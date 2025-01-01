Программное обеспечение для маркировки данных - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для маркировки данных, также известное как обучающие данные, аннотации данных или программное обеспечение для маркировки данных, играет решающую роль в преобразовании немаркированных данных в маркированные данные, необходимые для разработки точных алгоритмов искусственного интеллекта. Эти инструменты предлагают ряд функциональных возможностей, включая маркировку с помощью машинного обучения, участие рабочей группы или маркировку, управляемую пользователем. Некоторые платформы даже допускают комбинацию этих подходов, предлагая гибкость в выборе методов маркировки на основе таких факторов, как стоимость, качество и скорость. Эти инструменты различаются по поддержке различных типов данных, таких как изображения, видео, аудио и текст, включая такие подмножества, как спутниковые изображения и LIDAR. Типы аннотаций также различаются и охватывают такие задачи, как сегментация изображений, обнаружение объектов, распознавание именованных объектов (NER), анализ настроений, транскрипция и распознавание эмоций. Чтобы гарантировать качество этикеток, большинство программ используют такие показатели, как консенсус и достоверность. Эта гарантия качества имеет решающее значение для контролируемого обучения — основополагающего подхода к машинному обучению, который требует маркированных данных для точных прогнозов. Интеграция с платформами обработки данных и машинного обучения является обычным явлением, что облегчает плавную передачу данных от маркировки к обучению моделей. Чтобы претендовать на включение в категорию «Маркировка данных», продукт обычно объединяет управляемую рабочую силу или службы маркировки данных, гарантирует точность и согласованность маркировки, предлагает аналитику для мониторинга точности и скорости маркировки, а также обеспечивает плавную интеграцию с платформами обработки данных и машинного обучения.
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Appen
appen.com
Appen - платформа для сбора и аннотации данных, улучшающая обучение и понимание ИИ, включая распознавание речи и текстов в различных контекстах.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
Labelbox
labelbox.com
Labelbox - платформа для аннотирования данных, позволяющая пользователям создавать и оптимизировать приложения ИИ, обучать модели и автоматизировать задачи.
Avala
avala.ai
Avala обеспечивает быструю и точную разметку данных с минимальными затратами времени. Платформа поддерживает полный цикл работы с ИИ, включая управление данными и обучение.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
Prolific
prolific.com
Prolific - платформа для сбора высококачественных данных от участников для исследований и обучения ИИ.
Surge AI
surgehq.ai
Surge AI - платформа для сбора и аннотирования данных, поддерживающая разработку моделей ИИ с фокусом на обработку естественного языка и компьютерное зрение.
Scale AI
scale.com
Scale AI - платформа для ускоренной разработки приложений ИИ, включая курирование данных, маркировку и оценку моделей с поддержкой генеративных технологий.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - платформа для аннотации данных, оптимизации подготовки наборов данных с использованием инструментов контроля качества и автоматизации для машинного обучения.
Supervisely
supervisely.com
Платформа Supervisely обеспечивает управление аннотацией изображений и обучение нейросетей, упрощая процесс анализа данных для проектов в области ИИ.
CVAT.ai
cvat.ai
CVAT.AI - инструмент для аннотирования изображений, видео и 3D-данных, поддерживающий сотрудничество команд и интеграцию с облачными сервисами.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr - платформа для аннотации данных, оптимизирующая процесс маркировки изображений для моделей компьютерного зрения.
super.AI
super.ai
Приложение super.AI автоматизирует бизнес-процессы с помощью интеллектуальной обработки документов, обеспечивая гарантированные результаты.
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI — инструмент аннотирования текста, позволяющий использовать ИИ для обработки документов и данных в различных отраслях, включая классификацию и распознавание.
Encord
encord.com
Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.
SUPA
supa.so
SUPA — приложение для построения ИИ, использующее человеческие знания и интуицию для автоматизации разметки данных и аннотаций.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.
Humanloop
humanloop.com
Humanloop — платформа для разработки и оценки приложений на основе крупных языковых моделей с интеграцией обратной связи человека.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool — это приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, поддерживающее совместную работу в реальном времени.
Shaip
shaip.com
Shaip предоставляет высококачественные структурированные данные для разработки ИИ/МЛ моделей в секторах здравоохранения, ИИ для общения и компьютерного зрения.
TrainingData.io
trainingdata.io
TrainingData.io — приложение для разметки изображений и видео в радиологии и патологии, используемое для создания моделей машинного обучения.
LinkedAI
linkedai.co
LinkedAI — это решение для управления данными обучения ИИ с инструментами быстрой разметки, генерацией синтетических данных и автоматизацией процессов.
Sama AI
sama.com
Sama AI предоставляет решения по аннотации данных для моделей ИИ в области компьютерного зрения, обеспечивая высокую точность и этичность.
Picterra
picterra.ch
Picterra - платформа для обучения и управления моделями машинного обучения, анализирующая геопространственные данные с использованием спутниковых и дронов.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI democratizes визуальный ИИ, позволяя компаниям автоматизировать рабочие процессы и извлекать ценность из изображений и видео.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — это веб-платформа для аннотирования изображений и разработки приложений на основе ИИ, предлагающая инструменты для обучения и улучшения моделей.
Alegion
alegion.com
Alegion — платформа для аннотации данных, используемая для подготовки и маркировки данных для ИИ и машинного обучения.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Jaxon.ai — платформа, помогающая командам по анализу данных разработать эффективные ИИ-системы с учетом лучших практик и собственных данных.
M47.AI
m47.ai
M47.AI — это платформа для интеллектуального аннотирования данных, позволяющая обучать модели машинного обучения с помощью инструментов аннотации текста и международной рабочей силы.
Datasaur NLP
datasaur.ai
NLP DataSaur — платформа для маркировки данных, оптимизирующая процессы NLP и LLM, повышая эффективность и точность работы команд.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI предоставляет услуги по курированию данных для создания и совершенствования языковых моделей, преимущественно в здравоохранении и бизнес-аналитике.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs предоставляет инструменты для обработки естественного языка и анализа медицинских данных, облегчая работу организаций здравоохранения.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — бесплатная платформа для аннотации и управления данными, поддерживающая автоаннотации, сегментацию и командную работу.
Swivl
swivl.com
Swivl - приложение для поддержки развития навыков управления классом и помощи в реализации образовательных решений с использованием ИИ.
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI - платформа для управления жизненным циклом машинного обучения, предлагающая автоматизацию аннотации данных и обучение моделей.
Datature
datature.io
Datature — это платформа для управления данными, аннотации и обучения моделей компьютерного зрения без необходимости в программировании.
iMerit
imerit.net
iMerit — приложение для аннотации данных, поддерживающее искусственный интеллект, обеспечивая качественную разметку изображений, текста и видео для крупных компаний.
Segments.ai
segments.ai
Segments.ai — платформа для маркировки данных с многими сенсорами, предназначенная для робототехники и автономного вождения. Поддерживает аннотацию изображений, видео и 3D-данных.
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