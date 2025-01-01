Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для маркировки данных
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для маркировки данных - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для маркировки данных, также известное как обучающие данные, аннотации данных или программное обеспечение для маркировки данных, играет решающую роль в преобразовании немаркированных данных в маркированные данные, необходимые для разработки точных алгоритмов искусственного интеллекта. Эти инструменты предлагают ряд функциональных возможностей, включая маркировку с помощью машинного обучения, участие рабочей группы или маркировку, управляемую пользователем. Некоторые платформы даже допускают комбинацию этих подходов, предлагая гибкость в выборе методов маркировки на основе таких факторов, как стоимость, качество и скорость. Эти инструменты различаются по поддержке различных типов данных, таких как изображения, видео, аудио и текст, включая такие подмножества, как спутниковые изображения и LIDAR. Типы аннотаций также различаются и охватывают такие задачи, как сегментация изображений, обнаружение объектов, распознавание именованных объектов (NER), анализ настроений, транскрипция и распознавание эмоций. Чтобы гарантировать качество этикеток, большинство программ используют такие показатели, как консенсус и достоверность. Эта гарантия качества имеет решающее значение для контролируемого обучения — основополагающего подхода к машинному обучению, который требует маркированных данных для точных прогнозов. Интеграция с платформами обработки данных и машинного обучения является обычным явлением, что облегчает плавную передачу данных от маркировки к обучению моделей. Чтобы претендовать на включение в категорию «Маркировка данных», продукт обычно объединяет управляемую рабочую силу или службы маркировки данных, гарантирует точность и согласованность маркировки, предлагает аналитику для мониторинга точности и скорости маркировки, а также обеспечивает плавную интеграцию с платформами обработки данных и машинного обучения.

Отправить новое приложение


Appen

Appen

appen.com

Appen - платформа для сбора и аннотации данных, улучшающая обучение и понимание ИИ, включая распознавание речи и текстов в различных контекстах.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Labelbox - платформа для аннотирования данных, позволяющая пользователям создавать и оптимизировать приложения ИИ, обучать модели и автоматизировать задачи.

Avala

Avala

avala.ai

Avala обеспечивает быструю и точную разметку данных с минимальными затратами времени. Платформа поддерживает полный цикл работы с ИИ, включая управление данными и обучение.

V7

V7

v7labs.com

V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.

Prolific

Prolific

prolific.com

Prolific - платформа для сбора высококачественных данных от участников для исследований и обучения ИИ.

Scale AI

Scale AI

scale.com

Scale AI - платформа для ускоренной разработки приложений ИИ, включая курирование данных, маркировку и оценку моделей с поддержкой генеративных технологий.

Surge AI

Surge AI

surgehq.ai

Surge AI - платформа для сбора и аннотирования данных, поддерживающая разработку моделей ИИ с фокусом на обработку естественного языка и компьютерное зрение.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

SuperAnnotate - платформа для аннотации данных, оптимизации подготовки наборов данных с использованием инструментов контроля качества и автоматизации для машинного обучения.

Supervisely

Supervisely

supervisely.com

Платформа Supervisely обеспечивает управление аннотацией изображений и обучение нейросетей, упрощая процесс анализа данных для проектов в области ИИ.

CVAT.ai

CVAT.ai

cvat.ai

CVAT.AI - инструмент для аннотирования изображений, видео и 3D-данных, поддерживающий сотрудничество команд и интеграцию с облачными сервисами.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr - платформа для аннотации данных, оптимизирующая процесс маркировки изображений для моделей компьютерного зрения.

super.AI

super.AI

super.ai

Приложение super.AI автоматизирует бизнес-процессы с помощью интеллектуальной обработки документов, обеспечивая гарантированные результаты.

UBIAI

UBIAI

ubiai.tools

UBIAI — инструмент аннотирования текста, позволяющий использовать ИИ для обработки документов и данных в различных отраслях, включая классификацию и распознавание.

Encord

Encord

encord.com

Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.

SUPA

SUPA

supa.so

SUPA — приложение для построения ИИ, использующее человеческие знания и интуицию для автоматизации разметки данных и аннотаций.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.

