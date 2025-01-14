Программное обеспечение для маскировки данных - Самые популярные приложения - Гуам

Nymiz

nymiz.com

Замените конфиденциальную информацию синтетическими данными, токенизацией или звездочками с помощью Nymiz. Это исключает возможность нарушения конфиденциальности данных, сохраняя при этом удобство использования и контекст данных, что делает их пригодными для совместного использования данных и приложений машинного обучения. Платформа обеспечивает различные рабочие процессы, как обратимые, так и необратимые, включая анонимизацию и псевдонимизацию. Он также предлагает методы замены, такие как токенизация и синтетическая замена данных, для анонимизации или редактирования данных, адаптированные к конкретному варианту использования и конечным целям вашей организации. Анонимизация данных на основе искусственного интеллекта для управления знаниями: -> Nymiz обнаруживает конфиденциальные данные в неструктурированных файлах (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf), а также в структурированных данных (базах данных) и анонимизирует или псевдонимизирует их обратимо или необратимо. -> Распознавая контекстно-зависимые данные, такие как имена, номера телефонов и номера социального страхования, Nymiz достигает превосходных результатов по сравнению с инструментами, в которых отсутствуют возможности искусственного интеллекта. -> Обеспечивает дополнительный уровень безопасности на уровне данных. Анонимизированная или псевдонимизированная информация не имеет практической ценности, если она украдена в результате нарушения безопасности или раскрыта в результате человеческой ошибки. -> Нимиз может читать данные на 102 языках, помимо английского и испанского. -> Nymiz обеспечивает соблюдение нормативных требований в отношении конфиденциальности и защиты данных для различных структур: GDPR, CCPA, LOGPD и других. Его команда специализируется на разработке индивидуальных решений для анонимизации данных, отвечающих уникальным требованиям вашей организации. -> Облачное решение (SaaS) -> Интеграция API -> Локальное решение -> ИТ-консалтинг и управленческие услуги