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Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP)
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Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Data Loss Prevention (DLP), также называемое программным обеспечением для предотвращения утечки данных, предназначено для защиты и управления конфиденциальной деловой информацией. Фундаментальным аспектом решений DLP является контроль распространения, который не позволяет пользователям отправлять конфиденциальные данные за пределы корпоративных сетей. Группы безопасности и сетевые администраторы устанавливают правила, которые регулируют, кто может получать доступ, изменять и передавать конфиденциальную информацию. Инструменты DLP управляют защитой данных как на уровне сети, так и на отдельных конечных точках, обеспечивая единообразное применение политик во всей организации. Эти инструменты имеют решающее значение для защиты данных и предотвращения внутренних утечек.

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Box

box.com

Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope - платформа облачной безопасности, обеспечивающая видимость и контроль доступа к данным и приложениям с поддержкой принципов нулевой доверия.

Teramind

Teramind

teramind.co

Teramind - платформа для мониторинга сотрудников, защиты данных и оптимизации процессов с помощью аналитики поведения пользователей в режиме реального времени.

Nira

Nira

nira.com

Nira - платформа для управления доступом к данным, защищает документы Google Workspace и Microsoft 365 от несанкционированного доступа и предоставляет инструменты для администраторов.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

BetterCloud

BetterCloud

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BetterCloud — платформа для управления SaaS, автоматизирующая процессы адаптации, управления доступом и соблюдения требований безопасности в облачных приложениях.

Trustifi

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Trustifi - это платформа для обеспечения безопасности электронной почты, предлагающая защиту данных, шифрование и предотвращение потери данных для соблюдения нормативных стандартов.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI — инструмент для предотвращения утечек данных в Zendesk, обеспечивая защиту конфиденциальной информации и автоматическое обнаружение рисков.

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort упрощает процесс получения киберстрахования для средних компаний, позволяя брокерам быстрее получать предложения и автоматизируя выполнение требований по безопасности.

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