Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP) - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение Data Loss Prevention (DLP), также называемое программным обеспечением для предотвращения утечки данных, предназначено для защиты и управления конфиденциальной деловой информацией. Фундаментальным аспектом решений DLP является контроль распространения, который не позволяет пользователям отправлять конфиденциальные данные за пределы корпоративных сетей. Группы безопасности и сетевые администраторы устанавливают правила, которые регулируют, кто может получать доступ, изменять и передавать конфиденциальную информацию. Инструменты DLP управляют защитой данных как на уровне сети, так и на отдельных конечных точках, обеспечивая единообразное применение политик во всей организации. Эти инструменты имеют решающее значение для защиты данных и предотвращения внутренних утечек.
Отправить новое приложение
Box
box.com
Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Netskope
netskope.com
Netskope - платформа облачной безопасности, обеспечивающая видимость и контроль доступа к данным и приложениям с поддержкой принципов нулевой доверия.
Teramind
teramind.co
Teramind - платформа для мониторинга сотрудников, защиты данных и оптимизации процессов с помощью аналитики поведения пользователей в режиме реального времени.
Nira
nira.com
Nira - платформа для управления доступом к данным, защищает документы Google Workspace и Microsoft 365 от несанкционированного доступа и предоставляет инструменты для администраторов.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — платформа для управления SaaS, автоматизирующая процессы адаптации, управления доступом и соблюдения требований безопасности в облачных приложениях.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi - это платформа для обеспечения безопасности электронной почты, предлагающая защиту данных, шифрование и предотвращение потери данных для соблюдения нормативных стандартов.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI — инструмент для предотвращения утечек данных в Zendesk, обеспечивая защиту конфиденциальной информации и автоматическое обнаружение рисков.
1Fort
1fort.com
1Fort упрощает процесс получения киберстрахования для средних компаний, позволяя брокерам быстрее получать предложения и автоматизируя выполнение требований по безопасности.
© 2025 WebCatalog, Inc.