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Программное обеспечение для обеспечения безопасности данных - Самые популярные приложения - Гренада
Программное обеспечение безопасности, ориентированное на данные, уделяет особое внимание защите самих данных, а не инфраструктуры или приложений, используемых для их хранения или доступа к ним. Этот подход контрастирует с традиционной сетевой безопасностью или безопасностью, ориентированной на периметр, которая фокусируется на защите мест, где находятся данные, таких как серверы, сети, приложения и устройства. Приняв безопасность, ориентированную на данные, предприятия могут реализовать модель безопасности с нулевым доверием, гарантируя, что данные остаются в безопасности в различных ИТ-средах, включая облачные системы. Это программное обеспечение предназначено для защиты данных независимо от того, находятся ли они при передаче, хранении или использовании.
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Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это безопасная мультиоблачная платформа для обеспечения безопасности и управления контентом, которая позволяет организациям лучше защищать и совместно работать над наиболее ценным контентом. Основанная в 2008 году, компания Egnyte демократизировала безопасность облачного контента для более ...
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
LucidLink
lucidlink.com
Сочетая в себе простоту локального диска с мощью облака, LucidLink позволяет вашей команде сотрудничать и редактировать файлы мгновенно, безопасно и из любого места с помощью единого общего файлового пространства. * Сотрудничайте везде и мгновенно: работайте вместе, где бы вы ни находились. Получи...
Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных (DSP), которая обеспечивает самообслуживание данных и аналитику. В отличие от традиционного процесса доступа к данным вручную, в Satori у пользователей есть портал личных данных, где они могут увидеть все доступные наборы данных и получить к ним немедленный...