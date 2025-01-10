Платформы для анализа данных и машинного обучения - Самые популярные приложения - Филиппины

JADBio

jadbio.com

JADBio позволяет аналитикам медицинских данных и специалистам в области медико-биологических наук легко и доступно использовать науку о данных для поиска знаний, сокращая при этом время и усилия за счет сочетания надежной комплексной платформы машинного обучения с множеством возможностей, начиная от интеллектуальных функций выбор повторного использования прогнозных моделей. Специализированная платформа JADBio для здравоохранения предоставляет передовые инструменты искусственного интеллекта и возможности автоматизации, позволяющие специалистам в области медико-биологических наук быстро и легко создавать и развертывать точные и объяснимые прогностические модели, даже если у них нет опыта работы с данными. Платформа поддерживает предварительную обработку и вменение пропущенных значений; он выбирает функции и моделирование, настраивает гиперпараметры и эффективно тестирует тысячи алгоритмических конфигураций, чтобы определить лучшие из них для создания окончательной модели ML. Платформа оценивает свою прогнозную производительность и создает множество визуализаций и отчетов. Клиенты имеют возможность выбирать несколько выбранных поднаборов функций, которые приводят к одинаково прогнозируемым моделям, создавать свои собственные расширенные пользовательские модели, используя обширную библиотеку контента JADBio, или брать готовые модели и настраивать их как свои собственные. Все созданные модели можно загрузить в исполняемой форме, применить к внешнему набору проверки или запустить вручную, введя наблюдаемые значения выбранных функций. Библиотека JADBio содержит тысячи алгоритмов и готовых моделей, которые могут прогнозировать общие проблемы со здоровьем, а также новые функции, такие как обнаружение причин или прогнозирование выживания, а также другие результаты, связанные с временем до события. Предварительно созданные элементы и возможности AutoML JADBio предоставляют ученым, занимающимся медицинскими данными, биоинформатикам и организациям без внутреннего опыта работы с данными возможность легко и недорого анализировать свои данные о здоровье. Между тем, JADBio REST API позволяет опытным пользователям использовать возможности JADBio в своих собственных приложениях или автоматизировать свои рабочие процессы и процессы. Предоставляя комплексную платформу, специально созданную для ученых-биологов, поддерживаемую исследованиями и разработками в крупнейших исследовательских центрах Европы, мы позволяем клиентам использовать постоянно растущие биомедицинские данные и запускать их в производство в течение нескольких минут.