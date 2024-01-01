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Программное обеспечение для маркировки данных - Самые популярные приложения - Конго - Киншаса
Программное обеспечение для маркировки данных, также известное как обучающие данные, аннотации данных или программное обеспечение для маркировки данных, играет решающую роль в преобразовании немаркированных данных в маркированные данные, необходимые для разработки точных алгоритмов искусственного интеллекта. Эти инструменты предлагают ряд функциональных возможностей, включая маркировку с помощью машинного обучения, участие рабочей группы или маркировку, управляемую пользователем. Некоторые платформы даже допускают комбинацию этих подходов, предлагая гибкость в выборе методов маркировки на основе таких факторов, как стоимость, качество и скорость. Эти инструменты различаются по поддержке различных типов данных, таких как изображения, видео, аудио и текст, включая такие подмножества, как спутниковые изображения и LIDAR. Типы аннотаций также различаются и охватывают такие задачи, как сегментация изображений, обнаружение объектов, распознавание именованных объектов (NER), анализ настроений, транскрипция и распознавание эмоций. Чтобы гарантировать качество этикеток, большинство программ используют такие показатели, как консенсус и достоверность. Эта гарантия качества имеет решающее значение для контролируемого обучения — основополагающего подхода к машинному обучению, который требует маркированных данных для точных прогнозов. Интеграция с платформами обработки данных и машинного обучения является обычным явлением, что облегчает плавную передачу данных от маркировки к обучению моделей. Чтобы претендовать на включение в категорию «Маркировка данных», продукт обычно объединяет управляемую рабочую силу или службы маркировки данных, гарантирует точность и согласованность маркировки, предлагает аналитику для мониторинга точности и скорости маркировки, а также обеспечивает плавную интеграцию с платформами обработки данных и машинного обучения.
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Appen
appen.com
Разблокируйте генеративный ИИ с помощью Appen. Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов с помощью наших ведущих в отрасли продуктов, глубокого опыта и непревзойденной глобальной команды специалистов по обучению искусственному интеллекту. Мы — ваш надежный партнер в области данных, п...
Labelbox
labelbox.com
Labelbox — это платформа искусственного интеллекта, ориентированная на данные, которая позволяет пользователям создавать и использовать приложения искусственного интеллекта. Платформа предоставляет возможность обучения и тонкой настройки моделей, а также автоматизации задач с помощью LLM (модели маш...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для нес...
Scale AI
scale.com
Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставляет высококачественные данные обучения для приложений искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили, картографирование, AR/VR, робототехника и многое другое.
Prolific
prolific.com
Prolific — это платформа, которая позволяет исследователям собирать высококачественные данные в большом масштабе от большого, проверенного пула участников исследований и специалистов. Используя платформу Prolific, исследователи могут нацеливать, связываться и управлять участниками исследований из ра...
Surge AI
surgehq.ai
Обучайте ИИ богатству человеческого языка. Создавайте мощные наборы данных НЛП, используя глобальную рабочую силу и платформу Surge AI для разметки данных.
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: ...
Avala
avala.ai
Avala предоставляет более точно маркированные данные ИИ быстрее, с минимальными затратами времени на настройку и обучение. Комплексная открытая платформа Avala обслуживает весь рабочий процесс AI Ops, сочетая в себе курирование и управление наборами данных, опыт мирового класса в области маркировки ...
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, ...
Supervisely
supervisely.com
Платформа Supervisely охватывает весь жизненный цикл исследований и разработок в области компьютерного зрения. Это позволяет в 10 раз быстрее взаимодействовать с аннотациями изображений и обучением нейронных сетей: * организовать аннотацию изображений/управление данными/манипулирование ими на едино...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает пр...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — это ведущая платформа для более быстрого создания, тонкой настройки, итерации и управления моделями ИИ с использованием обучающих данных высочайшего качества. Благодаря расширенным инструментам аннотации и контроля качества, курированию данных, функциям автоматизации, встроенной инте...
Humanloop
humanloop.com
Корпоративная платформа для разработки и оценки приложений LLM. Такие компании, как AmexGBT, Duolingo и Gusto, используют платформу Humanloop для разработки надежных приложений искусственного интеллекта, их оценки и тонкой настройки. Универсальная платформа для НЛП. Аннотации, обучение и мониторинг...
Sama AI
sama.com
Sama — всемирно признанный лидер в области решений для аннотирования данных для корпоративных моделей искусственного интеллекта, требующих высочайшей точности. Мы — единственная компания, занимающаяся решениями в области компьютерного зрения, имеющая штат экспертов и использующую собственную платфо...
Shaip
shaip.com
Shaip предоставляет высококачественные данные различных типов (текст, аудио, изображения и видео) компаниям, стремящимся создать объективные и высококачественные модели AI/ML. Shaip лицензирует, собирает и аннотирует данные для сценариев использования в здравоохранении, разговорном искусственном ин...
LinkedAI
linkedai.co
Создавайте более качественные данные ИИ быстрее! LinkedAI — это комплексное решение для контроля ваших тренировочных данных с инструментами быстрой маркировки, человеческим персоналом, управлением данными и функциями автоматизации. Модель ИИ хороша настолько, насколько хороши ее обучающие данные. ...
CVAT.ai
cvat.ai
Инструмент аннотации компьютерного зрения (CVAT), предназначенный для использования профессиональными группами аннотаторов данных для маркировки данных для алгоритмов компьютерного зрения.
