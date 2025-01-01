Программное обеспечение для маскировки данных - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для маскировки данных защищает важные данные организации, маскируя их случайными символами или другими данными, чтобы они по-прежнему могли использоваться организацией, но не внешними силами.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.
K2View
k2view.com
K2View - это платформа для управления данными, обеспечивающая интеграцию и синхронизацию данных в реальном времени для бизнес-организаций.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.
Nymiz
nymiz.com
Nymiz – приложение для анонимизации данных, позволяющее заменять конфиденциальную информацию синтетическими данными и токенами для защиты конфиденциальности.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity - платформа для защиты данных, обеспечивающая управление конфиденциальной информацией и соблюдение нормативных стандартов.
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai создает безопасные синтетические данные, которые сохраняют свойства реальных наборов данных, обеспечивая конфиденциальность и доступность данных для организаций.
InfoSum
infosum.com
InfoSum - платформа для безопасного сотрудничества с данными, позволяющая компаниям анализировать и использовать данные клиентов без их передачи.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp - платформа для совместной работы с данными, соединяющая офлайн и онлайн информации для анализа и таргетирования клиентов в рекламе.
Satori
satoricyber.com
Satori – платформа для обеспечения безопасности данных, позволяющая командам управлять доступом, отслеживать использование данных и соблюдение норм в одной консоли.
Original Software
originalsoftware.com
Платформа для тестирования, поддерживающая управление и автоматизацию тестирования в ERP и других системах, снижая риски и экономя время.
TrueVault
truevault.com
TrueVault — платформа для управления данными, обеспечивающая безопасность и соответствие законам о конфиденциальности, особенно в здравоохранении.
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