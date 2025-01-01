Поставщики инфраструктуры центров обработки данных - Самые популярные приложения

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Поставщики инфраструктуры центров обработки данных помогают предприятиям, которым требуются физические центры обработки данных, но которые предпочитают не строить собственные объекты. Эти провайдеры предлагают различные решения, включая аренду частных центров обработки данных, услуги колокейшн (когда компании арендуют серверы в общем пространстве) или комбинацию того и другого. Кроме того, некоторые поставщики расширяют свои предложения, включив в них специализированные услуги, такие как специализированные центры и экологически чистые варианты электропитания.
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TierPoint
tierpoint.com
TierPoint — платформа для управления центрами обработки данных с инструментами мониторинга, облачными сервисами и решениями по кибербезопасности.
DataPlugs
dataplugs.com
Приложение DataPlugs предлагает услуги веб-хостинга, выделенных серверов и колокации для бизнеса всех размеров с фокусом на успех клиентов.
Flexential
flexential.com
Flexential предлагает услуги по колокации, облачные решения и управляемые услуги для бизнес-IT-инфраструктуры с акцентом на безопасность и масштабируемость.
CoreSite
coresite.com
Приложение CoreSite управляет гибридной ИТ-инфраструктурой, обеспечивая интеграцию облачных услуг и автоматизацию сетевых процессов.
Cologix
cologix.com
Приложение Cologix помогает управлять центрами обработки данных, обеспечивая доступ к сетевым и облачным услугам более 700 провайдеров.
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