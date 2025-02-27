Программное обеспечение для маркировки данных - Самые популярные приложения - Тунис

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для маркировки данных, также известное как обучающие данные, аннотации данных или программное обеспечение для маркировки данных, играет решающую роль в преобразовании немаркированных данных в маркированные данные, необходимые для разработки точных алгоритмов искусственного интеллекта. Эти инструменты предлагают ряд функциональных возможностей, включая маркировку с помощью машинного обучения, участие рабочей группы или маркировку, управляемую пользователем. Некоторые платформы даже допускают комбинацию этих подходов, предлагая гибкость в выборе методов маркировки на основе таких факторов, как стоимость, качество и скорость. Эти инструменты различаются по поддержке различных типов данных, таких как изображения, видео, аудио и текст, включая такие подмножества, как спутниковые изображения и LIDAR. Типы аннотаций также различаются и охватывают такие задачи, как сегментация изображений, обнаружение объектов, распознавание именованных объектов (NER), анализ настроений, транскрипция и распознавание эмоций. Чтобы гарантировать качество этикеток, большинство программ используют такие показатели, как консенсус и достоверность. Эта гарантия качества имеет решающее значение для контролируемого обучения — основополагающего подхода к машинному обучению, который требует маркированных данных для точных прогнозов. Интеграция с платформами обработки данных и машинного обучения является обычным явлением, что облегчает плавную передачу данных от маркировки к обучению моделей. Чтобы претендовать на включение в категорию «Маркировка данных», продукт обычно объединяет управляемую рабочую силу или службы маркировки данных, гарантирует точность и согласованность маркировки, предлагает аналитику для мониторинга точности и скорости маркировки, а также обеспечивает плавную интеграцию с платформами обработки данных и машинного обучения.
Отправить новое приложение
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI — ведущая платформа компьютерного зрения и поставщик профессиональных услуг, обеспечивающий комплексные рабочие процессы MLOps и DataOps корпоративного уровня для ускорения внедрения и разработки ИИ, ориентированного на данные. Благодаря практическому применению автоматизации на основе искусственного интеллекта Superb AI помогает командам более эффективно управлять всем жизненным циклом машинного обучения, от аннотирования данных до курирования, обучения моделей и развертывания, обеспечивая при этом оптимальную точность и согласованность данных. Superb AI, используемый ведущими специалистами в области машинного обучения, включая команды Samsung, LG, Hyundai, Kakao и Nippon Steel, призван демократизировать ИИ, значительно сокращая время, затраты и усилия, необходимые для перехода от проверки концепции к производство.
LinkedAI
linkedai.co
Создавайте более качественные данные ИИ быстрее! LinkedAI — это комплексное решение для контроля ваших тренировочных данных с инструментами быстрой маркировки, человеческим персоналом, управлением данными и функциями автоматизации. Модель ИИ хороша настолько, насколько хороши ее обучающие данные. Мы предоставляем комплексное решение для аннотирования изображений с инструментами быстрой маркировки, генерированием синтетических данных, управлением данными, функциями автоматизации и услугами аннотирования по требованию со встроенными инструментами для ускорения и завершения проектов компьютерного зрения. Наш веб-сайт — лучшее место для начала, поскольку он содержит огромное количество информации, которая сможет ответить на большинство ваших вопросов. Однако, если вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам напрямую.
