нашей запатентованной платформы практического искусственного интеллекта — не требуется никаких специалистов по обработке данных, уже существующих данных или специальной инфраструктуры. Помогите своей организации повысить эффективность на основе искусственного интеллекта, например снизить процент возврата ACH, прогнозировать списания, прогнозировать объем депозитов, увеличивать количество предложений по кредитам и многое другое. Работает в Excel или Google Sheets, а также через API, предоставляя возможности практического искусственного интеллекта уже сегодня.
RunLve
web.runlve.com
Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для решения сложных бизнес-задач и стимулирования роста. Qualetics работает с вашим продуктом, системой или процессом для сбора данных и их обработки, используя глубокие технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, НЛП, компьютерное зрение, текстовый анализ и т. д. Затем все практические аналитические данные представляются вашей команде в простой форме. -понятная информационная панель, предлагающая информацию как на верхнем, так и на микроуровне. Qualetics не только позволяет вам получить правильную информацию о данных, но и вашей команде легче их понять и принять меры. Платформа системы управления искусственным интеллектом Qualetics (AIMS) представляет собой комбинацию инструментов, необходимых для маршрутизации данных, поступающих из нескольких каналов, в сложные системы машинного обучения и предоставления информации понятным и беспрепятственным способом для потребления предприятиями.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — это система обработки данных и машинного обучения, которая использует связи в ваших данных для улучшения прогнозов. Он подключается к корпоративным экосистемам данных, поэтому вы можете быстро запустить в производство больше проектов по науке о данных. Используя каталог из более чем 65 предварительно настроенных графовых алгоритмов, ученые, работающие с данными, могут за секунды исследовать миллиарды точек данных, чтобы выявить скрытые связи и создать убедительные визуализации, которые приводят к более эффективному принятию решений заинтересованными сторонами. Практические бизнес-приложения и операции получают выгоду от контекстно-ориентированного анализа, который могут обеспечить только графы в таких проектах, как механизмы рекомендаций, обнаружение аномалий и мошенничества, оптимизация маршрутов, маркетинг, сетевой анализ и многое другое.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine («Механизм») — это платформа для анализа данных и машинного обучения (ML), которая позволяет каждому, даже начинающим пользователям, создавать по доступной цене высокопроизводительные приложения ML за считанные минуты или часы, а не недели или месяцы — нет. требуется кодирование. Простая в использовании подключенная цепочка инструментов предоставляет все, что вам нужно, от необработанных данных до прогнозов и аналитической информации в рамках одного конвейера. Ручные и повторяющиеся задачи машинного обучения автоматизированы, а интеллектуальные функции Engine помогают пользователю осуществлять комплексное руководство. Доступ к разработке и развертыванию приложения машинного обучения возможен через графический интерфейс пользователя (GUI) Engine без кода или через API и SDK. Итак, независимо от того, создаете ли вы небольшой пилотный проект без выделенных ресурсов для обработки данных или развертываете крупномасштабные корпоративные системы машинного обучения, вы можете снабдить свою существующую команду подходящим инструментом для быстрого создания значимых решений. «Сила движка заключается не только в его способности создавать высококачественные прогнозные модели, но и в его способности запустить вас и оценить результаты за считанные минуты, а не недели».
TeleSign
telesign.com
Telesign обеспечивает Continuous Trust™ ведущим мировым предприятиям, соединяя и защищая их цифровые идентификационные данные. Telesign проверяет более пяти миллиардов уникальных телефонных номеров в месяц, что представляет половину мобильных пользователей в мире, и предоставляет критическую информацию об остальных миллиардах. Мощный искусственный интеллект компании и обширные исследования данных обеспечивают идентификацию с уникальным сочетанием скорости, точности и глобального охвата. Решения Telesign предотвращают мошенничество, защищают связь и способствуют развитию цифровой экономики, позволяя компаниям и клиентам уверенно взаимодействовать.
