Программное обеспечение для уведомления об утечке данных - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для уведомления об утечке данных играет решающую роль в оказании помощи компаниям во время инцидента, связанного с утечкой данных. Это облегчает документирование нарушений, обязательное информирование регулирующих органов и уведомление пострадавших лиц. Эти инструменты автоматизируют и оптимизируют процесс уведомления об утечке данных, обеспечивая соблюдение строгих законов и сроков раскрытия данных, которые иногда могут составлять всего 72 часа. Соблюдая такие правила, как статья 34 GDPR, и законы штата, такие как законодательство Калифорнии о конфиденциальности информации, эти программные решения позволяют компаниям эффективно выполнять свои обязательства по конфиденциальности. Задачи уведомления об утечке данных, которые обычно выполняются юридическими отделами, также предполагают участие ИТ-отделов, служб безопасности и других отделов, чтобы полностью оценить последствия утечки. Возможности рабочих процессов в этих инструментах поддерживают сотрудничество между представителями отделов, а централизованная панель мониторинга обеспечивает видимость для сотрудников по конфиденциальности или юридических групп, контролирующих весь процесс уведомления.
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DATEV
datev.de
Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine помогает организациям управлять соблюдением норм конфиденциальности данных, включая GDPR и CCPA, через структурированный подход и инструменты для оценки.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управления конфиденциальностью, помогающая предприятиям соответствовать международным стандартам и правилам защиты данных.
Securiti
securiti.ai
Securiti — это приложение для безопасного управления данными, обеспечивающее их классификацию, мониторинг и соблюдение норм конфиденциальности и безопасности.
Keepabl
keepabl.com
Keepabl — это приложение для управления конфиденциальностью данных, упрощающее соблюдение норм GDPR и предоставляющее инструменты для карты данных и управления рисками.
PrivIQ
priviq.com
PrivIQ — это программное обеспечение для управления соответствием в области конфиденциальности данных, поддерживающее многоязычный режим и множество законодательных норм.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer — это программное обеспечение для управления защитой данных, помогающее организациям вести учёт и управлять процессами обработки персональных данных.
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud – приложение для автоматизации управления соответствием в области защиты данных и ИТ-безопасности, упрощающее выполнение нормативных требований.
Seers
seersco.com
Seers — приложение для управления конфиденциальностью и согласиями, помогающее компаниям соответствовать международным нормам защиты данных.
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