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI Text Annotation Tool — это инструмент искусственного интеллекта, целью которого является сделать решения обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения (ML) более доступными и недорогими. Он предоставляет AI Builder, механизм искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать интеллектуальные приложения для документов. Инструмент предлагает различные функции, включая классификацию документов, автоматическую маркировку, многоязычные аннотации, распознавание именованных объектов (NER) и аннотации OCR. Он также поддерживает совместную работу команды, что может помочь улучшить качество данных и эффективность рабочего процесса. Комплексный инструмент аннотирования UBIAI может обрабатывать различные типы документов, такие как PDF-файлы, изображения и текст. Его особенно хвалят за возможности оптического распознавания символов, позволяющие пользователям извлекать данные из отсканированных документов и изображений. Эта функция может значительно снизить затраты и операционные барьеры, связанные с разблокированием данных из таких источников. Инструмент предлагает дополнительные функции, такие как автоматическая маркировка с использованием больших языковых моделей, упрощающая процесс маркировки данных и экономящая время и усилия. Он также предоставляет возможность обучать современные модели глубокого обучения на аннотированных наборах данных, позволяя пользователям точно настраивать свои модели машинного обучения и ускорять процесс обучения. Функции совместной работы UBIAI делают его подходящим для команд, позволяя легко назначать задачи, отслеживание прогресса и измерение производительности. Инструмент поддерживает аннотации на нескольких языках и в различных форматах, включая рукописные, отсканированные и цифровые документы. UBIAI предназначен для универсального использования в различных отраслях, включая банковское дело, финансы, здравоохранение, страхование, юриспруденцию и технологии. Его функции могут помочь оптимизировать процессы аннотирования данных и обучения, специфичные для потребностей каждой отрасли, начиная от семантического анализа и заканчивая обнаружением мошенничества и сокращением времени диагностики и лечения. В целом, инструмент текстовых аннотаций UBIAI выделяется своими возможностями оптического распознавания символов, функциями совместной работы и поддержкой обучения. модели глубокого обучения, что делает его ценным инструментом для проектов НЛП и МО в широком спектре отраслей.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорная платформа для маркировки для робототехники и автономного вождения. Segments.ai — это быстрая и точная платформа маркировки данных для мультисенсорной аннотации данных. Вы можете получать метки сегментации, векторные метки и многое другое с помощью интуитивно понятных интерфейсов маркировки изображений, видео и трехмерных облаков точек (лидар и RGBD). Segments.ai — это платформа самообслуживания, которая всегда получает специальную поддержку от нашей основной команды инженеров. * Python SDK, который наконец-то имеет смысл * Документация, упрощающая настройку. * Самообслуживание с поддержкой только тогда, когда вы застряли, чтобы мы не замедляли вас. * Автоматически запускать действия с помощью веб-хуков. * Подключите своего облачного провайдера (AWS, Google Cloud, Azure) * Экспорт в популярные платформы машинного обучения (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face). Привлеките своих сотрудников или воспользуйтесь услугами одного из наших партнеров по подбору персонала. Наши инструменты управления позволяют легко размечать и просматривать большие наборы данных вместе.
super.AI
super.ai
Комплексная автоматизация бизнес-процессов с гарантированными результатами с помощью интеллектуальной обработки документов (IDP) super.AI.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Практическое использование искусственного интеллекта для решения «реальных» проблем затруднено и требует от экспертов согласовывать знания предметной области для разработки правильных комбинаций данных и моделей. Большие языковые модели, такие как GPT-4, отлично подходят для задач общего назначения, но не подходят для конкретных случаев использования, особенно когда задействованы частные данные. Инженеры вовлечены в гонку ИИ, и им нужны ограждения. Jaxon — это платформа искусственного интеллекта, которая помогает командам специалистов по обработке данных в процессе исследования, проектирования и создания. Он сочетает в себе формальные рассуждения с агентом, управляемым LLM, чтобы гарантировать, что команды по обработке данных придерживаются лучших практик. Джексон исследует компромиссы с помощью моделирования, чтобы быстро выяснить, что лучше всего подойдет для каждого варианта использования. С Jaxon пользователи активно участвуют в процессе разработки и итеративно проверяют производительность, но для эффективности им не обязательно быть докторами наук. Запатентованная платформа Jaxon выступает в качестве надежного технического консультанта, который помогает командам специалистов по обработке данных быстро разрабатывать современные системы искусственного интеллекта, избегая потенциальных ошибок и дезинформации. Jaxon постоянно совершенствует свою производительность, самостоятельно анализируя пользовательские проекты и внедряя новые знания о том, что и когда работает.
