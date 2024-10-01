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Платформы для анализа данных и машинного обучения - Самые популярные приложения - Джибути
Платформы обработки данных и машинного обучения — это важные инструменты для разработчиков, стремящихся использовать возможности машинного обучения в своих проектах. Эти платформы облегчают создание, развертывание и мониторинг алгоритмов машинного обучения, предоставляя разработчикам возможность создавать эффективные бизнес-решения. Они интегрируют интеллектуальные алгоритмы с данными, позволяя пользователям беспрепятственно связывать данные и разрабатывать алгоритмы, адаптированные к их потребностям. Эти платформы предлагают спектр функций, ориентированных на пользователей с разным уровнем знаний. Некоторые предоставляют готовые алгоритмы и интуитивно понятные рабочие процессы с такими функциями, как моделирование перетаскиванием и визуальные интерфейсы, что делает их доступными для пользователей с ограниченным техническим опытом. Другие требуют более продвинутых навыков разработки и кодирования, но предлагают большую гибкость и возможности настройки. Функциональные возможности этих алгоритмов охватывают широкий диапазон, включая распознавание изображений, обработку естественного языка, распознавание голоса, системы рекомендаций и другие возможности машинного обучения. Такая универсальность позволяет разработчикам решать разнообразные варианты использования и потребности бизнеса. Одним из ключевых преимуществ платформ для анализа данных и машинного обучения является их способность демократизировать машинное обучение, позволяя пользователям без обширных навыков в области анализа данных использовать возможности искусственного интеллекта. Эти платформы работают аналогично платформам как услуга (PaaS), но со специализированными возможностями машинного обучения, предлагая пользователям возможность разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта без необходимости создавать все с нуля. Чтобы быть отнесенным к категории «платформа для анализа данных и машинного обучения», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Возможность подключения к данным. Платформа должна предоставить разработчикам механизмы для подключения данных к алгоритмам машинного обучения, облегчая процесс обучения и адаптации. * Создание алгоритмов. Пользователи должны иметь возможность создавать свои собственные алгоритмы машинного обучения на платформе. Кроме того, платформа может предлагать готовые алгоритмы для начинающих пользователей или для обычных случаев использования. * Масштабируемость развертывания. Платформа должна предлагать возможности для масштабного развертывания решений искусственного интеллекта, позволяя пользователям эффективно реализовывать свои модели в производственных средах. Соответствуя этим критериям, платформы обработки данных и машинного обучения позволяют разработчикам использовать потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта в своих проектах независимо от уровня их опыта.
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RunLve
web.runlve.com
Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания...
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-пла...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote создает лучший блокнот для работы с данными для команд. В блокноте пользователи могут подключать свои данные, исследовать и анализировать их с помощью совместной работы и управления версиями в режиме реального времени, а также легко обмениваться файлами . Все это осуществляется с помощью мо...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
Obviously AI
obviously.ai
Очевидно, что ИИ — это инструмент без программирования, предназначенный для упрощения процесса обработки данных. Он объединяет в себе функции построения моделей машинного обучения, объяснения и прогнозирования результатов — и все это в одном интерфейсе. Модели можно создавать и развертывать непосре...
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch — платформа для команд, позволяющих создавать искусственный интеллект без головной боли. От идеи до модели молниеносно. Кодируйте вместе. Прототип. Тренируйтесь на графических процессорах. Шкала. Служить. Из вашего браузера – без каких-либо настроек. AI Studio — это ваш ноутбук в облаке. Н...
Anaconda
anaconda.com
Anaconda, насчитывающая более 45 миллионов пользователей и 250 000 организаций, использующих платформу, является самой популярной в мире платформой для обработки данных и основой современной разработки искусственного интеллекта. Компания была пионером в использовании Python для анализа данных, подде...
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели ...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для нес...
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский ...
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: ...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB — это платформа для настройки ИИ на основе корпоративных данных. MindsDB обучает, тестирует, а затем выбирает наиболее точные современные модели искусственного интеллекта для применения к вашим данным, предоставляя вам сверхточные прогнозы и прогнозы.
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, ...
Red Hat
redhat.com
Red Hat — ведущий мировой поставщик корпоративных решений с открытым исходным кодом, использующий подход сообщества для предоставления высокопроизводительных технологий Linux, гибридного облака, периферии и Kubernetes.
