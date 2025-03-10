Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение безопасности, ориентированное на данные, уделяет особое внимание защите самих данных, а не инфраструктуры или приложений, используемых для их хранения или доступа к ним. Этот подход контрастирует с традиционной сетевой безопасностью или безопасностью, ориентированной на периметр, которая фокусируется на защите мест, где находятся данные, таких как серверы, сети, приложения и устройства. Приняв безопасность, ориентированную на данные, предприятия могут реализовать модель безопасности с нулевым доверием, гарантируя, что данные остаются в безопасности в различных ИТ-средах, включая облачные системы. Это программное обеспечение предназначено для защиты данных независимо от того, находятся ли они при передаче, хранении или использовании.
Отправить новое приложение
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это платформа для безопасного управления и обмена файлами, поддерживающая облачные и локальные решения для организаций с учетом соблюдения норм и защиты данных.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink — облачное хранилище для совместной работы, позволяющее мгновенный доступ к файлам и синхронизацию без задержек.
Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных, которая позволяет группам обработки данных предоставить своим пользователям возможность быстро обрабатывать свои данные, соблюдая при этом требования безопасности и соответствия требованиям. Это, в свою очередь, помогает компаниям выигрывать с помощью данных и быстрее готовиться к использованию ИИ. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в ваших базах данных, озерах и хранилищах, отслеживает использование данных и динамически применяет политики безопасности. Комплексный DSP Satori управляет доступом, разрешениями, безопасностью и политиками соответствия — и все это с единой консоли. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в хранилищах данных и динамически отслеживает использование данных, применяя соответствующие политики безопасности. Satori позволяет группам обработки данных масштабировать эффективное использование данных во всей организации, соблюдая при этом все требования к безопасности данных и соответствию требованиям.
© 2025 WebCatalog, Inc.