TrainingData.io
trainingdata.io
Маркировка обучающих изображений и видео с помощью модели для радиологических, патологоанатомических и других форм медицинских данных, используемых для построения моделей машинного обучения. Инструмент №1, которому доверяют медицинские компании, ученые-исследователи и техники.
iMerit
imerit.net
iMerit — ведущая компания, занимающаяся решениями в области обработки данных в области искусственного интеллекта, предоставляющая высококачественные данные в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и контент-сервисов, которые используются в приложениях машинного обучения и искусственного интеллекта для крупных предприятий. iMerit предоставляет комплексные технологии и решения для маркировки данных компаниям из списка Fortune 500 в широком спектре отраслей, включая сельскохозяйственный искусственный интеллект, автономные транспортные средства, торговлю, геопространственные, государственные, финансовые услуги, медицинский искусственный интеллект и технологии. Штаб-квартира iMerit находится в США, а крупные команды CV и NLP расположены в Индии, США, Бутане и Европе. Инвесторами iMerit являются Omidyar Network, Dell.org, Khosla Ventures и British International Investment.
SUPA
supa.so
Создавайте ориентированный на пользователя ИИ, используя человеческие знания, интуицию и приобретенный опыт. Автоматизированные рабочие процессы маркировки данных, аннотации с помощью искусственного интеллекта, интегрированная рабочая сила в Юго-Восточной Азии, маркировка данных в масштабе.
M47.AI
m47.ai
Тренируйте свои модели машинного обучения с помощью нашей интеллектуальной платформы маркировки данных, которая предоставляет инструменты текстовых аннотаций и доступ к нашей международной рабочей силе, чтобы вы могли комментировать на любом языке.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — это бесплатная платформа обучающих данных с мощной мультимодальной функцией и инструментами аннотирования на базе искусственного интеллекта, которая поддерживает: - Автоматическое аннотирование и отслеживание объектов в 3D-облаке точек (один кадр и серия кадров), объединение 2D и 3D-сенсоров, изображений и видео (последовательных изображений) данных. - Автоматическая сегментация данных трехмерного облака точек. - Бесперебойная командная работа над аннотациями, включая управление рабочим процессом, ролями производительности, разрешениями и т. д. - Аннотации без задержек до 150 миллионов точек в 300 кадрах в одном облаке точек, а также 1000 изображений в одном 2D-данном С июня 2023 года каждому новому пользователю будет предоставлено 50 рабочих мест, 100 ГБ хранилища и 1000 вызовов моделей (для автоматического аннотирования, отслеживания объектов и автоматической сегментации).
Alegion
alegion.com
Alegion имеет самую мощную и гибкую платформу аннотаций для обучения данных на рынке. Это ускоряет разработку моделей для самых сложных и субъективных случаев использования. Он использует интегрированное машинное обучение и обладает уникальными возможностями, такими как условная логика, итеративные задачи, многоэтапность и рабочие процессы, которые необходимы для высокого качества в масштабе. При желании всем процессом управляет наша высококвалифицированная консультативная команда, которая разрабатывает и реализует решение в рамках нашего продукта, отвечающее потребностям вашего бизнеса.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — это веб-платформа, которую можно использовать для маркировки изображений и разработки приложений для распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Он преследует две основные цели: первая — сделать задачу аннотирования изображений максимально удобной и эффективной даже для крупных проектов, в которых над маркировкой изображений работает много людей, а вторая — обеспечить плавный и удобный интерфейс для обучения и обучения. развертывание моделей глубоких нейронных сетей. Возможность выполнять обе эти задачи на одной и той же платформе дает преимущество, заключающееся в возможности маркировать изображения, а затем итеративным образом обучать и улучшать модели. SentiSight.ai предлагает мощные функции, такие как: * Маркировка изображений. * Интеллектуальный инструмент маркировки. * Общие проекты маркировки и отслеживание времени. * Обучение модели классификации. * Обучение модели обнаружения объектов. * Онлайн- и офлайн-модели (доступна бесплатная 30-дневная пробная версия). * Предварительно обученные модели. * Поиск сходства изображений.
