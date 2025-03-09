Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP)
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP) - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение Data Loss Prevention (DLP), также называемое программным обеспечением для предотвращения утечки данных, предназначено для защиты и управления конфиденциальной деловой информацией. Фундаментальным аспектом решений DLP является контроль распространения, который не позволяет пользователям отправлять конфиденциальные данные за пределы корпоративных сетей. Группы безопасности и сетевые администраторы устанавливают правила, которые регулируют, кто может получать доступ, изменять и передавать конфиденциальную информацию. Инструменты DLP управляют защитой данных как на уровне сети, так и на отдельных конечных точках, обеспечивая единообразное применение политик во всей организации. Эти инструменты имеют решающее значение для защиты данных и предотвращения внутренних утечек.

Отправить новое приложение


BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud — платформа для управления SaaS, автоматизирующая процессы адаптации, управления доступом и соблюдения требований безопасности в облачных приложениях.

Box

Box

box.com

Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope - платформа облачной безопасности, обеспечивающая видимость и контроль доступа к данным и приложениям с поддержкой принципов нулевой доверия.

Nira

Nira

nira.com

NIRA - это платформа управления доступом к данным, которая помогает компаниям защитить свои документы Google Workspace и Microsoft 365 от несанкционированного доступа. Платформа обеспечивает полную видимость того, кто имеет доступ к информации о компании, мониторинг файловой активности, инструменты для управления разрешениями доступа к пользователям по нескольким файлам, а также надежные возможности массового восстановления и автоматизацию политики безопасности для администраторов. Компании интегрируют NIRA со своей рабочей пространством Google, Microsoft 365, OneDrive и SharePoint для выполнения административных, безопасности и соблюдения. Эти варианты использования включают мониторинг файлов в реальном времени, оповещения о нарушении, управление внешним доступом, расширенную автоматизацию и рабочие процессы безопасности сотрудников. NIRA предоставляет надежные инструменты для администраторов, а также для сотрудников. Портал безопасности сотрудников NIRA позволяет сотрудникам получить полную видимость и контроль над доступом к своим документам и снизить риск нарушения в одном месте. Это облегчает решение рисков и проведение аудитов безопасности. Нира поддерживается инвесторами, включая A.Capital, Decibel, SV Angel и 8-битный капитал.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Zendesk DLP от Nightfall AI — это собственный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для предотвращения утечки данных. Он предназначен для снижения риска распространения конфиденциального, вредоносного или личного контента в Zendesk. Этот инструмент, который также является облачным, считается точным и простым в использовании. Его основная функция — предотвращение раскрытия данных в приложениях искусственного интеллекта и конвейерах данных, а также предлагает особую функцию под названием «Брандмауэр Nightfall для искусственного интеллекта». Он адаптирован для различных каналов связи, включая SaaS и электронную почту, браузеры и пользовательские приложения. Более того, его можно интегрировать с рядом приложений, таких как Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github и многими другими. Nightfall AI предоставляет решения для обеспечения безопасности ИИ, внутренних рисков, безопасности SaaS, управления и рисков, а также внешних угроз. Что касается соответствия, он охватывает такие области, как HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 и SOX. Инструмент предлагает быстрый запуск API и такие функции, как обнаружение GenAI. Nightfall DLP используется для автоматического обнаружения и устранения утечки конфиденциальных и личных данных в Zendesk. Он предлагает оповещения в режиме реального времени и автоматические действия по устранению нарушений для снижения рабочей нагрузки по обеспечению соответствия, а также предоставляет детекторы на основе машинного обучения для выявления потенциальных рисков безопасности и соответствия требованиям с высокой точностью.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

Teramind

Teramind

teramind.co

Teramind - платформа для мониторинга сотрудников, защиты данных и оптимизации процессов с помощью аналитики поведения пользователей в режиме реального времени.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность как входящей, так и исходящей электронной почты от одного поставщика. Самым ценным активом любой организации, за исключением ее сотрудников, являются данные, содержащиеся в ее электронной почте, и ключевая цель Trustifi — обеспечить безопасность данных, репутации и брендов клиентов от всех угроз, связанных с электронной почтой. Благодаря входящему щиту Trustifi, предотвращению потери данных, защите от захвата учетных записей и шифрованию электронной почты клиенты всегда на шаг впереди злоумышленников. www.trustifi.com

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort упрощает процесс размещения киберстрахования для предприятий среднего бизнеса, экономя время и деньги страховых брокеров и их клиентов. Брокеры используют 1Fort, чтобы котировать больше рынков за меньшее время, помогая своим клиентам застраховаться за дни, а не недели. Предприятия используют 1Fort для автоматизации до 90% работы по обеспечению требований безопасности, что позволяет им получить более выгодные цены и более полное покрытие.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.

Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP) - Самые популярные приложения - Ватикан - WebCatalog