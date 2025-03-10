Программное обеспечение для маскировки данных - Самые популярные приложения

InfoSum

infosum.com

InfoSum — это ведущая в мире платформа для совместной работы с данными и единственная безопасная «чистая комната» для данных, которая позволяет компаниям повышать качество обслуживания клиентов, уделяя при этом приоритетное внимание конфиденциальности клиентов. InfoSum обеспечивает безопасные соединения между несколькими сторонами, чтобы раскрыть весь потенциал данных своих клиентов без риска раскрытия или неправильного использования. InfoSum не только уделяет приоритетное внимание конфиденциальности потребителей, но и усиливает ее с помощью запатентованной технологии предотвращения перемещения данных для создания наиболее защищенной, наиболее связанной и наиболее доступной сети для совместной работы с данными. InfoSum была основана в 2016 году с целью объединить мировые данные, не передавая их. Компания имеет множество патентов, защищающих ее изобретение о «неперемещении данных». У InfoSum есть офисы в США, Великобритании, Европе и Австралии. Компания готова к дальнейшему росту после инвестиций серии B в августе 2021 года и быстро расширяющейся клиентской базы.