Crowd AI
crowdai.com
Цель CrowdAI — демократизировать искусственный интеллект и открыть миллиарды прибыли для предприятий за счет автоматизации ключевых визуальных рабочих процессов. Объединив лучшее от человеческого и компьютерного зрения, мы даем возможность компаниям любого размера раскрыть ценность, скрытую в растущем количестве изображений и видео. Наша платформа жизненного цикла искусственного интеллекта позволяет любому пользователю использовать передовые возможности искусственного интеллекта и перейти от необработанных пикселей к оказанию бизнес-эффективности всего за несколько кликов. В отличие от других платформ, созданных для небольшой группы высокотехнических экспертов, платформа CrowdAI создана для экспертов в предметной области и операторов всех технических навыков, демократизируя возможности использования передового искусственного интеллекта на предприятии, обеспечивая настоящее межфункциональное сотрудничество и институционализируя экспертиза распределенной предметной области. CrowdAI используется ведущими мировыми институтами для борьбы с массовыми лесными пожарами, координации усилий по реагированию на ураганы, выявления случаев незаконного оборота наркотиков и наркотиков, а также для повышения качества, производства и эффективности безопасности. Клиенты используют нашу единую платформу для объединения и организации всех форм мультимедиа, подготовки данных к искусственному интеллекту, обучения новейшим архитектурам моделей, развертывания моделей глубокого обучения и мониторинга производительности с течением времени. В каждом партнерстве стремление CrowdAI оказывать реальное влияние на бизнес остается основополагающим руководящим принципом, гарантируя, что проекты искусственного интеллекта быстро перейдут за пределы научно-исследовательских и инновационных лабораторий и принесут реальную ценность для бизнеса.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компания, занимающаяся искусственным интеллектом для здравоохранения, предоставляет современное программное обеспечение, языковые модели и данные, которые помогают организациям здравоохранения и медико-биологических наук быстрее создавать, развертывать и управлять проектами искусственного интеллекта, LLM и НЛП.
CVAT.ai
cvat.ai
Инструмент аннотации компьютерного зрения (CVAT), предназначенный для использования профессиональными группами аннотаторов данных для маркировки данных для алгоритмов компьютерного зрения.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool — это веб-приложение или настольное приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, а также для просмотра и редактирования любых данных, определенных в расширяемых стандартах .udt.json и .udt.csv. Сотрудничайте с другими в режиме реального времени, легко обучайте этикетировщиков, интегрируйтесь в свои приложения. Выполняйте сегментацию изображений, классификацию изображений, транскрипцию аудио, распознавание именованных объектов (NER) и связывание именованных объектов (NEL). Запускайте с помощью Docker, используйте с Tensorflow, Keras или Fast.ai.
Avala
avala.ai
Avala предоставляет более точно маркированные данные ИИ быстрее, с минимальными затратами времени на настройку и обучение. Комплексная открытая платформа Avala обслуживает весь рабочий процесс AI Ops, сочетая в себе курирование и управление наборами данных, опыт мирового класса в области маркировки данных и обратной связи с людьми, а также обучение, проверку и развертывание моделей. * Курируйте, маркируйте и развертывайте свои наборы данных и модели в 10 раз быстрее. * Простой аудит моделей благодаря интуитивно понятной визуализации данных и управлению ими. * Перетаскивайте конструктор проектов аннотаций со встроенным учебным материалом. Avala обеспечивает этичную и справедливую маркировку данных без ущерба для качества и безопасности. Внедрение радикально иного подхода к этическому развертыванию ИИ, революционизация того, как люди могут вносить вклад, развивать ИИ и получать от него выгоду, с помощью совместного рынка наборов данных, маркировок и моделей в экосистеме продуктов и услуг, которые напрямую решают проблемы согласования ИИ. Avala предлагает уникальный подход к маркировке, основанный на «производственном конвейере»: * Разделяет задачи по маркировке на более мелкие и простые части, что позволяет маркировщикам быстрее стать экспертом в каждой задаче. * Экономит сотни часов усилий инженеров машинного обучения при разработке учебных материалов для каждого проекта маркировки. * Обеспечивает самую быструю и точную маркировку данных с уменьшенной алгоритмической погрешностью и улучшенным качеством данных.
