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Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP) - Самые популярные приложения - Люксембург

Программное обеспечение Data Loss Prevention (DLP), также называемое программным обеспечением для предотвращения утечки данных, предназначено для защиты и управления конфиденциальной деловой информацией. Фундаментальным аспектом решений DLP является контроль распространения, который не позволяет пользователям отправлять конфиденциальные данные за пределы корпоративных сетей. Группы безопасности и сетевые администраторы устанавливают правила, которые регулируют, кто может получать доступ, изменять и передавать конфиденциальную информацию. Инструменты DLP управляют защитой данных как на уровне сети, так и на отдельных конечных точках, обеспечивая единообразное применение политик во всей организации. Эти инструменты имеют решающее значение для защиты данных и предотвращения внутренних утечек.

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Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания...

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реал...

Nira

Nira

nira.com

Nira — это платформа управления доступом к данным, которая помогает компаниям защитить свои документы Google Workspace и Microsoft 365 от несанкционированного доступа. Платформа обеспечивает полную видимость того, кто имеет доступ к информации компании, мониторинг активности файлов, инструменты для ...

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud — это ведущая на рынке платформа управления SaaS, позволяющая ИТ-командам исключить до 78 % работы по управлению SaaS. BetterCloud автоматизирует адаптацию, отключение и изменения в середине жизненного цикла, доступ к приложениям SaaS и права, а также политики безопасности в среде с неск...

Teramind

Teramind

teramind.co

Teramind — ведущий мировой поставщик решений для управления внутренними угрозами, предотвращения потери данных, а также решений для оптимизации производительности и процессов на основе анализа поведения пользователей. Обслуживая предприятия, государственные учреждения и малый и средний бизнес, Teram...

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. О...

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Zendesk DLP от Nightfall AI — это собственный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для предотвращения утечки данных. Он предназначен для снижения риска распространения конфиденциального, вредоносного или личного контента в Zendesk. Этот инструмент, который также является облачным, ...

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort упрощает процесс размещения киберстрахования для предприятий среднего бизнеса, экономя время и деньги страховых брокеров и их клиентов. Брокеры используют 1Fort, чтобы котировать больше рынков за меньшее время, помогая своим клиентам застраховаться за дни, а не недели. Предприятия используют 1...

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность...

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