Universal Data Tool

Universal Data Tool

universaldatatool.com

Universal Data Tool — это приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, поддерживающее совместную работу в реальном времени.

Humanloop

Humanloop

humanloop.com

Humanloop — платформа для разработки и оценки приложений на основе крупных языковых моделей с интеграцией обратной связи человека.

Shaip

Shaip

shaip.com

Shaip предоставляет высококачественные структурированные данные для разработки ИИ/МЛ моделей в секторах здравоохранения, ИИ для общения и компьютерного зрения.

TrainingData.io

TrainingData.io

trainingdata.io

TrainingData.io — приложение для разметки изображений и видео в радиологии и патологии, используемое для создания моделей машинного обучения.

LinkedAI

LinkedAI

linkedai.co

LinkedAI — это решение для управления данными обучения ИИ с инструментами быстрой разметки, генерацией синтетических данных и автоматизацией процессов.

Sama AI

Sama AI

sama.com

Sama AI предоставляет решения по аннотации данных для моделей ИИ в области компьютерного зрения, обеспечивая высокую точность и этичность.

Picterra

Picterra

picterra.ch

Picterra - платформа для обучения и управления моделями машинного обучения, анализирующая геопространственные данные с использованием спутниковых и дронов.

Crowd AI

Crowd AI

crowdai.com

CrowdAI democratizes визуальный ИИ, позволяя компаниям автоматизировать рабочие процессы и извлекать ценность из изображений и видео.

SentiSight.ai

SentiSight.ai

sentisight.ai

SentiSight.ai — это веб-платформа для аннотирования изображений и разработки приложений на основе ИИ, предлагающая инструменты для обучения и улучшения моделей.

Alegion

Alegion

alegion.com

Alegion — платформа для аннотации данных, используемая для подготовки и маркировки данных для ИИ и машинного обучения.

Jaxon.ai

Jaxon.ai

jaxon.ai

Jaxon.ai — платформа, помогающая командам по анализу данных разработать эффективные ИИ-системы с учетом лучших практик и собственных данных.

M47.AI

M47.AI

m47.ai

M47.AI — это платформа для интеллектуального аннотирования данных, позволяющая обучать модели машинного обучения с помощью инструментов аннотации текста и международной рабочей силы.

Datasaur NLP

Datasaur NLP

datasaur.ai

NLP DataSaur — платформа для маркировки данных, оптимизирующая процессы NLP и LLM, повышая эффективность и точность работы команд.

BasicAI Cloud

BasicAI Cloud

basic.ai

BasicAI Cloud — бесплатная платформа для аннотации и управления данными, поддерживающая автоаннотации, сегментацию и командную работу.

Xelex

Xelex

xelex.ai

Xelex AI предоставляет услуги по курированию данных для создания и совершенствования языковых моделей, преимущественно в здравоохранении и бизнес-аналитике.

John Snow Labs

John Snow Labs

johnsnowlabs.com

John Snow Labs предоставляет инструменты для обработки естественного языка и анализа медицинских данных, облегчая работу организаций здравоохранения.

Swivl

Swivl

swivl.com

Swivl - приложение для поддержки развития навыков управления классом и помощи в реализации образовательных решений с использованием ИИ.

Superb AI

Superb AI

superb-ai.com

Superb AI - платформа для управления жизненным циклом машинного обучения, предлагающая автоматизацию аннотации данных и обучение моделей.

Datature

Datature

datature.io

Datature — это платформа для управления данными, аннотации и обучения моделей компьютерного зрения без необходимости в программировании.

iMerit

iMerit

imerit.net

iMerit — приложение для аннотации данных, поддерживающее искусственный интеллект, обеспечивая качественную разметку изображений, текста и видео для крупных компаний.

Segments.ai

Segments.ai

segments.ai

Segments.ai — платформа для маркировки данных с многими сенсорами, предназначенная для робототехники и автономного вождения. Поддерживает аннотацию изображений, видео и 3D-данных.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.