Akkio
akkio.com
Akkio — это платформа данных искусственного интеллекта, разработанная в первую очередь для агентств и их клиентов и призванная облегчить принятие решений на основе данных в режиме реального времени. Диапазон его функций широк, включая, помимо прочего, подготовку и очистку данных, составление прогноз...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает пр...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow — это бесплатная библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом для машинного обучения и искусственного интеллекта. Его можно использовать для решения широкого спектра задач, но особое внимание уделяется обучению и выводу глубоких нейронных сетей. Он был разработан командой...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — это отмеченная наградами платформа машинного обучения для любого облака с более чем 100 000 пользователей, включая NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle и другие. Это комплексное решение для обработки данных и машинного обучения, развертывания и конвейеров данных в...
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — это платформа для повседневного искусственного интеллекта, которая систематизирует использование данных для достижения исключительных результатов в бизнесе. Организации, использующие Dataiku, поднимают своих сотрудников (технических специалистов, работающих с кодом, или тех, кто занимается...
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...
Sensetime
sensetime.com
Привержена развитию инновационных технологий искусственного интеллекта, вносящих позитивный вклад в экономическое, социальное и человеческое развитие.
JADBio
jadbio.com
JADBio позволяет аналитикам медицинских данных и специалистам в области медико-биологических наук легко и доступно использовать науку о данных для поиска знаний, сокращая при этом время и усилия за счет сочетания надежной комплексной платформы машинного обучения с множеством возможностей, начиная от...
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Хэсти является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai — ведущий поставщик программного обеспечения корпоративного уровня для ускорения цифровой трансформации. Академия искусственного интеллекта C3 предлагает опыт обучения, который позволяет разработчикам и специалистам по обработке данных добиться успеха, независимо от их уровня знаний. Курсы зн...
Qlik
qlik.com
Qlik прокладывает путь к предприятию на базе искусственного интеллекта, обладая мощными возможностями в области интеграции, качества и аналитики данных. С помощью Qlik организации получают больше от своих данных и добиваются лучших результатов в бизнесе.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ...
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных. Используйте популярные инструменты с открытым исходным кодом для создания версий наборов данных и моделей, отслеживания эксп...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — это система обработки данных и машинного обучения, которая использует связи в ваших данных для улучшения прогнозов. Он подключается к корпоративным экосистемам данных, поэтому вы можете быстро запустить в производство больше проектов по науке о данных. Используя каталог из более чем 65 предв...
Chooch
chooch.ai
Chooch — это ведущая платформа Vision AI, которая сочетает в себе генеративный искусственный интеллект и компьютерное зрение, чтобы помочь предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи визуального просмотра, выполняемые вручную, делая поиск видеоданных более эффективным и позволяя предприятиям ...
DataRobot
datarobot.com
Открыть. Гибкий. Создан для адаптации к потребностям ИИ вашей команды. DataRobot объединяет все ваши генеративные и прогнозные рабочие процессы в одну мощную платформу. Быстро внедряйте искусственный интеллект, необходимый вашему бизнесу, управляйте всеми своими активами и пользуйтесь услугами экспе...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition специализируется на использовании передового искусственного интеллекта для автоматизации ввода сложных данных. PaperEntry AI, наша безграничная технология искусственного интеллекта, оптимизирует сложные документы на таможне и за ее пределами, включая коммерческие счета, упаковочные л...
KNIME
knime.com
KNIME помогает отдельным лицам и организациям разобраться в данных. Программное обеспечение KNIME объединяет мир информационных панелей и расширенной аналитики посредством интуитивно понятного интерфейса, подходящего для всех, кто работает с данными. Это дает возможность большему количеству бизнес-...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — мощный программный инструмент для разработки и развертывания моделей машинного обучения. Он предоставляет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать, обучать и оценивать нейронные сети, не требуя глубоких знаний программирования. Благодаря широкому спектру функций...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI помогает предприятиям создавать, запускать и управлять приложениями искусственного интеллекта за считанные минуты с помощью нашей запатентованной платформы практического искусственного интеллекта — не требуется никаких специалистов по обработке данных, уже существующих данных или специально...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа искусственного интеллекта без кода, которая помогает специалистам по данным, экспертам в предметной области и заинтересованным сторонам бизнеса беспрепятственно разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта. Decanter AI предоставляет предприятиям технологии ма...