Deci AI
deci.ai
Deci позволяет глубокому обучению реализовать свой истинный потенциал, используя ИИ для создания лучшего ИИ. Благодаря комплексной платформе ускорения глубокого обучения разработчики ИИ могут создавать, оптимизировать и развертывать более быстрые и точные модели для любой среды, включая облачную, периферийную или мобильную. С помощью платформы Deci разработчики могут повысить производительность вывода моделей глубокого обучения в 3–15 раз на любом оборудовании, сохраняя при этом точность. Это напрямую приводит к появлению новых вариантов использования на ограниченном оборудовании, существенному сокращению циклов разработки и сокращению вычислительных затрат до 80%. Платформа основана на технологии Automated Neural Architecture Construction (AutoNAC) компании Deci, механизме алгоритмической оптимизации, который максимально эффективно использует любое оборудование. Механизм AutoNAC содержит компонент поиска нейронной архитектуры (NAS), который перепроектирует архитектуру данной обученной модели для оптимального улучшения ее производительности вывода (пропускная способность, задержка, память и т. д.) для конкретного целевого оборудования, сохраняя при этом базовую точность. Deci добилась рекордного ускорения вывода в 11,8 раз на процессорах Intel в рамках MLPerf Industry Benchmark и вошла в список 100 лучших компаний в области искусственного интеллекта по версии CBInsights. Под руководством команды экспертов мирового класса по глубокому обучению Deci позволяет разработчикам ИИ сосредоточиться на том, что они делают лучше всего — создании инновационных решений на основе ИИ для самых сложных проблем нашего мира.
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа искусственного интеллекта без кода, которая помогает специалистам по данным, экспертам в предметной области и заинтересованным сторонам бизнеса беспрепятственно разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта. Decanter AI предоставляет предприятиям технологии машинного обучения мирового класса через интуитивно понятный интерфейс, позволяя предприятиям решать бизнес-задачи, используя подход на основе искусственного интеллекта, быстро создавая, тестируя и развертывая высокоточные модели машинного обучения.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai стремится стать партнером предприятий в области технологий искусственного интеллекта. Ее продукт AlgForce Copilot создает решение «AIGC+Data Insight». Используя генеративный искусственный интеллект и механизмы low-code, он помогает нетехническому персоналу на предприятиях запрашивать базы данных, используя естественный язык. в течение нескольких секунд. AlgForce Copilot служит «внешним мозгом» искусственного интеллекта для анализа данных круглосуточно и без выходных для всего нетехнического персонала, стремясь демократизировать доступ к данным и дать предприятиям возможность построить маховик роста, основанный на данных!
Accern
accern.com
Accern — ведущая компания NLP, предоставляющая предприятиям возможность разрабатывать отраслевые решения. Предлагая комплексную платформу НЛП, модели, данные и чат, адаптированные для различных отраслей, компания ускоряет окупаемость инвестиций для ведущих организаций в сфере финансовых услуг, государственного управления и за его пределами. Благодаря оптимизированному рабочему процессу без кода, дополненному готовыми таксономиями, более чем 50 000 классификационными моделями и доступом к миллиардам строк общедоступных данных, Accern совершает революцию в операционной эффективности всей рабочей силы по всему миру. Выдающиеся достижения Accern принесли ей заметное место в рейтинге Gartner® 2023 Hype Cycle™ в области науки о данных, машинного обучения и новых технологий в банковском деле, а также признание Fast Company как одного из следующих больших проектов в сфере технологий. Accern, которому доверяют элитные команды по работе с данными таких мировых лидеров, как Capgemini, UniCredit, Interactive Brokers, Mizuho Bank и Standard Bank, способствует созданию и развертыванию решений НЛП в большом масштабе. Компания Accern со штаб-квартирой в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, удостоена чести быть признанной компанией Forbes 30 до 30 лет. Компания привлекла $40 млн от уважаемых институциональных инвесторов, включая Fusion Fund, Tribe Capital, Shasta Ventures, Allianz Strategic Ventures, Mighty Capital и многих других.
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm — пионер отрасли и лидер в области корпоративного искусственного интеллекта, а также крупнейший участник китайского рынка ИИ для принятия решений, ориентированного на платформы. Компания предоставляет комплексные решения искусственного интеллекта корпоративного уровня, обслуживающие отрасли, включая, помимо прочего, финансы, розничную торговлю, производство, энергетику, телекоммуникации и здравоохранение. С момента своего создания «Четвертая парадигма» привлекла большое внимание рынка капитала. В число акционеров входят такие известные финансовые инвестиционные учреждения, как Sequoia China, Boyu Capital и Primavera Capital; государственные инвестиционные платформы, такие как Национальный фонд трансформации производства, Банк развития Китая и Guoxin; а также крупные государственные банки, Cisco, China Three Gorges и другие финансовые и телекоммуникационные компании. и стратегический инвестиционный институт в сфере энергетики и электроэнергетики. Опираясь на глубокое накопление технологий и зрелые возможности продукта, Fourth Paradigm: -- Занимает первое место в Китае на платформенно-ориентированном рынке принятия решений с использованием ИИ (Источник: China Insights Consultancy) -- Занимает первое место по доле рынка платформ машинного обучения в Китае с 2018 года (Источник: IDC MarketScape) -- Оказывать услуги 47 компаниям из списка Fortune Global 500 и листинговым компаниям в 2020 году.
