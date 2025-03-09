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Программное обеспечение Data Loss Prevention (DLP), также называемое программным обеспечением для предотвращения утечки данных, предназначено для защиты и управления конфиденциальной деловой информацией. Фундаментальным аспектом решений DLP является контроль распространения, который не позволяет пользователям отправлять конфиденциальные данные за пределы корпоративных сетей. Группы безопасности и сетевые администраторы устанавливают правила, которые регулируют, кто может получать доступ, изменять и передавать конфиденциальную информацию. Инструменты DLP управляют защитой данных как на уровне сети, так и на отдельных конечных точках, обеспечивая единообразное применение политик во всей организации. Эти инструменты имеют решающее значение для защиты данных и предотвращения внутренних утечек.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — платформа для управления SaaS, автоматизирующая процессы адаптации, управления доступом и соблюдения требований безопасности в облачных приложениях.
Box
box.com
Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.
Netskope
netskope.com
Netskope - платформа облачной безопасности, обеспечивающая видимость и контроль доступа к данным и приложениям с поддержкой принципов нулевой доверия.
Nira
nira.com
NIRA - это платформа управления доступом к данным, которая помогает компаниям защитить свои документы Google Workspace и Microsoft 365 от несанкционированного доступа. Платформа обеспечивает полную видимость того, кто имеет доступ к информации о компании, мониторинг файловой активности, инструменты для управления разрешениями доступа к пользователям по нескольким файлам, а также надежные возможности массового восстановления и автоматизацию политики безопасности для администраторов. Компании интегрируют NIRA со своей рабочей пространством Google, Microsoft 365, OneDrive и SharePoint для выполнения административных, безопасности и соблюдения. Эти варианты использования включают мониторинг файлов в реальном времени, оповещения о нарушении, управление внешним доступом, расширенную автоматизацию и рабочие процессы безопасности сотрудников. NIRA предоставляет надежные инструменты для администраторов, а также для сотрудников. Портал безопасности сотрудников NIRA позволяет сотрудникам получить полную видимость и контроль над доступом к своим документам и снизить риск нарушения в одном месте. Это облегчает решение рисков и проведение аудитов безопасности. Нира поддерживается инвесторами, включая A.Capital, Decibel, SV Angel и 8-битный капитал.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Nightfall AI
nightfall.ai
Zendesk DLP от Nightfall AI — это собственный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для предотвращения утечки данных. Он предназначен для снижения риска распространения конфиденциального, вредоносного или личного контента в Zendesk. Этот инструмент, который также является облачным, считается точным и простым в использовании. Его основная функция — предотвращение раскрытия данных в приложениях искусственного интеллекта и конвейерах данных, а также предлагает особую функцию под названием «Брандмауэр Nightfall для искусственного интеллекта». Он адаптирован для различных каналов связи, включая SaaS и электронную почту, браузеры и пользовательские приложения. Более того, его можно интегрировать с рядом приложений, таких как Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github и многими другими. Nightfall AI предоставляет решения для обеспечения безопасности ИИ, внутренних рисков, безопасности SaaS, управления и рисков, а также внешних угроз. Что касается соответствия, он охватывает такие области, как HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 и SOX. Инструмент предлагает быстрый запуск API и такие функции, как обнаружение GenAI. Nightfall DLP используется для автоматического обнаружения и устранения утечки конфиденциальных и личных данных в Zendesk. Он предлагает оповещения в режиме реального времени и автоматические действия по устранению нарушений для снижения рабочей нагрузки по обеспечению соответствия, а также предоставляет детекторы на основе машинного обучения для выявления потенциальных рисков безопасности и соответствия требованиям с высокой точностью.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.
Teramind
teramind.co
Teramind - платформа для мониторинга сотрудников, защиты данных и оптимизации процессов с помощью аналитики поведения пользователей в режиме реального времени.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность как входящей, так и исходящей электронной почты от одного поставщика. Самым ценным активом любой организации, за исключением ее сотрудников, являются данные, содержащиеся в ее электронной почте, и ключевая цель Trustifi — обеспечить безопасность данных, репутации и брендов клиентов от всех угроз, связанных с электронной почтой. Благодаря входящему щиту Trustifi, предотвращению потери данных, защите от захвата учетных записей и шифрованию электронной почты клиенты всегда на шаг впереди злоумышленников. www.trustifi.com
1Fort
1fort.com
1Fort упрощает процесс размещения киберстрахования для предприятий среднего бизнеса, экономя время и деньги страховых брокеров и их клиентов. Брокеры используют 1Fort, чтобы котировать больше рынков за меньшее время, помогая своим клиентам застраховаться за дни, а не недели. Предприятия используют 1Fort для автоматизации до 90% работы по обеспечению требований безопасности, что позволяет им получить более выгодные цены и более полное покрытие.
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