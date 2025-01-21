Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP) - Самые популярные приложения - Сербия

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud — это ведущая на рынке платформа управления SaaS, позволяющая ИТ-командам исключить до 78 % работы по управлению SaaS. BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ к приложениям SaaS и права на них, а также политики безопасности в среде с несколькими SaaS. Благодаря оптимизации и автоматизации критически важной работы, такой как процессы жизненного цикла пользователей и повседневные операции, тысячи клиентов BetterCloud получают большую операционную эффективность и производительность труда сотрудников. Имея более чем 10-летний опыт работы в сфере SaaS-операций, BetterCloud теперь обслуживает крупнейшее в мире сообщество экспертов SaaSOps. Будучи организатором Altitude, ведущего в отрасли мероприятия SaaSOps, и издателем ежегодного отчета о состоянии SaaSOps, исчерпывающего исследования рынка в этой категории, BetterCloud признан клиентами (G2) и ведущими аналитическими фирмами (Gartner и Forrester) лидером рынка SaaS. Управление операциями. Для ИТ-команд, которые управляют средами с несколькими SaaS, BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ и права к приложениям SaaS, а также политики безопасности. В отличие от решений по управлению идентификацией и доступом, которые требуют ручного вмешательства и создания пользовательских сценариев, или решений ИТ-службы поддержки, которые генерируют заявки для ручной обработки, детальная, мощная автоматизация BetterCloud и неограниченное количество настраиваемых рабочих процессов дополняют автоматизацию IAM и службы поддержки, повышая эффективность ИТ за счет сокращения затрат. до 78% управленческой работы SaaS. Если ваша ИТ-команда пишет сценарии или вручную управляет доступом к приложениям, файлам, папкам и группам для всех, кто присоединяется, покидает или перемещается внутри вашей организации, вы тратите таланты и ресурсы, которые не можете сэкономить, на проблемы, которые BetterCloud может автоматизировать. Компания BetterCloud со штаб-квартирой в Нью-Йорке, производственным и инженерным офисом в Атланте, штат Джорджия, а также инновационными центрами и удаленными специалистами по всей территории США, поддерживается, среди прочего, некоторыми из лучших технологических инвесторов, включая Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital и Accel.