Zerve
zerve.ai
Среда разработки данных и искусственного интеллекта, созданная для команд, работающих с данными. Легко превращайте прототипы в программное обеспечение, готовое к развертыванию самостоятельно или передайте для развертывания команде инженеров.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обеспечения по состоянию на 2014 год и признана одним из 100 лучших работодателей Канады. 2016, Mediacorp Canada Inc. Программные приложения OpenText управляют контентом или неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги. OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. В OpenText работает более 14 000 человек по всему миру, и она является публичной компанией, акции которой котируются на NASDAQ (OTEX). и Фондовая биржа Торонто (OTEX).
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, а также имеет функцию непрерывного обучения людей. Он предлагает несколько свойств аннотаций для улучшения качества данных для моделей ИИ. Благодаря таким функциям, как автоматическое аннотирование, аннотирование DICOM для медицинских изображений, управление наборами данных и моделями, V7 автоматизирует и оптимизирует различные задачи. Его инструменты аннотирования изображений и видео предназначены для повышения точности маркировки данных. Кроме того, он позволяет создавать и автоматизировать пользовательские конвейеры данных и имеет инструменты для автоматизации рабочих процессов оптического распознавания символов (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). V7 позволяет пользователям передавать задачи по аннотированию на аутсорсинг. Его можно использовать в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, энергетика, продукты питания и напитки, здравоохранение и многое другое. Он предлагает функции совместной работы для группового аннотирования в режиме реального времени, а также обеспечивает аналитику производительности разметки и модели. Кроме того, V7 также упрощает рабочие процессы аннотирования и обучения моделей, делая их более эффективными благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Благодаря улучшенной функции AutoAnnotate он повышает скорость и точность аннотаций. Платформа интегрируется, среди прочего, с AWS, Databricks и Voxel51 и поддерживает ряд типов данных, включая видео, изображения и текстовые данные.
DataRobot
datarobot.com
Открыть. Гибкий. Создан для адаптации к потребностям ИИ вашей команды. DataRobot объединяет все ваши генеративные и прогнозные рабочие процессы в одну мощную платформу. Быстро внедряйте искусственный интеллект, необходимый вашему бизнесу, управляйте всеми своими активами и пользуйтесь услугами экспертов мирового класса в области искусственного интеллекта.
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский интерфейс для совместной работы. Используйте SQL, Python и R вместе или по отдельности. Публикуйте работу внутри или снаружи в виде приложений с интерактивными данными с помощью перетаскивания в адаптивных макетах, которые может использовать каждый. Используйте полную библиотеку компонентов пользовательского интерфейса с мгновенной публикацией и получайте комментарии в режиме реального времени, чтобы обеспечить удобство работы с пользователем. Развивайте организационные знания с помощью Hex, позволяя любому находить и использовать данные.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB — это платформа для настройки ИИ на основе корпоративных данных. MindsDB обучает, тестирует, а затем выбирает наиболее точные современные модели искусственного интеллекта для применения к вашим данным, предоставляя вам сверхточные прогнозы и прогнозы.
