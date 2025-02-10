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Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP)
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Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP) - Самые популярные приложения - Сомали

Программное обеспечение Data Loss Prevention (DLP), также называемое программным обеспечением для предотвращения утечки данных, предназначено для защиты и управления конфиденциальной деловой информацией. Фундаментальным аспектом решений DLP является контроль распространения, который не позволяет пользователям отправлять конфиденциальные данные за пределы корпоративных сетей. Группы безопасности и сетевые администраторы устанавливают правила, которые регулируют, кто может получать доступ, изменять и передавать конфиденциальную информацию. Инструменты DLP управляют защитой данных как на уровне сети, так и на отдельных конечных точках, обеспечивая единообразное применение политик во всей организации. Эти инструменты имеют решающее значение для защиты данных и предотвращения внутренних утечек.

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BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud — это ведущая на рынке платформа управления SaaS, позволяющая ИТ-командам исключить до 78 % работы по управлению SaaS. BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ к приложениям SaaS и права на них, а также политики безопасности в среде с несколькими SaaS. Благодаря оптимизации и автоматизации критически важной работы, такой как процессы жизненного цикла пользователей и повседневные операции, тысячи клиентов BetterCloud получают большую операционную эффективность и производительность труда сотрудников. Имея более чем 10-летний опыт работы в сфере SaaS-операций, BetterCloud теперь обслуживает крупнейшее в мире сообщество экспертов SaaSOps. Будучи организатором Altitude, ведущего в отрасли мероприятия SaaSOps, и издателем ежегодного отчета о состоянии SaaSOps, исчерпывающего исследования рынка в этой категории, BetterCloud признан клиентами (G2) и ведущими аналитическими фирмами (Gartner и Forrester) лидером рынка SaaS. Управление операциями. Для ИТ-команд, которые управляют средами с несколькими SaaS, BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ и права к приложениям SaaS, а также политики безопасности. В отличие от решений по управлению идентификацией и доступом, которые требуют ручного вмешательства и создания пользовательских сценариев, или решений ИТ-службы поддержки, которые генерируют заявки для ручной обработки, детальная, мощная автоматизация BetterCloud и неограниченное количество настраиваемых рабочих процессов дополняют автоматизацию IAM и службы поддержки, повышая эффективность ИТ за счет сокращения затрат. до 78% управленческой работы SaaS. Если ваша ИТ-команда пишет сценарии или вручную управляет доступом к приложениям, файлам, папкам и группам для всех, кто присоединяется, покидает или перемещается внутри вашей организации, вы тратите таланты и ресурсы, которые не можете сэкономить, на проблемы, которые BetterCloud может автоматизировать. Компания BetterCloud со штаб-квартирой в Нью-Йорке, производственным и инженерным офисом в Атланте, штат Джорджия, а также инновационными центрами и удаленными специалистами по всей территории США, поддерживается, среди прочего, некоторыми из лучших технологических инвесторов, включая Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital и Accel.

Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания Box была основана в 2005 году. Box упрощает компаниям совместную работу, обмен контентом и управление им в Интернете.

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реальном времени для людей, устройств и данных, где бы они ни находились. Netskope помогает клиентам снизить риски, повысить производительность и получить непревзойденную прозрачность любой активности в облаке, Интернете и частных приложениях. Тысячи клиентов доверяют Netskope и ее мощной сети NewEdge в борьбе с развивающимися угрозами, новыми рисками, технологическими сдвигами, организационными и сетевыми изменениями, а также новыми нормативными требованиями.