Picterra
picterra.ch
Picterra — это корпоративная программная платформа для обучения, развертывания и управления моделями машинного обучения, лежащими в основе геопространственных приложений и бизнес-услуг. Picterra позволяет организациям создавать масштабируемые геопространственные продукты с помощью геопространственной платформы MLOps. Полностью облачная платформа позволяет пользователям управлять всеми своими данными в одном месте, создавать, обучать и улучшать модели в среде совместной работы, а также внедрять их в производство без необходимости использования дополнительных ресурсов со стороны ИТ-отделов. Picterra — это связующее звено между необработанными данными, полученными от поставщиков спутниковых, дронов и аэрофотоснимков, и экспертами в предметной области, которые предоставляют геопространственные услуги и консультации своим клиентам.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — поставщик услуг по курированию данных, специализирующийся на данных для создания и уточнения больших языковых моделей. Нашими клиентами часто являются команды специалистов по обработке данных в технологических компаниях, которые создают и совершенствуют свои собственные модели или модели для своих клиентов. Вертикали, в которых мы работаем, — это в первую очередь здравоохранение, бизнес-аналитика для приложений контакт-центров и приложения для взаимодействия с потребителями. Наша область специализации — здравоохранение, приобретенная через наш бренд WebChartMD, платформу, которая используется или использовалась более чем 40 000 поставщиками медицинских услуг за последние 17 лет для управления рабочим процессом клинической документации.
Datasaur NLP
datasaur.ai
Повысьте эффективность проектов НЛП и LLM в 9,6 раз за счет улучшения маркировки данных. Разметка данных занимает 65% времени в проектах НЛП и LLM. Повысьте скорость и точность с помощью лучшей платформы маркировки данных, которая позволит инженерам сосредоточиться на создании первоклассных моделей.
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: Набор данных MNIST имеет уровень ошибок 3,4% и до сих пор цитируется в более чем 38 000 статьях. Набор данных ImageNet с его краудсорсинговыми метками имеет уровень ошибок 6%. Этот набор данных, возможно, лежит в основе самых популярных систем распознавания изображений, разработанных Google и Facebook. Системная ошибка в этих наборах данных имеет реальные последствия. Модели, обученные на данных, содержащих ошибки, вынуждены изучать эти ошибки, что приводит к ложным прогнозам или необходимости переобучения на постоянно растущих объемах данных, чтобы «отмыть» ошибки. Каждая отрасль начала понимать преобразующий потенциал искусственного интеллекта и инвестировать в него. Но революция преобразователей машинного обучения и неустанное внимание к оптимизации моделей машинного обучения достигают точки убывающей отдачи. Что еще есть?
Labelbox
labelbox.com
Labelbox — это платформа искусственного интеллекта, ориентированная на данные, которая позволяет пользователям создавать и использовать приложения искусственного интеллекта. Платформа предоставляет возможность обучения и тонкой настройки моделей, а также автоматизации задач с помощью LLM (модели машинного обучения Labelbox). Что касается функциональности, Labelbox использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта, анализа трафика сайта, помощи в маркетинговых усилиях и понимания того, как пользователи взаимодействуют с платформой. Необходимые файлы cookie используются для основных функций, таких как навигация по страницам и доступ к защищенным областям. Файлы cookie предпочтений позволяют платформе запоминать информацию, специфичную для пользователя, например, предпочитаемый язык или регион. Labelbox также использует статистические файлы cookie, которые помогают владельцам веб-сайтов собирать информацию о том, как посетители взаимодействуют с платформой. Эта статистика собирается и сообщается анонимно. Кроме того, Labelbox использует файлы cookie различных поставщиков для оптимизации определенных функций и возможностей. В число этих провайдеров входят Intercom, LinkedIn, YouTube, ZoomInfo, Cloudflare, Bizible, Cookiebot и Heap Analytics. Файлы cookie каждого поставщика служат различным целям, например, распознают посетителей, управляют уведомлениями службы поддержки, балансируют нагрузку и позволяют посетителям входить в систему через сторонние приложения. В целом, платформа искусственного интеллекта Labelbox предлагает пользователям возможность создавать приложения искусственного интеллекта, обучать и настраивать модели, а также автоматизировать задачи с помощью LLM. Платформа использует файлы cookie и статистику для улучшения пользовательского опыта и понимания взаимодействия посетителей. Интеграция файлов cookie различных сторонних поставщиков обеспечивает оптимизированную функциональность для различных аспектов платформы.