DataCanvas
datacanvas.com
Компания Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) была основана в 2013 году с упором на непрерывную разработку и создание автоматизированной платформы для обработки данных, уделяя особое внимание предоставлению полного набора платформ разработки для специалистов по данным и специалистам по и...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — ведущая платформа искусственного интеллекта для понимания языка. Его уникальный гибридный подход к NL сочетает в себе символическое человеческое понимание и машинное обучение для преобразования языково-интенсивных процессов в практические знания, обеспечивая понимание, необходимое для ул...
Encord
encord.com
Encord — это комплексная платформа, которая позволяет использовать искусственный интеллект на основе ваших данных. Безопасно разрабатывайте, тестируйте и развертывайте системы прогнозного и генеративного искусственного интеллекта в любом масштабе, чтобы раскрыть потенциал машинного обучения. Создава...
Altair One
altairone.com
Altair One™ предлагает динамический совместный доступ к технологиям моделирования и анализа данных, а также масштабируемым высокопроизводительным вычислениям и облачным ресурсам — и все это в одном месте.
Deci AI
deci.ai
Deci позволяет глубокому обучению реализовать свой истинный потенциал, используя ИИ для создания лучшего ИИ. Благодаря комплексной платформе ускорения глубокого обучения разработчики ИИ могут создавать, оптимизировать и развертывать более быстрые и точные модели для любой среды, включая облачную, пе...
UbiOps
ubiops.com
Превратите свои локальные аналитические сценарии в мощные приложения, управляемые данными! UbiOps — это простой в использовании уровень развертывания и обслуживания вашего кода обработки данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он превращает ваши модели и скрипты Python и R в действу...
Spotfire
spotfire.com
Программное обеспечение Spotfire®, подразделение Cloud Software Group, обеспечивает мощную аналитику самообслуживания для предприятий с интенсивным использованием данных. Spotfire выходит за рамки базовых панелей заднего вида и предлагает единую платформу визуального анализа для исследования данных...
BigML
bigml.com
BigML предлагает масштабируемую облачную службу машинного обучения, которая проста в использовании, легко интегрируется и мгновенно приступает к действию. Теперь каждый может реализовать принятие решений на основе данных в своих приложениях. BigML работает с маленькими и большими данными. Машинное ...
Incorta
incorta.com
Открытая платформа доставки данных Incorta упрощает доступ к данным из множества сложных корпоративных систем, раскрывая всю ценность организационных данных и делая их легко доступными для анализа. При поддержке GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures и Sorenson Capital Incorta дае...
Rescale
rescale.com
Rescale — это высокопроизводительные вычисления, созданные для облака! Rescale дает организациям возможность совершать научные и инженерные прорывы за счет устранения сложности. От сверхзвуковых самолетов до персонализированной медицины — инженеры ускоряют разработку новых продуктов с беспрецедент...
Hiro
hiro.so
Хиро создает инструменты для разработчиков, которые позволяют использовать Web3 в Биткойне. Набор инструментов Хиро раскрывает весь потенциал Биткойна посредством смарт-контрактов, цифровых активов и децентрализованных приложений.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (компания OVHcloud) — это первая комплексная мультиоблачная платформа для создания, развертывания и масштабирования приложений и алгоритмов обработки данных промышленного уровня. Мы объединяем обработку данных, обработку данных и бизнес-аналитику в автоматизированную интегрированную среду, ...
Exploratory
exploratory.io
Простой пользовательский интерфейс Exploratory позволяет любому использовать Data Science для быстрого исследования данных, получения более глубокой информации и эффективного общения.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine («Механизм») — это платформа для анализа данных и машинного обучения (ML), которая позволяет каждому, даже начинающим пользователям, создавать по доступной цене высокопроизводительные приложения ML за считанные минуты или часы, а не недели или месяцы — нет. требуетс...
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai стремится стать партнером предприятий в области технологий искусственного интеллекта. Ее продукт AlgForce Copilot создает решение «AIGC+Data Insight». Используя генеративный искусственный интеллект и механизмы low-code, он помогает нетехническому персоналу на предприятиях запрашивать ба...
Zerve
zerve.ai
Среда разработки данных и искусственного интеллекта, созданная для команд, работающих с данными. Легко превращайте прототипы в программное обеспечение, готовое к развертыванию самостоятельно или передайте для развертывания команде инженеров.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra — это платформа самообслуживания, позволяющая инженерам машинного обучения определять конвейеры в реальном времени на основе необработанных данных о событиях. Подключите потоки событий, объявите о своих преобразованиях и мгновенно обслуживайте функции онлайн и офлайн. Никакой повторной реали...