Nira

Nira

nira.com

Nira — это платформа управления доступом к данным, которая помогает компаниям защитить свои документы Google Workspace и Microsoft 365 от несанкционированного доступа. Платформа обеспечивает полную видимость того, кто имеет доступ к информации компании, мониторинг активности файлов, инструменты для управления разрешениями доступа пользователей к нескольким файлам, а также надежные возможности массового исправления и автоматизации политик безопасности для администраторов. Компании интегрируют Nira со своими средами Google Workspace, Microsoft 365, OneDrive и SharePoint для реализации сценариев использования в администрировании, безопасности и соблюдении нормативных требований. Эти варианты использования включают мониторинг файлов в реальном времени, оповещения о нарушениях, управление внешним доступом, расширенную автоматизацию и рабочие процессы безопасности сотрудников. Nira предоставляет надежные инструменты как для администраторов, так и для сотрудников. Портал безопасности сотрудников Nira позволяет сотрудникам получить полную видимость и контроль над доступом к своим документам, а также снизить риск взлома в одном месте. Это упрощает устранение рисков и проведение проверок безопасности. Nira поддерживают такие инвесторы, как A.Capital, Decibel, SV Angel и 8-Bit Capital.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Zendesk DLP от Nightfall AI — это собственный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для предотвращения утечки данных. Он предназначен для снижения риска распространения конфиденциального, вредоносного или личного контента в Zendesk. Этот инструмент, который также является облачным, считается точным и простым в использовании. Его основная функция — предотвращение раскрытия данных в приложениях искусственного интеллекта и конвейерах данных, а также предлагает особую функцию под названием «Брандмауэр Nightfall для искусственного интеллекта». Он адаптирован для различных каналов связи, включая SaaS и электронную почту, браузеры и пользовательские приложения. Более того, его можно интегрировать с рядом приложений, таких как Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github и многими другими. Nightfall AI предоставляет решения для обеспечения безопасности ИИ, внутренних рисков, безопасности SaaS, управления и рисков, а также внешних угроз. Что касается соответствия, он охватывает такие области, как HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 и SOX. Инструмент предлагает быстрый запуск API и такие функции, как обнаружение GenAI. Nightfall DLP используется для автоматического обнаружения и устранения утечки конфиденциальных и личных данных в Zendesk. Он предлагает оповещения в режиме реального времени и автоматические действия по устранению нарушений для снижения рабочей нагрузки по обеспечению соответствия, а также предоставляет детекторы на основе машинного обучения для выявления потенциальных рисков безопасности и соответствия требованиям с высокой точностью.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. Освоение Coro занимает несколько минут и предназначено для того, чтобы исключить кибербезопасность из вашего списка дел. Coro оснащен искусственным интеллектом, который делает всю работу за вас. Наш ИИ устраняет 95% угроз, с остальными вы можете справиться с помощью уникальной технологии Coro «Решение в один клик». Коро считает, что вы имеете право на кибербезопасность корпоративного уровня, независимо от вашего размера. Получите кибербезопасность, какой вы еще никогда не видели. Попробуйте Коро сегодня.

Teramind

Teramind

teramind.co

Teramind — ведущий мировой поставщик решений для управления внутренними угрозами, предотвращения потери данных, а также решений для оптимизации производительности и процессов на основе анализа поведения пользователей. Обслуживая предприятия, государственные учреждения и малый и средний бизнес, Teramind предоставил более 10 000 организаций по всему миру действенную, подкрепленную данными информацию о рабочей силе, которая снижает риски, повышает производительность и оптимизирует бизнес-операции. Полностью настраиваемая платформа Teramind позволяет предприятиям обеспечить объективность данных при принятии решений и операциях. Платформа Teramind, доступная в виде локального, облачного, частного облака или гибридного развертывания, позволяет организациям обнаруживать, предотвращать и смягчать внутренние угрозы и потерю данных с помощью доказательств, подтвержденных судебно-медицинской экспертизой, одновременно предоставляя подробные данные о поведении, которые повышают эффективность, производительность и производительность.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность как входящей, так и исходящей электронной почты от одного поставщика. Самым ценным активом любой организации, за исключением ее сотрудников, являются данные, содержащиеся в ее электронной почте, и ключевая цель Trustifi — обеспечить безопасность данных, репутации и брендов клиентов от всех угроз, связанных с электронной почтой. Благодаря входящему щиту Trustifi, предотвращению потери данных, защите от захвата учетных записей и шифрованию электронной почты клиенты всегда на шаг впереди злоумышленников. www.trustifi.com

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort упрощает процесс размещения киберстрахования для предприятий среднего бизнеса, экономя время и деньги страховых брокеров и их клиентов. Брокеры используют 1Fort, чтобы котировать больше рынков за меньшее время, помогая своим клиентам застраховаться за дни, а не недели. Предприятия используют 1Fort для автоматизации до 90% работы по обеспечению требований безопасности, что позволяет им получить более выгодные цены и более полное покрытие.

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