Prolific
prolific.com
Prolific — это платформа, которая позволяет исследователям собирать высококачественные данные в большом масштабе от большого, проверенного пула участников исследований и специалистов. Используя платформу Prolific, исследователи могут нацеливать, связываться и управлять участниками исследований из разнообразного, проверенного и справедливого пула Prolific, чтобы проводить исследования, меняющие мир, и ИИ следующего поколения.
Scale AI
scale.com
Создавайте лучшие модели с лучшими данными. Scale Data Engine поддерживает практически все основные базовые модели, а платформа Scale GenAI позволяет использовать корпоративные данные для раскрытия преимуществ ИИ. Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставляет высококачественные данные обучения для приложений искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили, картографирование, AR/VR, робототехника и многое другое.
Surge AI
surgehq.ai
Обучайте ИИ богатству человеческого языка. Создавайте мощные наборы данных НЛП, используя глобальную рабочую силу и платформу Surge AI для разметки данных.
Sama AI
sama.com
Sama — всемирно признанный лидер в области решений для аннотирования данных для корпоративных моделей искусственного интеллекта, требующих высочайшей точности. Мы — единственная компания, занимающаяся решениями в области компьютерного зрения, имеющая штат экспертов и использующую собственную платформу корпоративного уровня. Наша миссия — ускорять и продвигать разработку искусственного интеллекта в области компьютерного зрения, предоставляя наиболее точный, масштабируемый и этичный конвейер данных. Этический ИИ — это ответственный ИИ, и, как сертифицированная B-корпорация, мы стали пионерами в модели воздействия, которая использует силу рынков для социальных благ и, как было доказано, значительно улучшает показатели занятости и доходов для тех, у кого наибольшие препятствия для формального работа. На данный момент мы помогаем более чем 60 000 людям выбраться из бедности.
Appen
appen.com
Разблокируйте генеративный ИИ с помощью Appen. Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов с помощью наших ведущих в отрасли продуктов, глубокого опыта и непревзойденной глобальной команды специалистов по обучению искусственному интеллекту. Мы — ваш надежный партнер в области данных, позволяющий самым инновационным компаниям реализовывать инициативы мирового уровня в области искусственного интеллекта.
Supervisely
supervisely.com
Платформа Supervisely охватывает весь жизненный цикл исследований и разработок в области компьютерного зрения. Это позволяет в 10 раз быстрее взаимодействовать с аннотациями изображений и обучением нейронных сетей: * организовать аннотацию изображений/управление данными/манипулирование ими на единой платформе в любом масштабе * интегрируйте пользовательские NN или предварительно обученные пользователем модели из Model Zoo, выполняйте/отслеживайте/воспроизводите множество экспериментов * используйте рабочие процессы обработки данных «из коробки»: загружайте новые данные и постоянно повышайте точность своих нейронных сетей. * объединить различные нейронные сети в один конвейер с этапами постобработки и развернуть эти конвейеры как API * используйте нейронные сети для ускорения процесса аннотирования изображений: платформа имеет обучаемый SmartTool, поддерживает активное обучение и взаимодействие с человеком в цикле.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — это ведущая платформа для более быстрого создания, тонкой настройки, итерации и управления моделями ИИ с использованием обучающих данных высочайшего качества. Благодаря расширенным инструментам аннотации и контроля качества, курированию данных, функциям автоматизации, встроенной интеграции и управлению данными мы даем предприятиям возможность создавать наборы данных и успешные конвейеры машинного обучения. Сотрудничайте с опытными и профессионально управляемыми сотрудниками SuperAnnotate, занимающимися аннотациями, которые помогут вам быстро предоставлять высококачественные данные для создания высокопроизводительных моделей.
