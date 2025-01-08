Программное обеспечение для предотвращения потери данных (DLP) - Самые популярные приложения - Гамбия

Nightfall AI

nightfall.ai

Zendesk DLP от Nightfall AI — это собственный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для предотвращения утечки данных. Он предназначен для снижения риска распространения конфиденциального, вредоносного или личного контента в Zendesk. Этот инструмент, который также является облачным, считается точным и простым в использовании. Его основная функция — предотвращение раскрытия данных в приложениях искусственного интеллекта и конвейерах данных, а также предлагает особую функцию под названием «Брандмауэр Nightfall для искусственного интеллекта». Он адаптирован для различных каналов связи, включая SaaS и электронную почту, браузеры и пользовательские приложения. Более того, его можно интегрировать с рядом приложений, таких как Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github и многими другими. Nightfall AI предоставляет решения для обеспечения безопасности ИИ, внутренних рисков, безопасности SaaS, управления и рисков, а также внешних угроз. Что касается соответствия, он охватывает такие области, как HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 и SOX. Инструмент предлагает быстрый запуск API и такие функции, как обнаружение GenAI. Nightfall DLP используется для автоматического обнаружения и устранения утечки конфиденциальных и личных данных в Zendesk. Он предлагает оповещения в режиме реального времени и автоматические действия по исправлению для снижения рабочей нагрузки по обеспечению соответствия, а также предоставляет детекторы на основе машинного обучения для выявления потенциальных рисков безопасности и соответствия с высокой точностью.