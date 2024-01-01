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Платформы для анализа данных и машинного обучения - Самые популярные приложения
Платформы обработки данных и машинного обучения — это важные инструменты для разработчиков, стремящихся использовать возможности машинного обучения в своих проектах. Эти платформы облегчают создание, развертывание и мониторинг алгоритмов машинного обучения, предоставляя разработчикам возможность создавать эффективные бизнес-решения. Они интегрируют интеллектуальные алгоритмы с данными, позволяя пользователям беспрепятственно связывать данные и разрабатывать алгоритмы, адаптированные к их потребностям. Эти платформы предлагают спектр функций, ориентированных на пользователей с разным уровнем знаний. Некоторые предоставляют готовые алгоритмы и интуитивно понятные рабочие процессы с такими функциями, как моделирование перетаскиванием и визуальные интерфейсы, что делает их доступными для пользователей с ограниченным техническим опытом. Другие требуют более продвинутых навыков разработки и кодирования, но предлагают большую гибкость и возможности настройки. Функциональность этих алгоритмов охватывает широкий диапазон, включая распознавание изображений, обработку естественного языка, распознавание голоса, системы рекомендаций и другие возможности машинного обучения. Такая универсальность позволяет разработчикам решать разнообразные варианты использования и потребности бизнеса. Одним из ключевых преимуществ платформ для анализа данных и машинного обучения является их способность демократизировать машинное обучение, позволяя пользователям без обширных навыков в области анализа данных использовать возможности искусственного интеллекта. Эти платформы работают аналогично платформам как услуга (PaaS), но со специализированными возможностями машинного обучения, предлагая пользователям возможность разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта без необходимости создавать все с нуля. Чтобы быть отнесенным к категории «платформа для анализа данных и машинного обучения», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Возможность подключения к данным. Платформа должна предоставить разработчикам механизмы для подключения данных к алгоритмам машинного обучения, облегчая процесс обучения и адаптации. * Создание алгоритмов. Пользователи должны иметь возможность создавать свои собственные алгоритмы машинного обучения на платформе. Кроме того, платформа может предлагать готовые алгоритмы для начинающих пользователей или для распространенных случаев использования. * Масштабируемость развертывания. Платформа должна предлагать возможности для масштабного развертывания решений искусственного интеллекта, позволяя пользователям эффективно реализовывать свои модели в производственных средах. Соответствуя этим критериям, платформы для обработки данных и машинного обучения позволяют разработчикам использовать потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта в своих проектах независимо от уровня их опыта.
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Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...
Deepnote
deepnote.com
Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
RunLve
web.runlve.com
Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.
Obviously AI
obviously.ai
Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.
Observable
observablehq.com
Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
Hex
hex.tech
Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.
Anaconda
anaconda.com
Anaconda, насчитывающая более 45 миллионов пользователей и 250 000 организаций, использующих платформу, является самой популярной в мире платформой для обработки данных и основой современной разработки искусственного интеллекта. Компания была пионером в использовании Python для анализа данных, подде...
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Akkio
akkio.com
Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.
Red Hat
redhat.com
Red Hat — ведущий мировой поставщик корпоративных решений с открытым исходным кодом, использующий подход сообщества для предоставления высокопроизводительных технологий Linux, гибридного облака, периферии и Kubernetes.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow — это бесплатная библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом для машинного обучения и искусственного интеллекта. Его можно использовать для решения широкого спектра задач, но особое внимание уделяется обучению и выводу глубоких нейронных сетей. Он был разработан командой...
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.
Qlik
qlik.com
Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.
Deci AI
deci.ai
Deci позволяет глубокому обучению реализовать свой истинный потенциал, используя ИИ для создания лучшего ИИ. Благодаря комплексной платформе ускорения глубокого обучения разработчики ИИ могут создавать, оптимизировать и развертывать более быстрые и точные модели для любой среды, включая облачную, пе...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа искусственного интеллекта без кода, которая помогает специалистам по данным, экспертам в предметной области и заинтересованным сторонам бизнеса беспрепятственно разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта. Decanter AI предоставляет предприятиям технологии ма...
UbiOps
ubiops.com
Превратите свои локальные аналитические сценарии в мощные приложения, управляемые данными! UbiOps — это простой в использовании уровень развертывания и обслуживания вашего кода обработки данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он превращает ваши модели и скрипты Python и R в действу...
Sensetime
sensetime.com
Привержена развитию инновационных технологий искусственного интеллекта, вносящих позитивный вклад в экономическое, социальное и человеческое развитие.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition специализируется на использовании передового искусственного интеллекта для автоматизации ввода сложных данных. PaperEntry AI, наша безграничная технология искусственного интеллекта, оптимизирует сложные документы на таможне и за ее пределами, включая коммерческие счета, упаковочные л...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — мощный программный инструмент для разработки и развертывания моделей машинного обучения. Он предоставляет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать, обучать и оценивать нейронные сети, не требуя глубоких знаний программирования. Благодаря широкому спектру функций...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — ведущая платформа искусственного интеллекта для понимания языка. Его уникальный гибридный подход к NL сочетает в себе символическое человеческое понимание и машинное обучение для преобразования языково-интенсивных процессов в практические знания, обеспечивая понимание, необходимое для ул...
