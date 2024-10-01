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Программное обеспечение для маскировки данных - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для маскировки данных защищает важные данные организации, маскируя их случайными символами или другими данными, чтобы они по-прежнему могли использоваться организацией, но не внешними силами.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
K2View
k2view.com
В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно ...
Nymiz
nymiz.com
Анонимизация данных на основе искусственного интеллекта для управления знаниями -> Nymiz обнаруживает конфиденциальные данные в неструктурированных файлах (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf), а также в структурированных данных (базах данных), а также анонимизирует или псевдонимизирует их обра...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизирует доступ к данным для всех потребителей технических данных, устраняя компромиссы между конфиденциальностью и доступностью данных. Решения Tonic синтезируют безопасные, высокоточные версии производственных данных, лишенные конфиденциальной информации и личных данных. Сотни кли...
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — ведущая платформа подключения к данным для безопасного и эффективного использования данных. LiveRamp, основанный на основных возможностях разрешения идентификационных данных и беспрецедентной сети, позволяет компаниям и их партнерам лучше подключаться, контролировать и активировать данные...
Protegrity
protegrity.com
Решения и продукты Protegrity для защиты данных могут улучшить возможности вашего бизнеса за счет защищенного и динамического обмена данными. Наш широкий спектр методов позволит вам разблокировать ваши данные и воплотить их в жизнь. Программное обеспечение для защиты данных Protegrity обеспечивает н...
Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных (DSP), которая обеспечивает самообслуживание данных и аналитику. В отличие от традиционного процесса доступа к данным вручную, в Satori у пользователей есть портал личных данных, где они могут увидеть все доступные наборы данных и получить к ним немедленный...
Original Software
originalsoftware.com
Нашей платформе корпоративного тестирования доверяют сотни компаний, поскольку она снижает риск возникновения ошибок и неудачных обновлений, а также экономит до 60 % времени, затрачиваемого на тестирование. Шагните в будущее с единой мощной платформой для управления, сбора данных и автоматизации тес...
TrueVault
truevault.com
TrueVault — это комплексная платформа конфиденциальности, которая контролирует соблюдение законов о конфиденциальности данных. Наше программное обеспечение, созданное опытными юристами, выводит ваш бизнес с 0 до 100 и удерживает вас на этом уровне.
InfoSum
infosum.com
InfoSum Data Clean Room обеспечивает быстрое, простое и эффективное сотрудничество в области обработки данных, что максимизирует эффективность маркетинга в мире, где конфиденциальность превыше всего.