Поставщики инфраструктуры центров обработки данных - Самые популярные приложения - Науру

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Поставщики инфраструктуры центров обработки данных помогают предприятиям, которым требуются физические центры обработки данных, но которые предпочитают не строить собственные объекты. Эти провайдеры предлагают различные решения, включая аренду частных центров обработки данных, услуги колокейшн (когда компании арендуют серверы в общем пространстве) или комбинацию того и другого. Кроме того, некоторые поставщики расширяют свои предложения, включив в них специализированные услуги, такие как специализированные центры и экологически чистые варианты электропитания.