Akkio
akkio.com
Akkio — это платформа данных искусственного интеллекта, разработанная в первую очередь для агентств и их клиентов и призванная облегчить принятие решений на основе данных в режиме реального времени. Диапазон его функций широк, включая, помимо прочего, подготовку и очистку данных, составление прогнозов и прогнозов, а также оценку производительности. Примечательно, что Akkio гордится своим удобством для пользователя, масштабом и доступностью. Эта платформа предлагает такие функции, как Chat Explore и Chat Data Prep для интерактивной обработки данных, а также генеративные отчеты для комплексной аналитики. Это позволяет агентствам создавать информационные панели для клиентов, чтобы определять области напрасных расходов на рекламу, наиболее эффективную рекламу и многое другое. Платформа может выявлять закономерности в исторических данных, чтобы прогнозировать будущие результаты и генерировать ключевые идеи для улучшения качества обслуживания клиентов и эффективности кампаний. Учитывая, что система прогнозного искусственного интеллекта Akkio создана для обнаружения скрытых сокровищ данных, пользователи могут не только предвидеть будущие результаты, но и использовать эту прогнозную информацию для планирования и действий соответствующим образом. Его функция доступа и подготовки позволяет легко интегрировать все источники данных, изменять данные по мере необходимости и автоматически поддерживать их актуальность. Наконец, акцент Akkio на реализации ИИ без кода указывает на его стремление сделать ИИ доступным и удобным для пользователей всех уровней квалификации.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch — платформа для команд, позволяющих создавать искусственный интеллект без головной боли. От идеи до модели молниеносно. Кодируйте вместе. Прототип. Тренируйтесь на графических процессорах. Шкала. Служить. Из вашего браузера – без каких-либо настроек. AI Studio — это ваш ноутбук в облаке. Нулевая настройка. Всегда готов. Постоянное хранилище и среды. Код на процессоре. Отладка на графическом процессоре. Масштабируйте до нескольких узлов. Запускайте зачистки, задания и многое другое. Масштабируйте модели с помощью PyTorch Lightning, Fabric, Lit-GPT, torchmetrics и многого другого.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
Pecan
pecan.ai
Pecan, основанная в 2018 году, представляет собой платформу прогнозной аналитики, которая использует свою новаторскую технологию Predictive GenAI для устранения барьеров на пути внедрения ИИ, делая прогнозное моделирование доступным для всех групп данных и бизнеса. Руководствуясь генеративным искусственным интеллектом, компании могут получать точные прогнозы в различных сферах бизнеса без необходимости привлечения специализированного персонала. Predictive GenAI позволяет быстро определять и обучать модели, а автоматизированные процессы ускоряют внедрение ИИ. Благодаря сочетанию предиктивного и генеративного ИИ в Pecan осознать влияние ИИ на бизнес теперь стало намного быстрее и проще. Узнайте больше на сайте www.pecan.ai.
Rescale
rescale.com
Rescale — это высокопроизводительные вычисления, созданные для облака! Rescale дает организациям возможность совершать научные и инженерные прорывы за счет устранения сложности. От сверхзвуковых самолетов до персонализированной медицины — инженеры ускоряют разработку новых продуктов с беспрецедентной скоростью и эффективностью с помощью Rescale Platform — решения для интеллектуальной комплексной автоматизации крупных вычислений и совместной работы в сфере исследований и разработок в гибридном облаке. Rescale позволяет ИТ-руководителям предоставлять высокопроизводительные вычисления как услугу с программной автоматизацией в плоскости управления гибридным облаком с контролем безопасности, архитектуры и финансов.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — это отмеченная наградами платформа машинного обучения для любого облака с более чем 100 000 пользователей, включая NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle и другие. Это комплексное решение для обработки данных и машинного обучения, развертывания и конвейеров данных в облаке. Пользователи могут развернуть ноутбук с 4 ТБ ОЗУ, добавить графический процессор, подключиться к распределенному кластеру рабочих процессов, создавать большие языковые модели и многое другое в полностью размещенной среде. Специалисты по данным и аналитики лучше всего работают, используя те инструменты, которые они хотят использовать. Вы можете использовать предпочитаемые вами языки, IDE и библиотеки машинного обучения в Saturn Cloud. Мы предлагаем полную интеграцию с Git, общие пользовательские образы и безопасное хранилище учетных данных, что упрощает масштабирование и создание вашей команды в облаке. Мы поддерживаем весь жизненный цикл машинного обучения — от экспериментов до производства, используя такие функции, как задания и развертывания. Эти функции и встроенные инструменты легко доступны для использования в группах, что экономит время и обеспечивает воспроизводимость работы. Saturn Cloud доступен в нескольких облаках: AWS, Azure, GCP и OCI. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной демо-версии.
