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Программное обеспечение для маскировки данных - Самые популярные приложения - Гренландия
Программное обеспечение для маскировки данных защищает важные данные организации, маскируя их случайными символами или другими данными, чтобы они по-прежнему могли использоваться организацией, но не внешними силами.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) позволяет работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает компании получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без внесени...
K2View
k2view.com
В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно ...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
Nymiz
nymiz.com
Замените конфиденциальную информацию синтетическими данными, токенизацией или звездочками с помощью Nymiz. Это исключает возможность нарушения конфиденциальности данных, сохраняя при этом удобство использования и контекст данных, что делает их пригодными для совместного использования данных и прилож...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизирует доступ к данным для всех потребителей технических данных, устраняя компромиссы между конфиденциальностью и доступностью данных. Решения Tonic синтезируют безопасные, высокоточные версии производственных данных, лишенные конфиденциальной информации и личных данных. Сотни кли...
InfoSum
infosum.com
InfoSum — это ведущая в мире платформа для совместной работы с данными и единственная безопасная «чистая комната» для данных, которая позволяет компаниям повышать качество обслуживания клиентов, уделяя при этом приоритетное внимание конфиденциальности клиентов. InfoSum обеспечивает безопасные соедин...
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — это платформа для совместной работы с данными для самых инновационных компаний мира. LiveRamp, лидер в области конфиденциальности потребителей, этики данных и основополагающей идентичности, устанавливает новый стандарт для построения связанного представления клиентов с непревзойденной ясн...
Protegrity
protegrity.com
Решения и продукты Protegrity для защиты данных могут улучшить возможности вашего бизнеса за счет защищенного и динамического обмена данными. Наш широкий спектр методов позволит вам разблокировать ваши данные и воплотить их в жизнь. Программное обеспечение для защиты данных Protegrity обеспечивает н...
Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных (DSP), которая обеспечивает самообслуживание данных и аналитику. В отличие от традиционного процесса доступа к данным вручную, в Satori у пользователей есть портал личных данных, где они могут увидеть все доступные наборы данных и получить к ним немедленный...
Original Software
originalsoftware.com
Нашей платформе корпоративного тестирования доверяют сотни компаний, поскольку она снижает риск возникновения ошибок и неудачных обновлений, а также экономит до 60 % времени, затрачиваемого на тестирование. Шагните в будущее с единой мощной платформой для управления, сбора данных и автоматизации тес...
TrueVault
truevault.com
TrueVault — это комплексная платформа конфиденциальности, которая контролирует соблюдение законов о конфиденциальности данных. Наше программное обеспечение, созданное опытными юристами, выводит ваш бизнес с 0 до 100 и удерживает вас на этом уровне.