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Программное обеспечение для маскировки данных
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Программное обеспечение для маскировки данных - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для маскировки данных защищает важные данные организации, маскируя их случайными символами или другими данными, чтобы они по-прежнему могли использоваться организацией, но не внешними силами.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.

K2View

K2View

k2view.com

K2View - это платформа для управления данными, обеспечивающая интеграцию и синхронизацию данных в реальном времени для бизнес-организаций.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.

Nymiz

Nymiz

nymiz.com

Nymiz – приложение для анонимизации данных, позволяющее заменять конфиденциальную информацию синтетическими данными и токенами для защиты конфиденциальности.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity - платформа для защиты данных, обеспечивающая управление конфиденциальной информацией и соблюдение нормативных стандартов.

Tonic.ai

Tonic.ai

tonic.ai

Tonic.ai создает безопасные синтетические данные, которые сохраняют свойства реальных наборов данных, обеспечивая конфиденциальность и доступность данных для организаций.

InfoSum

InfoSum

infosum.com

InfoSum - платформа для безопасного сотрудничества с данными, позволяющая компаниям анализировать и использовать данные клиентов без их передачи.

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp - платформа для совместной работы с данными, соединяющая офлайн и онлайн информации для анализа и таргетирования клиентов в рекламе.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori – платформа для обеспечения безопасности данных, позволяющая командам управлять доступом, отслеживать использование данных и соблюдение норм в одной консоли.

Original Software

Original Software

originalsoftware.com

Платформа для тестирования, поддерживающая управление и автоматизацию тестирования в ERP и других системах, снижая риски и экономя время.

TrueVault

TrueVault

truevault.com

TrueVault — платформа для управления данными, обеспечивающая безопасность и соответствие законам о конфиденциальности, особенно в здравоохранении.

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