Obviously AI
obviously.ai
Очевидно, что ИИ — это инструмент без программирования, предназначенный для упрощения процесса обработки данных. Он объединяет в себе функции построения моделей машинного обучения, объяснения и прогнозирования результатов — и все это в одном интерфейсе. Модели можно создавать и развертывать непосредственно с платформы за считанные минуты, что значительно экономит время по сравнению с традиционными методами кодирования. Он поддерживает различные формы прогнозирования, включая классификацию таких факторов, как отток клиентов, конверсия потенциальных клиентов и погашение кредита, регрессию для таких результатов, как продажи, динамическое ценообразование и доходность, а также временные ряды для прогнозирования количества с течением времени, например продаж в ближайшие месяцы или запасов. цены. Возможности инструмента выходят за рамки построения моделей. Он обеспечивает быстрое развертывание моделей искусственного интеллекта, интеграцию API в реальном времени для оперативного прогнозирования в приложениях, визуализацию данных прогнозирования в других инструментах, таких как PowerBI или Looker, автоматизированный мониторинг моделей и мощные возможности автоматизации процессов через Zapier. Программное обеспечение также включает поддержку специального эксперта по науке о данных для помощи в решении таких задач команды, как объединение, обогащение, очистка данных и другие статистические задачи. Кроме того, пользователи могут интегрировать очевидно AI с другими инструментами, такими как Zapier, Airtable, Dropbox и Salesforce, для улучшения своих услуг.
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели с использованием кода, что позволяет им разрабатывать собственные отчеты и получать более глубокие и детальные сведения. Разработчики могут перебирать и исследовать данные в живых блокнотах для совместной работы. Затем, используя Observable Framework с открытым исходным кодом, они могут создавать локально загружаемые приложения с данными, используя любой язык или библиотеку. На Observable легко безопасно развернуть и разместить приложения для работы с данными. Мы позаботимся о едином входе, управлении рабочим пространством, журналах аудита и многом другом, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании лучших приложений для работы с данными, которые когда-либо видела их команда. Лучшие информационные панели, приложения для обработки данных и отчеты создаются с помощью кода. Лучшие из них создаются с помощью Observable.
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: Набор данных MNIST имеет уровень ошибок 3,4% и до сих пор цитируется в более чем 38 000 статьях. Набор данных ImageNet с его краудсорсинговыми метками имеет уровень ошибок 6%. Этот набор данных, возможно, лежит в основе самых популярных систем распознавания изображений, разработанных Google и Facebook. Системная ошибка в этих наборах данных имеет реальные последствия. Модели, обученные на данных, содержащих ошибки, вынуждены изучать эти ошибки, что приводит к ложным прогнозам или необходимости переобучения на постоянно растущих объемах данных, чтобы «отмыть» ошибки. Каждая отрасль начала понимать преобразующий потенциал искусственного интеллекта и инвестировать в него. Но революция преобразователей машинного обучения и неустанное внимание к оптимизации моделей машинного обучения достигают точки убывающей отдачи. Что еще есть?
Deepnote
deepnote.com
Deepnote создает лучший блокнот для работы с данными для команд. В блокноте пользователи могут подключать свои данные, исследовать и анализировать их с помощью совместной работы и управления версиями в режиме реального времени, а также легко обмениваться файлами . Все это осуществляется с помощью мощного пользовательского интерфейса на основе браузера, который работает в облаке. Особенности включают в себя: * Совместное использование блокнотов и проектов через URL-адрес. * Приглашение других к просмотру, комментированию и совместной работе с контролем версий. * Издание блокнотов с визуализацией для презентаций. * Обмен наборами данных между проектами * Полный доступ к терминалу Linux * Завершение кода * Автоматическое управление пакетами Python. * Импорт из github * Подключение к базе данных PostgreSQL
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — это платформа для повседневного искусственного интеллекта, которая систематизирует использование данных для достижения исключительных результатов в бизнесе. Организации, использующие Dataiku, поднимают своих сотрудников (технических специалистов, работающих с кодом, или тех, кто занимается бизнесом, с низким кодированием или без него) до выдающегося уровня, вооружая их способностью принимать более эффективные повседневные решения с помощью данных. Более 500 компаний по всему миру используют Dataiku для систематизации использования данных, аналитики и искусственного интеллекта, реализуя разнообразные варианты использования: от обнаружения мошенничества до предотвращения оттока клиентов, от прогнозного обслуживания до оптимизации цепочки поставок и всего, что между ними.
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-платформу для работы со Spark, обеспечивающую автоматическое управление кластерами и блокноты в стиле IPython. Помимо создания платформы Databricks, компания участвует в организации массовых открытых онлайн-курсов по Spark и проводит крупнейшую конференцию по Spark — Spark Summit.
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