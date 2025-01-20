Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP) - Самые популярные приложения - Румыния
Программное обеспечение Data Loss Prevention (DLP), также называемое программным обеспечением для предотвращения утечки данных, предназначено для защиты и управления конфиденциальной деловой информацией. Фундаментальным аспектом решений DLP является контроль распространения, который не позволяет пользователям отправлять конфиденциальные данные за пределы корпоративных сетей. Группы безопасности и сетевые администраторы устанавливают правила, которые регулируют, кто может получать доступ, изменять и передавать конфиденциальную информацию. Инструменты DLP управляют защитой данных как на уровне сети, так и на отдельных конечных точках, обеспечивая единообразное применение политик во всей организации. Эти инструменты имеют решающее значение для защиты данных и предотвращения внутренних утечек.
Отправить новое приложение
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания Box была основана в 2005 году. Box упрощает компаниям совместную работу, обмен контентом и управление им в Интернете.
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — это ведущая на рынке платформа управления SaaS, позволяющая ИТ-командам исключить до 78 % работы по управлению SaaS. BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ к приложениям SaaS и права на них, а также политики безопасности в среде с несколькими SaaS. Благодаря оптимизации и автоматизации критически важной работы, такой как процессы жизненного цикла пользователей и повседневные операции, тысячи клиентов BetterCloud получают большую операционную эффективность и производительность труда сотрудников. Имея более чем 10-летний опыт работы в сфере SaaS-операций, BetterCloud теперь обслуживает крупнейшее в мире сообщество экспертов SaaSOps. Будучи организатором Altitude, ведущего в отрасли мероприятия SaaSOps, и издателем ежегодного отчета о состоянии SaaSOps, исчерпывающего исследования рынка в этой категории, BetterCloud признан клиентами (G2) и ведущими аналитическими фирмами (Gartner и Forrester) лидером рынка SaaS. Управление операциями. Для ИТ-команд, которые управляют средами с несколькими SaaS, BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ и права к приложениям SaaS, а также политики безопасности. В отличие от решений по управлению идентификацией и доступом, которые требуют ручного вмешательства и создания пользовательских сценариев, или решений ИТ-службы поддержки, которые генерируют заявки для ручной обработки, детальная, мощная автоматизация BetterCloud и неограниченное количество настраиваемых рабочих процессов дополняют автоматизацию IAM и службы поддержки, повышая эффективность ИТ за счет сокращения затрат. до 78% управленческой работы SaaS. Если ваша ИТ-команда пишет сценарии или вручную управляет доступом к приложениям, файлам, папкам и группам для всех, кто присоединяется, покидает или перемещается внутри вашей организации, вы тратите таланты и ресурсы, которые не можете сэкономить, на проблемы, которые BetterCloud может автоматизировать. Компания BetterCloud со штаб-квартирой в Нью-Йорке, производственным и инженерным офисом в Атланте, штат Джорджия, а также инновационными центрами и удаленными специалистами по всей территории США, поддерживается, среди прочего, некоторыми из лучших технологических инвесторов, включая Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital и Accel.
Netskope
netskope.com
Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реальном времени для людей, устройств и данных, где бы они ни находились. Netskope помогает клиентам снизить риски, повысить производительность и получить непревзойденную прозрачность любой активности в облаке, Интернете и частных приложениях. Тысячи клиентов доверяют Netskope и ее мощной сети NewEdge в борьбе с развивающимися угрозами, новыми рисками, технологическими сдвигами, организационными и сетевыми изменениями, а также новыми нормативными требованиями.
