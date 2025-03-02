LucidLink

lucidlink.com

Сочетая в себе простоту локального диска с мощью облака, LucidLink позволяет вашей команде сотрудничать и редактировать файлы мгновенно, безопасно и из любого места с помощью единого общего файлового пространства. * Сотрудничайте везде и мгновенно: работайте вместе, где бы вы ни находились. Получите доступ к ресурсам и изменениям проекта в тот момент, когда они сохранены в вашем общем файловом пространстве. Делайте свою работу максимально эффективно, где бы вы ни находились, задействуйте таланты со всего мира и создайте совместный рабочий процесс 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. * Мгновенный доступ к общим файлам: работайте над проектами в режиме реального времени, не дожидаясь загрузки или синхронизации. Большие файлы? Без проблем. Ваши медиафайлы становятся доступны мгновенно, поэтому вы можете продолжить с того места, на котором остановились ваши товарищи по команде. * Непревзойденная безопасность: благодаря шифрованию с нулевым разглашением, централизованному управлению доступом и интеграции единого входа ваши файлы остаются в полной безопасности — их видят только те, кому вы разрешили доступ к ним. * Бесперебойные творческие рабочие процессы: LucidLink работает с творческими приложениями, которые вы уже используете, поэтому вам не придется изучать ничего нового. От Premiere Pro и Media Composer до DaVinci Resolve и After Effects — легко сотрудничайте, используя свои любимые инструменты.