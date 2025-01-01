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Поставщики инфраструктуры центров обработки данных
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Поставщики инфраструктуры центров обработки данных - Самые популярные приложения

Поставщики инфраструктуры центров обработки данных помогают предприятиям, которым требуются физические центры обработки данных, но которые предпочитают не строить собственные объекты. Эти провайдеры предлагают различные решения, включая аренду частных центров обработки данных, услуги колокейшн (когда компании арендуют серверы в общем пространстве) или комбинацию того и другого. Кроме того, некоторые поставщики расширяют свои предложения, включив в них специализированные услуги, такие как специализированные центры и экологически чистые варианты электропитания.

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TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint — платформа для управления центрами обработки данных с инструментами мониторинга, облачными сервисами и решениями по кибербезопасности.

DataPlugs

DataPlugs

dataplugs.com

Приложение DataPlugs предлагает услуги веб-хостинга, выделенных серверов и колокации для бизнеса всех размеров с фокусом на успех клиентов.

Flexential

Flexential

flexential.com

Flexential предлагает услуги по колокации, облачные решения и управляемые услуги для бизнес-IT-инфраструктуры с акцентом на безопасность и масштабируемость.

CoreSite

CoreSite

coresite.com

Приложение CoreSite управляет гибридной ИТ-инфраструктурой, обеспечивая интеграцию облачных услуг и автоматизацию сетевых процессов.

Cologix

Cologix

cologix.com

Приложение Cologix помогает управлять центрами обработки данных, обеспечивая доступ к сетевым и облачным услугам более 700 провайдеров.

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Поставщики инфраструктуры центров обработки данных - Самые популярные приложения - WebCatalog