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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для обеспечения безопасности данных - Самые популярные приложения

Программное обеспечение безопасности, ориентированное на данные, уделяет особое внимание защите самих данных, а не инфраструктуры или приложений, используемых для их хранения или доступа к ним. Этот подход контрастирует с традиционной сетевой безопасностью или безопасностью, ориентированной на периметр, которая фокусируется на защите мест, где находятся данные, таких как серверы, сети, приложения и устройства. Приняв безопасность, ориентированную на данные, предприятия могут реализовать модель безопасности с нулевым доверием, гарантируя, что данные остаются в безопасности в различных ИТ-средах, включая облачные системы. Это программное обеспечение предназначено для защиты данных независимо от того, находятся ли они при передаче, хранении или использовании.