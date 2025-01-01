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Поставщики инфраструктуры центров обработки данных - Самые популярные приложения - Ниуэ
Поставщики инфраструктуры центров обработки данных помогают предприятиям, которым требуются физические центры обработки данных, но которые предпочитают не строить собственные объекты. Эти провайдеры предлагают различные решения, включая аренду частных центров обработки данных, услуги колокейшн (когда компании арендуют серверы в общем пространстве) или комбинацию того и другого. Кроме того, некоторые поставщики расширяют свои предложения, включив в них специализированные услуги, такие как специализированные центры и экологически чистые варианты электропитания.
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TierPoint
tierpoint.com
В TierPoint мы встречаем наших клиентов на пути к цифровой и ИТ-трансформации, обеспечивая безопасность, независимость от облачных технологий и всегда находя решения для достижения бизнес-результатов. TierPoint опирается на комплексный портфель услуг: от общедоступных до частных и мультиарендных обл...
DataPlugs
dataplugs.com
Dataplugs имеет 10-летний опыт работы в сфере веб-хостинга, выделенных серверов и колокейшн. Dataplugs предоставляет услуги хостинга корпоративного уровня предприятиям любого размера по всему миру. Мы концентрируемся на успехе наших клиентов и поддерживаем его, создавая исключительную ценность с пом...
Flexential
flexential.com
Надежный портфель центров обработки данных, расположенный там, где потребности вашего бизнеса сегодня и где вы хотите расти завтра. Flexential предлагает гибкие варианты размещения, которые расширяются в соответствии с требованиями вашего бизнеса, от одного шкафа до развертываний мощностью в несколь...
CoreSite
coresite.com
CoreSite, американская компания Tower (NYSE: AMT), предоставляет гибридные ИТ-решения, которые позволяют предприятиям, поставщикам облачных, сетевых и ИТ-услуг монетизировать и подготовить свой цифровой бизнес к будущему. Наши тесно взаимосвязанные кампусы центров обработки данных предлагают собстве...
Cologix
cologix.com
Cologix предоставляет управляемые услуги, облачные, мультимедийные, контентные, финансовые услуги, а корпоративные клиенты доверяют Cologix поддержку критически важной для бизнеса инфраструктуры и подключение их к клиентам, поставщикам и партнерам.