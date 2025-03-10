Программное обеспечение для маскировки данных - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для маскировки данных защищает важные данные организации, маскируя их случайными символами или другими данными, чтобы они по-прежнему могли использоваться организацией, но не внешними силами.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.
K2View
k2view.com
K2View - это платформа для управления данными, обеспечивающая интеграцию и синхронизацию данных в реальном времени для бизнес-организаций.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.
Nymiz
nymiz.com
Nymiz – приложение для анонимизации данных, позволяющее заменять конфиденциальную информацию синтетическими данными и токенами для защиты конфиденциальности.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity - платформа для защиты данных, обеспечивающая управление конфиденциальной информацией и соблюдение нормативных стандартов.
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai создает безопасные синтетические данные, которые сохраняют свойства реальных наборов данных, обеспечивая конфиденциальность и доступность данных для организаций.
InfoSum
infosum.com
InfoSum — это ведущая в мире платформа для совместной работы с данными и единственная безопасная «чистая комната» для данных, которая позволяет компаниям повышать качество обслуживания клиентов, уделяя при этом приоритетное внимание конфиденциальности клиентов. InfoSum обеспечивает безопасные соединения между несколькими сторонами, чтобы раскрыть весь потенциал данных своих клиентов без риска раскрытия или неправильного использования. InfoSum не только уделяет приоритетное внимание конфиденциальности потребителей, но и усиливает ее с помощью запатентованной технологии предотвращения перемещения данных для создания наиболее защищенной, наиболее связанной и наиболее доступной сети для совместной работы с данными. InfoSum была основана в 2016 году с целью объединить мировые данные, не передавая их. Компания имеет множество патентов, защищающих ее изобретение о «неперемещении данных». У InfoSum есть офисы в США, Великобритании, Европе и Австралии. Компания готова к дальнейшему росту после инвестиций серии B в августе 2021 года и быстро расширяющейся клиентской базы.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — это платформа для совместной работы с данными для самых инновационных компаний мира. LiveRamp, лидер в области конфиденциальности потребителей, этики данных и основополагающей идентичности, устанавливает новый стандарт для построения связанного представления клиентов с непревзойденной ясностью и контекстом, одновременно защищая бренд и доверие потребителей. LiveRamp обеспечивает гибкость для совместной работы, где бы ни находились данные, для поддержки различных вариантов использования совместной работы с данными — внутри организаций, между брендами и в глобальной сети. Сотни мировых новаторов — от знаковых потребительских брендов и технологических гигантов до банков, розничных продавцов и лидеров здравоохранения — полагаются на LiveRamp для создания устойчивой ценности бренда и бизнеса за счет углубления взаимодействия и лояльности клиентов, активации новых партнерских отношений и максимизации ценности собственных услуг. данные, оставаясь при этом в авангарде меняющихся требований соответствия и конфиденциальности. LiveRamp базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами по всему миру.
Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных, которая позволяет группам обработки данных предоставить своим пользователям возможность быстро обрабатывать свои данные, соблюдая при этом требования безопасности и соответствия требованиям. Это, в свою очередь, помогает компаниям выигрывать с помощью данных и быстрее готовиться к использованию ИИ. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в ваших базах данных, озерах и хранилищах, отслеживает использование данных и динамически применяет политики безопасности. Комплексный DSP Satori управляет доступом, разрешениями, безопасностью и политиками соответствия — и все это с единой консоли. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в хранилищах данных и динамически отслеживает использование данных, применяя соответствующие политики безопасности. Satori позволяет группам обработки данных масштабировать эффективное использование данных во всей организации, соблюдая при этом все требования к безопасности данных и соответствию требованиям.
Original Software
originalsoftware.com
Нашей платформе корпоративного тестирования доверяют сотни компаний, поскольку она снижает риск возникновения ошибок и неудачных обновлений, а также экономит до 60 % времени, затрачиваемого на тестирование. Шагните в будущее с единой мощной платформой для управления, сбора данных и автоматизации тестирования всей ERP-системы и всего стека технологий. Локально, в облаке, в специальном приложении или на зеленом экране — тестируется все без исключения.
TrueVault
truevault.com
TrueVault — это комплексная платформа конфиденциальности, которая контролирует соблюдение законов о конфиденциальности данных. Наше программное обеспечение, созданное опытными юристами, выводит ваш бизнес с 0 до 100 и удерживает вас на этом уровне.
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