TrainingData.io
trainingdata.io
Маркировка обучающих изображений и видео с помощью модели для радиологических, патологоанатомических и других форм медицинских данных, используемых для построения моделей машинного обучения. Инструмент №1, которому доверяют медицинские компании, ученые-исследователи и техники.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool — это веб-приложение или настольное приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, а также для просмотра и редактирования любых данных, определенных в расширяемых стандартах .udt.json и .udt.csv. Сотрудничайте с другими в режиме реального в...
Jaxon.ai
jaxon.ai
Практическое использование искусственного интеллекта для решения «реальных» проблем затруднено и требует от экспертов согласовывать знания предметной области для разработки правильных комбинаций данных и моделей. Большие языковые модели, такие как GPT-4, отлично подходят для задач общего назначения,...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI Text Annotation Tool — это инструмент искусственного интеллекта, целью которого является сделать решения обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения (ML) более доступными и недорогими. Он предоставляет AI Builder, механизм искусственного интеллекта, который позволяет пользователя...
Encord
encord.com
Encord — это комплексная платформа, которая позволяет использовать искусственный интеллект на основе ваших данных. Безопасно разрабатывайте, тестируйте и развертывайте системы прогнозного и генеративного искусственного интеллекта в любом масштабе, чтобы раскрыть потенциал машинного обучения. Создава...
Alegion
alegion.com
Alegion имеет самую мощную и гибкую платформу аннотаций для обучения данных на рынке. Это ускоряет разработку моделей для самых сложных и субъективных случаев использования. Он использует интегрированное машинное обучение и обладает уникальными возможностями, такими как условная логика, итеративные ...
Datasaur NLP
datasaur.ai
Повысьте эффективность проектов НЛП и LLM в 9,6 раз за счет улучшения маркировки данных. Разметка данных занимает 65% времени в проектах НЛП и LLM. Повысьте скорость и точность с помощью лучшей платформы маркировки данных, которая позволит инженерам сосредоточиться на создании первоклассных моделе...
Picterra
picterra.ch
Picterra — это корпоративная программная платформа для обучения, развертывания и управления моделями машинного обучения, лежащими в основе геопространственных приложений и бизнес-услуг. Picterra позволяет организациям создавать масштабируемые геопространственные продукты с помощью геопространственно...
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компания, занимающаяся искусственным интеллектом для здравоохранения, предоставляет современное программное обеспечение, языковые модели и данные, которые помогают организациям здравоохранения и медико-биологических наук быстрее создавать, развертывать и управлять проектами искусстве...
Crowd AI
crowdai.com
Цель CrowdAI — демократизировать искусственный интеллект и открыть миллиарды прибыли для предприятий за счет автоматизации ключевых визуальных рабочих процессов. Объединив лучшее от человеческого и компьютерного зрения, мы даем возможность компаниям любого размера раскрыть ценность, скрытую в растущ...
M47.AI
m47.ai
Тренируйте свои модели машинного обучения с помощью нашей интеллектуальной платформы маркировки данных, которая предоставляет инструменты текстовых аннотаций и доступ к нашей международной рабочей силе, чтобы вы могли комментировать на любом языке.
SUPA
supa.so
Создавайте ориентированный на пользователя ИИ, используя человеческие знания, интуицию и приобретенный опыт. Автоматизированные рабочие процессы маркировки данных, аннотации с помощью искусственного интеллекта, интегрированная рабочая сила в Юго-Восточной Азии, маркировка данных в масштабе.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — это бесплатная платформа обучающих данных с мощной мультимодальной функцией и инструментами аннотирования на базе искусственного интеллекта, которая поддерживает: - Автоматическое аннотирование и отслеживание объектов в 3D-облаке точек (один кадр и серия кадров), объединение 2D и 3D...
Datature
datature.io
Datature — это универсальная платформа искусственного интеллекта для машинного зрения, предназначенная для оптимизации процессов управления наборами данных, аннотирования, обучения и развертывания моделей компьютерного зрения. Этот инструмент подходит для предприятий, быстрорастущих компаний, старт...
Swivl
swivl.com
Компания Swivl заложила основу в сфере образования с помощью инструментов для поддержки развития навыков управления классом. Теперь мы расширили наши решения, чтобы помочь каждому в сфере образования достичь более высокого порядка, необходимого для оптимального будущего с ИИ.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — поставщик услуг по курированию данных, специализирующийся на данных для создания и уточнения больших языковых моделей. Нашими клиентами часто являются команды специалистов по обработке данных в технологических компаниях, которые создают и совершенствуют свои собственные модели или модели ...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — это веб-платформа, которую можно использовать для маркировки изображений и разработки приложений для распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Он преследует две основные цели: первая — сделать задачу аннотирования изображений максимально удобной и эффективной даж...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI — ведущая платформа компьютерного зрения и поставщик профессиональных услуг, обеспечивающий комплексные рабочие процессы MLOps и DataOps корпоративного уровня для ускорения внедрения и разработки ИИ, ориентированного на данные. Благодаря практическому применению автоматизации на основе иск...
iMerit
imerit.net
iMerit — ведущая компания, занимающаяся решениями в области обработки данных в области искусственного интеллекта, предоставляющая высококачественные данные в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и контент-сервисов, которые используются в приложениях машинного обучения и искусс...
super.AI
super.ai
Комплексная автоматизация бизнес-процессов с гарантированными результатами с помощью интеллектуальной обработки документов (IDP) super.AI.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорная платформа для маркировки для робототехники и автономного вождения. Segments.ai — это быстрая и точная платформа маркировки данных для мультисенсорной аннотации данных. Вы можете получать метки сегментации, векторные метки и многое другое с помощью интуитивно понятных интерфейсов марк...