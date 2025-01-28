Программное обеспечение для обеспечения безопасности данных - Самые популярные приложения - Бангладеш

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Программное обеспечение безопасности, ориентированное на данные, уделяет особое внимание защите самих данных, а не инфраструктуры или приложений, используемых для их хранения или доступа к ним. Этот подход контрастирует с традиционной сетевой безопасностью или безопасностью, ориентированной на периметр, которая фокусируется на защите мест, где находятся данные, таких как серверы, сети, приложения и устройства. Приняв безопасность, ориентированную на данные, предприятия могут реализовать модель безопасности с нулевым доверием, гарантируя, что данные остаются в безопасности в различных ИТ-средах, включая облачные системы. Это программное обеспечение предназначено для защиты данных независимо от того, находятся ли они при передаче, хранении или использовании.
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Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использование полосы пропускания, а также воспользоваться набором услуг мониторинга производительности и анализа, позволяющих получить представление о безопасности и производительности вашего веб-сайта.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это безопасная мультиоблачная платформа для обеспечения безопасности и управления контентом, которая позволяет организациям лучше защищать и совместно работать над наиболее ценным контентом. Основанная в 2008 году, компания Egnyte демократизировала безопасность облачного контента для более чем 17 000 организаций, помогая клиентам улучшить безопасность данных, поддерживать соответствие нормативным требованиям, предотвращать и обнаруживать угрозы программ-вымогателей, а также повышать производительность сотрудников в любом приложении, любом облаке и в любом месте. Простое готовое решение Egnyte позволяет ИТ-руководителям легко управлять и контролировать полный спектр рисков контента – от случайного удаления данных до кражи данных, соблюдения нормативных требований, надлежащего управления жизненным циклом, конфиденциальности и многого другого – и все это дает бизнес-пользователям инструменты, необходимые им для работы быстрее и умнее из любого облака, с любого устройства и в любом месте.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспечение Virtru, созданное на основе открытого стандартного формата доверенных данных, просто в использовании и легко интегрируется с Google Workspace/Gmail, Microsoft 365/Outlook, Google Drive и корпоративными приложениями, такими как Salesforce, Confluence и Zendesk. Детализированный контроль доступа, возможности самостоятельного управления ключами, DLP и аудит помогают нашим клиентам соблюдать даже самые строгие требования конфиденциальности и соответствия, включая ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA и меры безопасности GLBA/FTC. Зашифруйте конфиденциальную информацию одним щелчком мыши, не выходя из существующих рабочих процессов, поскольку Virtru интегрируется непосредственно в приложения, которые вы уже используете каждый день.
LucidLink
lucidlink.com
Сочетая в себе простоту локального диска с мощью облака, LucidLink позволяет вашей команде сотрудничать и редактировать файлы мгновенно, безопасно и из любого места с помощью единого общего файлового пространства. * Сотрудничайте везде и мгновенно: работайте вместе, где бы вы ни находились. Получите доступ к ресурсам и изменениям проекта в тот момент, когда они сохранены в вашем общем файловом пространстве. Делайте свою работу максимально эффективно, где бы вы ни находились, задействуйте таланты со всего мира и создайте совместный рабочий процесс 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. * Мгновенный доступ к общим файлам: работайте над проектами в режиме реального времени, не дожидаясь загрузки или синхронизации. Большие файлы? Без проблем. Ваши медиафайлы становятся доступны мгновенно, поэтому вы можете продолжить с того места, на котором остановились ваши товарищи по команде. * Непревзойденная безопасность: благодаря шифрованию с нулевым разглашением, централизованному управлению доступом и интеграции единого входа ваши файлы остаются в полной безопасности — их видят только те, кому вы разрешили доступ к ним. * Бесперебойные творческие рабочие процессы: LucidLink работает с творческими приложениями, которые вы уже используете, поэтому вам не придется изучать ничего нового. От Premiere Pro и Media Composer до DaVinci Resolve и After Effects — легко сотрудничайте, используя свои любимые инструменты.
Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных, которая позволяет группам обработки данных предоставить своим пользователям возможность быстро обрабатывать свои данные, соблюдая при этом требования безопасности и соответствия требованиям. Это, в свою очередь, помогает компаниям выигрывать с помощью данных и быстрее готовиться к использованию ИИ. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в ваших базах данных, озерах и хранилищах, отслеживает использование данных и динамически применяет политики безопасности. Комплексный DSP Satori управляет доступом, разрешениями, безопасностью и политиками соответствия — и все это с единой консоли. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в хранилищах данных и динамически отслеживает использование данных, применяя соответствующие политики безопасности. Satori позволяет группам обработки данных масштабировать эффективное использование данных во всей организации, соблюдая при этом все требования к безопасности данных и соответствию требованиям.
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