Humanloop
humanloop.com
Корпоративная платформа для разработки и оценки приложений LLM. Такие компании, как AmexGBT, Duolingo и Gusto, используют платформу Humanloop для разработки надежных приложений искусственного интеллекта, их оценки и тонкой настройки. Универсальная платформа для НЛП. Аннотации, обучение и мониторинг на одной унифицированной платформе, основанной на активном обучении. Значительно проще, в 10 раз быстрее. Humanloop была основана ведущими экспертами в области искусственного интеллекта, которые работали над крупнейшими разработками в области искусственного интеллекта в Google, Microsoft и Amazon. Компания имеет офисы в Лондоне и Сан-Франциско.
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, а также имеет функцию непрерывного обучения людей. Он предлагает несколько свойств аннотаций для улучшения качества данных для моделей ИИ. Благодаря таким функциям, как автоматическое аннотирование, аннотирование DICOM для медицинских изображений, управление наборами данных и моделями, V7 автоматизирует и оптимизирует различные задачи. Его инструменты аннотирования изображений и видео предназначены для повышения точности маркировки данных. Кроме того, он позволяет создавать и автоматизировать пользовательские конвейеры данных и имеет инструменты для автоматизации рабочих процессов оптического распознавания символов (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). V7 позволяет пользователям передавать задачи по аннотированию на аутсорсинг. Его можно использовать в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, энергетика, продукты питания и напитки, здравоохранение и многое другое. Он предлагает функции совместной работы для группового аннотирования в режиме реального времени, а также обеспечивает аналитику производительности разметки и модели. Кроме того, V7 также упрощает рабочие процессы аннотирования и обучения моделей, делая их более эффективными благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Благодаря улучшенной функции AutoAnnotate он повышает скорость и точность аннотаций. Платформа интегрируется, среди прочего, с AWS, Databricks и Voxel51 и поддерживает ряд типов данных, включая видео, изображения и текстовые данные.
Swivl
swivl.com
Компания Swivl заложила основу в сфере образования с помощью инструментов для поддержки развития навыков управления классом. Теперь мы расширили наши решения, чтобы помочь каждому в сфере образования достичь более высокого порядка, необходимого для оптимального будущего с ИИ.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ более простой и интуитивно понятной. Комплексное решение Dataloop охватывает полный жизненный цикл разработки ИИ, предлагая инструменты и функции, которые упрощают управление данными, аннотирование, выбор модели и развертывание. Платформа Dataloop построена с упором на сотрудничество, позволяя разработчикам, специалистам по данным и инженерам беспрепятственно работать вместе, разрушая традиционную разрозненность и способствуя инновациям. Ключевые функции включают в себя интуитивно понятный интерфейс перетаскивания для построения конвейеров данных, обширную библиотеку готовых элементов и моделей искусственного интеллекта, а также надежные возможности управления данными и аннотирования. Эти функции предназначены для того, чтобы дать разработчикам возможность быстро создавать прототипы, повторять и развертывать решения искусственного интеллекта, идя в ногу с быстро меняющимися требованиями рынка. Dataloop стремится продвигать разработку искусственного интеллекта, предоставляя платформу, ориентированную на разработчиков, которая решает сложности и проблемы искусственного интеллекта и управления данными. Целью Dataloop является демократизация разработки ИИ, позволяя каждой организации использовать возможности ИИ и продвигать свои инновационные решения.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных. Ее платформа поддерживает полный жизненный цикл искусственного интеллекта для исследования данных, маркировки данных, обучения моделей, оценки и вывода изображений, видео, текста и аудиоданных. Компания Clarifai со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, использует машинное обучение и глубокие нейронные сети для автоматической идентификации и анализа изображений, видео, текста и аудио. Clarifai позволяет пользователям внедрять технологию искусственного интеллекта в свои продукты через API, Mobile SDK и/или локальные решения.
