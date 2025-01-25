Программное обеспечение для маркировки данных - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

UBIAI

ubiai.tools

UBIAI Text Annotation Tool — это инструмент искусственного интеллекта, целью которого является сделать решения обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения (ML) более доступными и недорогими. Он предоставляет AI Builder, механизм искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать интеллектуальные приложения для документов. Инструмент предлагает различные функции, включая классификацию документов, автоматическую маркировку, многоязычные аннотации, распознавание именованных объектов (NER) и аннотации OCR. Он также поддерживает совместную работу команды, что может помочь улучшить качество данных и эффективность рабочего процесса. Комплексный инструмент аннотирования UBIAI может обрабатывать различные типы документов, такие как PDF-файлы, изображения и текст. Его особенно хвалят за возможности оптического распознавания символов, позволяющие пользователям извлекать данные из отсканированных документов и изображений. Эта функция может значительно снизить затраты и операционные барьеры, связанные с разблокированием данных из таких источников. Инструмент предлагает дополнительные функции, такие как автоматическая маркировка с использованием больших языковых моделей, упрощающая процесс маркировки данных и экономящая время и усилия. Он также предоставляет возможность обучать современные модели глубокого обучения на аннотированных наборах данных, позволяя пользователям точно настраивать свои модели машинного обучения и ускорять процесс обучения. Функции совместной работы UBIAI делают его подходящим для команд, позволяя легко назначать задачи, отслеживание прогресса и измерение производительности. Инструмент поддерживает аннотации на нескольких языках и в различных форматах, включая рукописные, отсканированные и цифровые документы. UBIAI предназначен для универсального использования в различных отраслях, включая банковское дело, финансы, здравоохранение, страхование, юриспруденцию и технологии. Его функции могут помочь оптимизировать процессы аннотирования данных и обучения, специфичные для потребностей каждой отрасли, начиная от семантического анализа и заканчивая обнаружением мошенничества и сокращением времени диагностики и лечения. В целом, инструмент текстовых аннотаций UBIAI выделяется своими возможностями оптического распознавания символов, функциями совместной работы и поддержкой обучения. модели глубокого обучения, что делает его ценным инструментом для проектов НЛП и МО в широком спектре отраслей.