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Программное обеспечение для маркировки данных - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для маркировки данных, также известное как обучающие данные, аннотации данных или программное обеспечение для маркировки данных, играет решающую роль в преобразовании немаркированных данных в маркированные данные, необходимые для разработки точных алгоритмов искусственного интеллекта. Эти инструменты предлагают ряд функциональных возможностей, включая маркировку с помощью машинного обучения, участие рабочей группы или маркировку, управляемую пользователем. Некоторые платформы даже допускают комбинацию этих подходов, предлагая гибкость в выборе методов маркировки на основе таких факторов, как стоимость, качество и скорость. Эти инструменты различаются по поддержке различных типов данных, таких как изображения, видео, аудио и текст, включая такие подмножества, как спутниковые изображения и LIDAR. Типы аннотаций также различаются и охватывают такие задачи, как сегментация изображений, обнаружение объектов, распознавание именованных объектов (NER), анализ настроений, транскрипция и распознавание эмоций. Чтобы гарантировать качество этикеток, большинство программ используют такие показатели, как консенсус и достоверность. Эта гарантия качества имеет решающее значение для контролируемого обучения — основополагающего подхода к машинному обучению, который требует маркированных данных для точных прогнозов. Интеграция с платформами обработки данных и машинного обучения является обычным явлением, что облегчает плавную передачу данных от маркировки к обучению моделей. Чтобы претендовать на включение в категорию «Маркировка данных», продукт обычно объединяет управляемую рабочую силу или службы маркировки данных, гарантирует точность и согласованность маркировки, предлагает аналитику для мониторинга точности и скорости маркировки, а также обеспечивает плавную интеграцию с платформами обработки данных и машинного обучения.
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Appen
appen.com
Разблокируйте генеративный ИИ с помощью Appen. Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов с помощью наших ведущих в отрасли продуктов, глубокого опыта и непревзойденной глобальной команды специалистов по обучению искусственному интеллекту. Мы — ваш надежный партнер в области данных, п...
Datasaur NLP
datasaur.ai
Повысьте эффективность проектов НЛП и LLM в 9,6 раз за счет улучшения маркировки данных. Разметка данных занимает 65% времени в проектах НЛП и LLM. Повысьте скорость и точность с помощью лучшей платформы маркировки данных, которая позволит инженерам сосредоточиться на создании первоклассных моделе...
Surge AI
surgehq.ai
Обучайте ИИ богатству человеческого языка. Создавайте мощные наборы данных НЛП, используя глобальную рабочую силу и платформу Surge AI для разметки данных.
Alegion
alegion.com
Alegion имеет самую мощную и гибкую платформу аннотаций для обучения данных на рынке. Это ускоряет разработку моделей для самых сложных и субъективных случаев использования. Он использует интегрированное машинное обучение и обладает уникальными возможностями, такими как условная логика, итеративные ...
Labelbox
labelbox.com
Labelbox — это платформа искусственного интеллекта, ориентированная на данные, которая позволяет пользователям создавать и использовать приложения искусственного интеллекта. Платформа предоставляет возможность обучения и тонкой настройки моделей, а также автоматизации задач с помощью LLM (модели маш...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для нес...
Prolific
prolific.com
Prolific — это платформа, которая позволяет исследователям собирать высококачественные данные в большом масштабе от большого, проверенного пула участников исследований и специалистов. Используя платформу Prolific, исследователи могут нацеливать, связываться и управлять участниками исследований из ра...
Scale AI
scale.com
Создавайте лучшие модели с лучшими данными. Scale Data Engine поддерживает практически все основные базовые модели, а платформа Scale GenAI позволяет использовать корпоративные данные для раскрытия преимуществ искусственного интеллекта. Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставля...
Avala
avala.ai
Avala предоставляет более точно маркированные данные ИИ быстрее, с минимальными затратами времени на настройку и обучение. Комплексная открытая платформа Avala обслуживает весь рабочий процесс AI Ops, сочетая в себе курирование и управление наборами данных, опыт мирового класса в области маркировки ...
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: ...
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, ...
Supervisely
supervisely.com
Платформа Supervisely охватывает весь жизненный цикл исследований и разработок в области компьютерного зрения. Это позволяет в 10 раз быстрее взаимодействовать с аннотациями изображений и обучением нейронных сетей: * организовать аннотацию изображений/управление данными/манипулирование ими на едино...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — это ведущая платформа для более быстрого создания, тонкой настройки, итерации и управления моделями ИИ с использованием обучающих данных высочайшего качества. Благодаря расширенным инструментам аннотации и контроля качества, курированию данных, функциям автоматизации, встроенной инте...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает пр...
Humanloop
humanloop.com
Корпоративная платформа для разработки и оценки приложений LLM. Такие компании, как AmexGBT, Duolingo и Gusto, используют платформу Humanloop для разработки надежных приложений искусственного интеллекта, их оценки и тонкой настройки. Универсальная платформа для НЛП. Аннотации, обучение и мониторинг...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI Text Annotation Tool — это инструмент искусственного интеллекта, целью которого является сделать решения обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения (ML) более доступными и недорогими. Он предоставляет AI Builder, механизм искусственного интеллекта, который позволяет пользователя...
Sama AI
sama.com
Sama — всемирно признанный лидер в области решений для аннотирования данных для корпоративных моделей искусственного интеллекта, требующих высочайшей точности. Мы — единственная компания, занимающаяся решениями в области компьютерного зрения, имеющая штат экспертов и использующую собственную платфо...