Encord
encord.com
Encord — это комплексная платформа, которая позволяет использовать искусственный интеллект на основе ваших данных. Безопасно разрабатывайте, тестируйте и развертывайте системы прогнозного и генеративного искусственного интеллекта в любом масштабе, чтобы раскрыть потенциал машинного обучения. Создавайте высококачественные данные обучения, используйте конвейеры активного обучения, оценивайте качество моделей, выполняйте точную настройку моделей и многое другое — все на одной, простой в использовании платформе. * Аннотирование. Эффективно маркируйте любые визуальные модальности и управляйте крупномасштабными группами аннотаторов с помощью настраиваемых рабочих процессов и инструментов контроля качества. * Активный — тестируйте, проверяйте и оценивайте свои модели, а также выявляйте, курируйте и расставляйте приоритеты для наиболее ценных данных для маркировки, чтобы повысить производительность модели. * Apollo — обучение, точная настройка и управление собственными и базовыми моделями в масштабе для производственных приложений ИИ. * Ускорение — специализированные услуги по маркировке по требованию, которые помогут вам масштабироваться. Encord доверяют новаторские команды в области искусственного интеллекта в RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King’s College London, NHS, UHN, Royal Navy, Veo и многих других глобальных компаниях.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает проблемы ученых, занимающихся машинным обучением, которым необходим более быстрый, удобный и итеративный доступ к обучающим данным безопасным способом для обучения своих моделей искусственного интеллекта компьютерного зрения/неструктурированных данных. Мы стремимся предоставлять услуги по принципу «сделай это возможным». Наши приоритетные отрасли включают здравоохранение, беспилотные транспортные средства, умные города, розничную торговлю и производство.
Datature
datature.io
Datature — это универсальная платформа искусственного интеллекта для машинного зрения, предназначенная для оптимизации процессов управления наборами данных, аннотирования, обучения и развертывания моделей компьютерного зрения. Этот инструмент подходит для предприятий, быстрорастущих компаний, стартапов на ранней стадии, исследователей и научных кругов. Он не требует навыков программирования. Datature поддерживает индивидуальную интеграцию и предлагает расширенные меры безопасности. Его «Nexus» позволяет осуществлять совместную работу, аннотирование, обучение и развертывание нескольких моделей компьютерного зрения на одной платформе. Такие функции, как «IntelliBrush», упрощают процесс создания аннотаций, а «Портал» облегчает визуализацию моделей компьютерного зрения. Платформа совместима со всеми форматами моделей и легко подключается к Nexus, а дополнительным преимуществом является наличие богатого сообщества разработчиков открытого исходного кода, поддерживающего ее. Демонстрируя проверенные в отрасли алгоритмы и проверенные на рынке идеи, Datature предлагает ряд решений, подходящих для таких разных секторов, как фармацевтика и здравоохранение, розничная торговля и электронная коммерция, умный город, коммунальные услуги и энергетика, сельское хозяйство, производство и строительство. В нем есть раздел ресурсов, в котором представлены разнообразные материалы: от глоссариев и документации до учебных пособий и статей, освещающих лучшие отраслевые практики и тенденции развития искусственного интеллекта.
Shaip
shaip.com
Shaip предоставляет высококачественные данные различных типов (текст, аудио, изображения и видео) компаниям, стремящимся создать объективные и высококачественные модели AI/ML. Shaip лицензирует, собирает и аннотирует данные для сценариев использования в здравоохранении, разговорном искусственном интеллекте, компьютерном зрении и генеративном искусственном интеллекте/LLM. Выходя за рамки данных, Shaip предлагает полный набор инструментов ответственного LLM для согласования, оценки и улучшения больших языковых моделей с использованием обучения с подкреплением на основе отзывов людей (RLHF). Наша глобальная команда со штаб-квартирой в Кентукки и офисами в Кремниевой долине и Индии сочетает в себе опыт работы с данными и глубокие отраслевые знания. Мы даем возможность партнерам развертывать искусственный интеллект, которому они могут доверять, и это отражает разнообразие людей, на которых он влияет.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.