JADBio
jadbio.com
Машинное обучение без кода, которое автоматизирует обнаружение биомаркеров и интерпретирует их роль в зависимости от ваших исследовательских потребностей.
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Hasty является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai — ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения для искусственного интеллекта, предназначенного для ускорения цифровой трансформации. Академия C3 AI предлагает опыт обучения, который позволяет разработчикам и специалистам по обработке данных добиться успеха, независимо от их уровн...
KNIME
knime.com
KNIME помогает отдельным лицам и организациям разобраться в данных. Программное обеспечение KNIME объединяет мир информационных панелей и расширенной аналитики посредством интуитивно понятного интерфейса, подходящего для всех, кто работает с данными. Это дает возможность большему количеству бизнес-...
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
DataRobot
datarobot.com
Открыть. Гибкий. Создан для адаптации к потребностям ИИ вашей команды. DataRobot объединяет все ваши генеративные и прогнозные рабочие процессы в одну мощную платформу. Быстро внедряйте искусственный интеллект, необходимый вашему бизнесу, управляйте всеми своими активами и пользуйтесь услугами экспе...
Rescale
rescale.com
Rescale — это платформа облачного моделирования, которая помогает инженерам и ученым создавать, вычислять, анализировать и масштабировать модели с помощью высокопроизводительных вычислений (HPC) в облаке.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine («Механизм») — это платформа для анализа данных и машинного обучения (ML), которая позволяет каждому, даже начинающим пользователям, создавать по доступной цене высокопроизводительные приложения ML за считанные минуты или часы, а не недели или месяцы — нет. требуетс...
Zerve
zerve.ai
Среда разработки данных и искусственного интеллекта, созданная для команд, работающих с данными. Легко превращайте прототипы в программное обеспечение, готовое к развертыванию самостоятельно или передайте для развертывания команде инженеров.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra — это платформа самообслуживания, позволяющая инженерам машинного обучения определять конвейеры в реальном времени на основе необработанных данных о событиях. Подключите потоки событий, объявите о своих преобразованиях и мгновенно обслуживайте функции онлайн и офлайн. Никакой повторной реали...
Qwak
qwak.com
Qwak — это полностью управляемая, доступная и надежная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет специалистам по искусственному интеллекту преобразовывать и хранить данные, создавать, обучать и развертывать свои приложения искусственного интеллекта, а затем контролировать весь их конвей...
Graphext
graphext.com
Graphext — это расширенное аналитическое решение, которое помогает компаниям принимать более обоснованные решения на основе данных. Мы собираем их данные, обогащаем их и предоставляем мощный визуальный интерфейс для получения действенной информации об их клиентах, рынке и продуктах.
Kortical
kortical.com
Kortical — комплексная платформа машинного обучения — редактируемая в коде, созданная для специалистов по данным, помогающая в подготовке данных, построении моделей машинного обучения, развертывании масштабируемых моделей несколькими щелчками мыши и управлении ими с помощью функций ML Ops. Kortical...
DataCanvas
datacanvas.com
Компания Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) была основана в 2013 году с упором на непрерывную разработку и создание автоматизированной платформы для обработки данных, уделяя особое внимание предоставлению полного набора платформ разработки для специалистов по данным и специалистам по и...
BigML
bigml.com
BigML предлагает масштабируемую облачную службу машинного обучения, которая проста в использовании, легко интегрируется и мгновенно приступает к действию. Теперь каждый может реализовать принятие решений на основе данных в своих приложениях. BigML работает с маленькими и большими данными. Машинное ...
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...
Incorta
incorta.com
Открытая платформа доставки данных Incorta упрощает доступ к данным из множества сложных корпоративных систем, раскрывая всю ценность организационных данных и делая их легко доступными для анализа. При поддержке GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures и Sorenson Capital Incorta дае...
Pecan
pecan.ai
Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.
Altair One
altairone.com
Altair One™ предлагает динамический совместный доступ к технологиям моделирования и анализа данных, а также масштабируемым высокопроизводительным вычислениям и облачным ресурсам — и все это в одном месте.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® — это единая платформа автоматизации данных и принятия решений, которая объединяет данные из нескольких источников для предоставления интеллектуальной информации и своевременной аналитики, что, в свою очередь, обеспечивает предприятиям ясность, необходимую для принятия критически важных р...
Hiro
hiro.so
Хиро создает инструменты для разработчиков, которые позволяют использовать Web3 в Биткойне. Набор инструментов Хиро раскрывает весь потенциал Биткойна посредством смарт-контрактов, цифровых активов и децентрализованных приложений.