Shaip
shaip.com
Shaip предоставляет высококачественные данные различных типов (текст, аудио, изображения и видео) компаниям, стремящимся создать объективные и высококачественные модели AI/ML. Shaip лицензирует, собирает и аннотирует данные для сценариев использования в здравоохранении, разговорном искусственном ин...
CVAT.ai
cvat.ai
Инструмент аннотации компьютерного зрения (CVAT), предназначенный для использования профессиональными группами аннотаторов данных для маркировки данных для алгоритмов компьютерного зрения.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ...
TrainingData.io
trainingdata.io
Маркировка обучающих изображений и видео с помощью модели для радиологических, патологоанатомических и других форм медицинских данных, используемых для построения моделей машинного обучения. Инструмент №1, которому доверяют медицинские компании, ученые-исследователи и техники.
LinkedAI
linkedai.co
Создавайте более качественные данные ИИ быстрее! LinkedAI — это комплексное решение для контроля ваших тренировочных данных с инструментами быстрой маркировки, человеческим персоналом, управлением данными и функциями автоматизации. Модель ИИ хороша настолько, насколько хороши ее обучающие данные. ...
Picterra
picterra.ch
Picterra — это корпоративная программная платформа для обучения, развертывания и управления моделями машинного обучения, лежащими в основе геопространственных приложений и бизнес-услуг. Picterra позволяет организациям создавать масштабируемые геопространственные продукты с помощью геопространственно...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool — это веб-приложение или настольное приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, а также для просмотра и редактирования любых данных, определенных в расширяемых стандартах .udt.json и .udt.csv. Сотрудничайте с другими в режиме реального в...
SUPA
supa.so
Создавайте ориентированный на пользователя ИИ, используя человеческие знания, интуицию и приобретенный опыт. Автоматизированные рабочие процессы маркировки данных, аннотации с помощью искусственного интеллекта, интегрированная рабочая сила в Юго-Восточной Азии, маркировка данных в масштабе.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Практическое использование искусственного интеллекта для решения «реальных» проблем затруднено и требует от экспертов согласовывать знания предметной области для разработки правильных комбинаций данных и моделей. Большие языковые модели, такие как GPT-4, отлично подходят для задач общего назначения,...
Encord
encord.com
Encord — это комплексная платформа, которая позволяет использовать искусственный интеллект на основе ваших данных. Безопасно разрабатывайте, тестируйте и развертывайте системы прогнозного и генеративного искусственного интеллекта в любом масштабе, чтобы раскрыть потенциал машинного обучения. Создава...
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компания, занимающаяся искусственным интеллектом для здравоохранения, предоставляет современное программное обеспечение, языковые модели и данные, которые помогают организациям здравоохранения и медико-биологических наук быстрее создавать, развертывать и управлять проектами искусстве...
M47.AI
m47.ai
Тренируйте свои модели машинного обучения с помощью нашей интеллектуальной платформы маркировки данных, которая предоставляет инструменты текстовых аннотаций и доступ к нашей международной рабочей силе, чтобы вы могли комментировать на любом языке.
Crowd AI
crowdai.com
Цель CrowdAI — демократизировать искусственный интеллект и открыть миллиарды прибыли для предприятий за счет автоматизации ключевых визуальных рабочих процессов. Объединив лучшее от человеческого и компьютерного зрения, мы даем возможность компаниям любого размера раскрыть ценность, скрытую в растущ...
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — это бесплатная платформа обучающих данных с мощной мультимодальной функцией и инструментами аннотирования на базе искусственного интеллекта, которая поддерживает: - Автоматическое аннотирование и отслеживание объектов в 3D-облаке точек (один кадр и серия кадров), объединение 2D и 3D...
Datature
datature.io
Datature — это универсальная платформа искусственного интеллекта для машинного зрения, предназначенная для оптимизации процессов управления наборами данных, аннотирования, обучения и развертывания моделей компьютерного зрения. Этот инструмент подходит для предприятий, быстрорастущих компаний, старт...
Swivl
swivl.com
Компания Swivl заложила основу в сфере образования с помощью инструментов для поддержки развития навыков управления классом. Теперь мы расширили наши решения, чтобы помочь каждому в сфере образования достичь более высокого порядка, необходимого для оптимального будущего с ИИ.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — поставщик услуг по курированию данных, специализирующийся на данных для создания и уточнения больших языковых моделей. Нашими клиентами часто являются команды специалистов по обработке данных в технологических компаниях, которые создают и совершенствуют свои собственные модели или модели ...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — это веб-платформа, которую можно использовать для маркировки изображений и разработки приложений для распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Он преследует две основные цели: первая — сделать задачу аннотирования изображений максимально удобной и эффективной даж...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI — ведущая платформа компьютерного зрения и поставщик профессиональных услуг, обеспечивающий комплексные рабочие процессы MLOps и DataOps корпоративного уровня для ускорения внедрения и разработки ИИ, ориентированного на данные. Благодаря практическому применению автоматизации на основе иск...
iMerit
imerit.net
iMerit — ведущая компания, занимающаяся решениями в области обработки данных в области искусственного интеллекта, предоставляющая высококачественные данные в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и контент-сервисов, которые используются в приложениях машинного обучения и искусс...
super.AI
super.ai
Комплексная автоматизация бизнес-процессов с гарантированными результатами с помощью интеллектуальной обработки документов (IDP) super.AI.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорная платформа для маркировки для робототехники и автономного вождения. Segments.ai — это быстрая и точная платформа маркировки данных для мультисенсорной аннотации данных. Вы можете получать метки сегментации, векторные метки и многое другое с помощью интуитивно понятных интерфейсов марк...