Nira
nira.com
Nira — это платформа управления доступом к данным, которая помогает компаниям защитить свои документы Google Workspace и Microsoft 365 от несанкционированного доступа. Платформа обеспечивает полную видимость того, кто имеет доступ к информации компании, мониторинг активности файлов, инструменты для управления разрешениями доступа пользователей к нескольким файлам, а также надежные возможности массового исправления и автоматизации политик безопасности для администраторов. Компании интегрируют Nira со своими средами Google Workspace, Microsoft 365, OneDrive и SharePoint для реализации сценариев использования в администрировании, безопасности и соблюдении нормативных требований. Эти варианты использования включают мониторинг файлов в реальном времени, оповещения о нарушениях, управление внешним доступом, расширенную автоматизацию и рабочие процессы безопасности сотрудников. Nira предоставляет надежные инструменты как для администраторов, так и для сотрудников. Портал безопасности сотрудников Nira позволяет сотрудникам получить полную видимость и контроль над доступом к своим документам, а также снизить риск взлома в одном месте. Это упрощает устранение рисков и проведение проверок безопасности. Nira поддерживают такие инвесторы, как A.Capital, Decibel, SV Angel и 8-Bit Capital.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
Nightfall AI
nightfall.ai
Zendesk DLP от Nightfall AI — это собственный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для предотвращения утечки данных. Он предназначен для снижения риска распространения конфиденциального, вредоносного или личного контента в Zendesk. Этот инструмент, который также является облачным, считается точным и простым в использовании. Его основная функция — предотвращение раскрытия данных в приложениях искусственного интеллекта и конвейерах данных, а также предлагает особую функцию под названием «Брандмауэр Nightfall для искусственного интеллекта». Он адаптирован для различных каналов связи, включая SaaS и электронную почту, браузеры и пользовательские приложения. Более того, его можно интегрировать с рядом приложений, таких как Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github и многими другими. Nightfall AI предоставляет решения для обеспечения безопасности ИИ, внутренних рисков, безопасности SaaS, управления и рисков, а также внешних угроз. Что касается соответствия, он охватывает такие области, как HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 и SOX. Инструмент предлагает быстрый запуск API и такие функции, как обнаружение GenAI. Nightfall DLP используется для автоматического обнаружения и устранения утечки конфиденциальных и личных данных в Zendesk. Он предлагает оповещения в режиме реального времени и автоматические действия по устранению нарушений для снижения рабочей нагрузки по обеспечению соответствия, а также предоставляет детекторы на основе машинного обучения для выявления потенциальных рисков безопасности и соответствия требованиям с высокой точностью.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. Освоение Coro занимает несколько минут и предназначено для того, чтобы исключить кибербезопасность из вашего списка дел. Coro оснащен искусственным интеллектом, который делает всю работу за вас. Наш ИИ устраняет 95% угроз, с остальными вы можете справиться с помощью уникальной технологии Coro «Решение в один клик». Коро считает, что вы имеете право на кибербезопасность корпоративного уровня, независимо от вашего размера. Получите кибербезопасность, какой вы еще никогда не видели. Попробуйте Коро сегодня.
Teramind
teramind.co
Teramind — ведущий мировой поставщик решений для управления внутренними угрозами, предотвращения потери данных, а также решений для оптимизации производительности и процессов на основе анализа поведения пользователей. Обслуживая предприятия, государственные учреждения и малый и средний бизнес, Teramind предоставил более 10 000 организаций по всему миру действенную, подкрепленную данными информацию о рабочей силе, которая снижает риски, повышает производительность и оптимизирует бизнес-операции. Полностью настраиваемая платформа Teramind позволяет предприятиям обеспечить объективность данных при принятии решений и операциях. Платформа Teramind, доступная в виде локального, облачного, частного облака или гибридного развертывания, позволяет организациям обнаруживать, предотвращать и смягчать внутренние угрозы и потерю данных с помощью доказательств, подтвержденных судебно-медицинской экспертизой, одновременно предоставляя подробные данные о поведении, которые повышают эффективность, производительность и производительность.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность как входящей, так и исходящей электронной почты от одного поставщика. Самым ценным активом любой организации, за исключением ее сотрудников, являются данные, содержащиеся в ее электронной почте, и ключевая цель Trustifi — обеспечить безопасность данных, репутации и брендов клиентов от всех угроз, связанных с электронной почтой. Благодаря входящему щиту Trustifi, предотвращению потери данных, защите от захвата учетных записей и шифрованию электронной почты клиенты всегда на шаг впереди злоумышленников. www.trustifi.com
1Fort
1fort.com
1Fort упрощает процесс размещения киберстрахования для предприятий среднего бизнеса, экономя время и деньги страховых брокеров и их клиентов. Брокеры используют 1Fort, чтобы котировать больше рынков за меньшее время, помогая своим клиентам застраховаться за дни, а не недели. Предприятия используют 1Fort для автоматизации до 90% работы по обеспечению требований безопасности, что позволяет им получить более выгодные цены и более полное покрытие.