Поставщики инфраструктуры центров обработки данных - Самые популярные приложения - Того

Flexential

flexential.com

Надежный портфель центров обработки данных, расположенный там, где потребности вашего бизнеса сегодня и где вы хотите расти завтра. Flexential предлагает гибкие варианты размещения, которые расширяются в соответствии с требованиями вашего бизнеса, от одного шкафа до развертываний мощностью в несколько мегаватт. Воспользуйтесь географически разнообразными преимуществами, которые предлагает Flexential по всей стране для хостинга производственных приложений, аварийного восстановления и требований к резервированию, одновременно сокращая при этом капитальные затраты (CapEx). Переместите свою ИТ-инфраструктуру в колокационный центр обработки данных с широким спектром вариантов размещения, управляемых услуг и периферийных возможностей в вашем распоряжении.